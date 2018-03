Ảnh được cho là iPhone X xuất hiện trước giờ ra mắt / Ngoài iPhone X, Apple sẽ có gì trong lễ công bố đêm nay / Apple của Tim Cook

Ra mắt iPhone X là sự kiện lớn đầu tiên được tổ chức tại Apple Park Campus (Cupertino, California, Mỹ), trụ sở rộng tới 178 mẫu vuông mới đi vào hoạt động đầu năm nay. Buổi lễ diễn ra trong nhà hát mang tên Steve Jobs, nơi có thể chứa 1.000 người đã không còn một chỗ trống. Đây cũng là lần hiếm hoi Apple kéo dài buổi lễ tới hơn 2 tiếng, gần gấp đôi so với thông thường.

Apple dành nhiều thời gian ở đầu sự kiện để tôn vinh Steve Jobs và coi tinh thần làm việc, sự sáng tạo của cố CEO là DNA của hãng. Tim Cook và cộng sự mất 20 phút để nói về những niềm tự hào của công ty: trụ sở mới, hệ thống Apple Store như một biểu tượng, kỷ niệm 10 năm ra đời iPhone - thiết bị làm thay đổi cả thế giới và một nhà hát mang tên tượng đài của công ty: Steve Jobs.

Apple Watch Series 3

Watch Series 3 có thêm sim điện tử.

"Quả táo" luôn mở màn một lễ ra mắt sản phẩm bằng những thiết bị kém phần quan trọng và lần này là Apple Watch. Apple tự tin đây là sản phẩm thay đổi thói quen người dùng về đồng hồ thông minh với tốc độ tăng trưởng 50% và hiện là thương hiệu đồng hồ số một thế giới, vượt trên cả Rolex, Fossil, Omega, Cartier.

Watch Series 3 trình làng với thiết kế không đổi nhưng trang bị thêm kết nối LTE nhờ tích hợp sim điện tử, hỗ trợ nghe gọi, nhắn tin bằng giọng nói độc lập và cập nhật dữ liệu qua mạng di động. Thế hệ mới sử dụng kết nối Wi-Fi nhanh hơn 85%, chip xử lý dual-core nâng cấp, ăng-ten gần tràn màn hình để tăng khả năng thu phát. Phần mềm tích hợp thông minh như một huấn luyện viên thể dục và trợ lý sức khỏe thông báo khi nhịp tim thay đổi bất thường hay không hoạt động quá lâu. Watch Series 3 tất nhiên cũng có thêm nhiều mẫu dây mới, hỗ trợ GPS và chống nước.

Sản phẩm có giá bán khởi điểm 329 USD cho bản không tích hợp sim điện tử (esim) và 399 USD cho bản có esim.

Apple TV 4K

Apple TV nâng cấp 4K và HDR.

Xuất hiện sau Watch Series 3 nhưng Apple TV 4K thậm chí còn không gây sự chú ý bằng. Các phóng viên của The Verge cho biết khán phòng không tỏ ra hào hứng khi Tim Cook nói đến sản phẩm này. Apple TV được nâng cấp đúng như các tin đồn với việc hỗ trợ 4K và HDR. Máy sử dụng chip A10X mới và hỗ trợ nền tảng cho game tốt. Giá bán khởi điểm bản thường là 149 USD và bản 4K là 179 USD cho bản 32 GB và 199 USD cho bản 64 GB.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus

iPhone 8 và 8 Plus có mặt sau bằng kính, sạc không dây.

Tim Cook trở lại sân khấu và ca ngợi sức ảnh hưởng đến cả thế giới của iPhone trong 10 năm qua. Rất nhanh sau đó, người đứng đầu Apple giới thiệu iPhone 8/8 Plus và khiến dòng sản phẩm của hãng khuyết mất iPhone 7s và 7s Plus như cách đặt tên truyền thống. Bộ đôi smartphone mới thoạt nhìn không có thay đổi so với iPhone 7/7 Plus nhưng khác biệt lớn ở mặt kính ở cả trước và sau, tương tự như iPhone 4 - thiết vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng.

Hai máy vẫn có màn hình 4,7 và 5,5 inch cùng độ phân giải như cũ. Nhưng Apple đã thêm công nghệ True Tone để thay đổi nhiệt độ màu dựa theo màu sắc và ánh sáng môi trường xung quanh. Máy sử dụng chip xử lý A11 Bionic với 6 lõi, hỗ trợ 64 bit, loa stereo mới với âm lượng to hơn 25% so với iPhone 7 Plus. Camera với thông số ít sự khác biệt với camera kép 12 "chấm" trên 8 Plus, chống rung quang học, độ mở f/1.8 cho góc rộng, f/2.8 cho góc hẹp. Chế độ chân dung được hứa hẹn xử lý tốt hơn trước. Máy còn hỗ trợ thực tế ảo tăng cường và đặc biệt là khả năng sạc không dây chuẩn Qi.

iPhone 8 có giá từ 699 USD và 8 Plus có giá từ 799 USD. Cho đặt hàng từ ngày 15/9 và bán ra ngày 22/9. Trước đó, iOS 11 sẽ cho tải về vào ngày 19/9.

iPhone X

iPhone X là nhân vật chính của buổi lễ ra mắt.

Tim Cook một lần nữa sử dụng câu nói kinh điển "One more thing", và lần này là để trình làng iPhone X. Thiết bị được chờ đợi nhất nhưng có thiết kế gần như không có sự khác biệt so với các tin đồn, ảnh bị lộ trước đó. Điểm nổi bật nhất chính là màn hình Super Retina hoàn toàn mới độ phân giải 2.436 x 1.125, kích thước 5,8 inch và dùng tấm nền OLED tràn viền. Phím Home hoàn toàn biến mất và cũng không có sự xuất hiện của TouchID ẩn dưới màn hình hay cả phía sau như dự đoán.

Apple dành nhiều thời gian nhất để nói về sự thay đổi trong cách dùng iPhone X khi không còn phím Home và công nghệ nhận diện khuôn mặt FaceID. Để mở khóa, người dùng chạm vào màn hình để đánh thức máy qua công nghệ cảm ứng lực, vuốt từ dưới lên để trở về màn hình chính. Công nghệ FaceID được giới thiệu có thể nhận diện mặt thời gian thực, tự nhận ngay cả khi người dùng đội mũ, đeo kính, thay đổi kiểu tóc và thậm chí là già đi theo thời gian. Apple khẳng định FaceID không thể bị đánh lừa bởi ảnh và độ an toàn cao gấp đôi so với TouchID. Điểm đáng tiếc duy nhất là màn thử nghiệm mở khóa iPhone X sau đó của Craig Federighi, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple gặp trục trặc.

Tất cả các thiết bị di động mới của Apple đã có sạc không dây.

iPhone X cũng có thiết kế mặt kính ở cả trước và sau, camera kép đặt dọc, tính năng chống nước, chống bụi. Camera 7 megapixel phía trước cũng có thể chụp chân dung xóa phông. Trong khi đó, camera sau có thông số tốt hơn một chút so với iPhone 8 là camera kép nhưng độ mở thành phần ống kính góc hẹp tốt hơn là f/2.4 (giống Note 8). iPhone X cũng có sạc không dây. Đây cũng là lý do Apple giới thiệu cả AirPower, sạc không dây cùng lúc cho iPhone X, Apple Watch và AirPods.

Chỉ có hai tuỳ chọn bộ nhớ dành cho iPhone X cùng mức giá đắt đỏ. Phiên bản 64GB có giá 999 USD còn 256GB có giá lên tới 1.149 USD. Trong khi iPhone 8 và 8 Plus bán ra ngay tháng 9, thì phải tới đầu tháng 11 iPhone X mới chính thức lên kệ.