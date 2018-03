Galaxy Note 8 ra mắt hoành tráng tại Việt Nam / Galaxy Note 8 về Việt Nam giá 22,5 triệu đồng

Xét về thông số, Galaxy Note8 là smartphone ấn tượng nhất của Samsung từ trước tới nay với màn hình vô cực 6,3 inch, có bút S Pen, camera kép hỗ trợ chụp xóa phông cùng chế độ Dual Capture...

5 điểm được yêu thích trên Galaxy Note8

Biên tập viên Jessica Dolcourt của CNet cho rằng Note8 là smartphone được trang bị nhiều tính năng hay nhất của Samsung và đánh giá cao thời lượng pin. "Dù dung lượng pin nhỏ hơn Galaxy Note 7, thời lượng pin trên Note8 vẫn rất ấn tượng. Nó hoạt động liên tục hơn 17 tiếng đồng hồ trong bài thử nghiệm phát video của chúng tôi và đủ bền bỉ để hoạt động cả một ngày với cường độ sử dụng cao, kể cả khi dùng để định hướng hay chụp ảnh cưới cuối tuần".

Trong khi đó, trang công nghệ Verge và Tom's Guide chấm điểm cao cho màn hình Note 8: "Màn hình sắc nét, sống động và rất sáng, dễ nhìn cả khi sử dụng dưới ánh sáng mặt trời. Tỷ lệ 18,8:9 cho phép máy hiển thị nhiều nội dung hay dễ dàng mở song song hai ứng dụng cùng lúc ở chế độ chia màn hình đa nhiệm".

Các trang báo lớn như New York Times hay Wired lại tỏ ra ấn tượng với camera kép dù đây là lần đầu Samsung trang bị trên Galaxy Note8. Dù xuất hiện sau Apple, Huawei, Note8 tỏ ra không hề thua kém với khả năng chụp xóa phông tốt và khá tự nhiên. Trong điều kiện thiếu sáng, điện thoại vẫn cho ảnh sắc nét, ít bị nhiễu và sinh động hơn so với trên iPhone 7 Plus.

Bên cạnh việc nhận định máy hoạt động mượt mà, nhanh chóng - điều đương nhiên phải có với một smartphone có giá lên tới 930 USD, trang Quartz lại thích thú với loạt tính năng hỗ trợ trên máy rất phong phú, dường như cái gì cũng có như sạc không dây, sạc nhanh, chia màn hình ứng dụng, chống nước, khe cắm thẻ nhớ mở rộng, màn hình Always-on và khả năng ghi chú nhanh trên màn hình đang khóa. Bút S Pen cũng là điểm không thể bỏ qua và theo BGR, Samsung đã cải tiến cả bút lẫn phần mềm để mang lại trải nghiệm "sát với sử dụng bút viết trên thực tế nhất".

Ngoài những đặc điểm kể trên, đa số đều khen ngợi thiết kế của Note8. Một số cho rằng máy trông hơi "lực lưỡng", nhưng khi cầm cảm thấy đầm tay, cứng cáp và nam tính.

Ảnh: Digital Trends

3 điểm chưa hài lòng trên Galaxy Note8

Thứ nhất là cảm biến vân tay ở mặt sau. Lựa chọn này đã xuất hiện trên Galaxy S8, nhưng được chấp nhận do máy không còn nút Home và sản phẩm cũng nhỏ gọn. Còn Galaxy Note 8, "cảm biến quá cao và lệch tâm, gây bất tiện, ngón tay khó với tới" theo trải nghiệm của CNet.

Rào cản thứ hai là mức giá. EnGadget cho rằng Galaxy S8 Plus có gần đủ các tính năng như Note8 với giá dễ chịu hơn. Có thể người dùng muốn camera kép hay khả năng viết, vẽ trên điện thoại với bút S Pen, nhưng nói chung mức giá 930 USD vẫn quá cao đối với nhiều người, tuy đã thấp hơn ngưỡng 1.000 USD của iPhone X.

Dù được khen về kiểu dáng đẹp, thiết kế góc cạnh của Note8 là một điểm trừ với biên tập viên Mike Murphy của Quartz. Ông dùng từ "xuất sắc" để mô tả sản phẩm, nhưng cảm thấy cấn tay khi cầm Note8, không phải vì kích cỡ to mà vì góc máy không mềm mại được như Galaxy S8.

Minh Minh