Sau khi đưa Nokia 1 ra thị trường, thương hiệu Phần Lan tiếp tục đưa về Việt Nam Nokia 7 Plus và Nokia 6 phiên bản mới. Cả hai nằm trong loạt 5 mẫu điện thoại Nokia ra mắt tại triển lãm Mobile World Congress 2018 diễn ra cuối tháng 2 vừa rồi tại Barcelona (Tây Ban Nha).

500.000 điện thoại Nokia bán ra ở Việt Nam trong 2018 là mục tiêu được HMD Global tuyên bố tại sự kiện. Đây là con số lớn đối với một thương hiệu ở thị trường Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, điều này khả thi khi sự kiện chứng kiến sự cam kết hợp tác giữa HMD Global với hàng loạt đối tác lớn như hệ thống bán lẻ Thế giới di động, hãng phần mềm Google, công ty sản xuất chip di động Qualcomm và công ty tài chính Home Credit.

Nokia 7 Plus và Nokia 6 (2018) ra mắt ở Việt Nam

Bên cạnh những hỗ trợ trên, bộ đôi sản phẩm Nokia mới cũng được đánh giá cao về thiết kế, tính năng cùng giá bán. Nokia 7 Plus được công bố với giá bán 8,99 triệu đồng, thấp hơn dự kiến lúc trước 1 triệu đồng. Đây là điện thoại đầu tiên có màn hình tỷ lệ 18:9 và là điện thoại Android có màn hình lớn nhất của Nokia. Bên cạnh thiết kế vỏ kim loại mỏng, Nokia 7 Plus còn được đề cao về pin với thời lượng được cho kéo dài tới 2 ngày, pin dung lượng 3.800 mAh.

Nhưng camera mới là điểm nhấn quan trọng trên Nokia 7 Plus. Sản phẩm được giới thiệu là điện thoại có camera tốt nhất hiện nay của thương hiệu Phần Lan. Máy được trang bị camera kép với ống kính Zeiss, tích hợp giao diện chụp hình đặc trưng Nokia Camera và sở hữu micro thu âm 3 chiều.

Bên cạnh 7 Plus hoàn toàn mới, phiên bản Nokia 6 (2018) cũng được trình làng. Sản phẩm được coi là bản nâng cấp từ model Nokia 6 ra mắt năm ngoái. Thiết kế bền bỉ hơn với khung nhôm series 6000, cảm biến vân tay chuyển về mặt lưng. Bên cạnh đó, cấu hình cũng được nâng cấp với chip Snapdragon 630 giúp kéo dài thời lượng pin thêm 30%, hỗ trợ sạc nhanh. Với mức giá 5,99 triệu đồng, Nokia 6 (2018) hướng đến smartphone tầm trung dành cho giới trẻ.

Chia sẻ trong sự kiện, ông Dan Seet, Tổng giám đốc Chương trình đối tác Android Châu Á Thái Bình Dương của Google tiết lộ, bộ đôi Nokia 7 Plus và Nokia 6 (2018) đều hỗ trợ nền tảng Android One. Lợi thế của smartphone hỗ trợ Android One là luôn được cập nhật lên các phiên bản Android mới sớm nhất, đề cao hiệu quả hoạt động, nâng cao bảo mật, tăng dung lượng lưu trữ và quản lý dữ liệu di động.

Bộ đôi Nokia 7 Plus và Nokia 6 (2018) đều đã được cập nhật lên Android Oreo 8, điều mà thậm chí nhiều smartphone cao cấp ở Việt Nam hiện tại còn chưa có.

Theo ông Nguyễn Đức Tài, CEO của Thế giới di động, con số 500.000 máy Nokia bán ra trong 2018 ở Việt Nam không khó để đạt được khi bản thân thương hiệu Phần Lan đã quá nổi tiếng và phổ biến. Trong quá khứ, từng có thời điểm Nokia chiếm lĩnh tới 70% thị phần điện thoại ở Việt Nam.

Chia sẻ trong sự kiện, ông James Rutherfoord, phó chủ tịch HMD Global cũng cam kết trong tương lai tiếp tục đem tới thị trường Việt Nam nhiều smartphone đúng với giá trị truyền thống của Nokia, tốt và bền. Hiện tại, thị trường đã có tới 7 mẫu smartphone Nokia đang được kinh doanh và Nokia vẫn là thương hiệu số một về điện thoại cơ bản feature phone.

Tuấn Anh

Ảnh: Huy Đức