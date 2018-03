'Giấu diếm' những chiếc dây

Bên cạnh việc sử dụng bàn làm việc có lỗ thông dây hoặc hộp cất giữ dây, giải pháp sử dụng các thiết bị hỗ trợ kết nối không dây đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Phần lớn các loại máy in trên thị trường hiện nay đã bắt đầu hỗ trợ in ấn không dây. HP là hãng công nghệ đi đầu trong xu hướng này, khi cung cấp tới thị trường những dòng sản phẩm hiện đại, từ in qua Wi-Fi, in qua bluetooth đến giải pháp in không dây.

Người dùng có thể in trực tiếp từ smartphone hay tablet với chi phí thấp. Đặc biệt, công nghệ in di động của HP cho phép người dùng có thể tăng sự linh hoạt trong in ấn, ngay cả khi đang di chuyển bên ngoài hoặc ở nhà, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian.

Xóa bỏ khoảng cách với hội thảo từ xa

Trước đây, làm thế nào để cập nhật thông tin và thảo luận một cách nhanh chóng trong nội bộ doanh nghiệp và phát triển các mối quan hệ với đối tác là vấn đề mà các doanh nghiệp, các đơn vị thường xuyên phải đối mặt. Nhưng ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, vấn đề này đang được giải quyết hiệu quả. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc họp dù ở bất kỳ nơi nào hay ở đâu nhờ các thiết bị hỗ trợ tối ưu, nâng cao hiệu suất và tiết kiệm chi phí.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể hội họp cùng lúc từ xa mà vẫn đảm bảo được chất lượng âm thanh và hình ảnh, HP cho ra đời dòng máy HP EliteBook 1040 G4. Dòng máy tính xách tay 14 inch dành cho doanh nghiệp có thiết kế siêu mỏng và mạnh mẽ, thời lượng pin lên đến 18 tiếng.

Dòng máy được trang bị hệ thống loa Bang & Olufsen, hệ thống micro hỗ trợ loại bỏ tạp âm mang lại chất lượng âm thanh rõ ràng trong các cuộc đàm thoại, họp hành trực tuyến của doanh nghiệp. Thêm vào đó chức năng quản lý cuộc gọi trực quan và bản lề 180 độ giúp dễ dàng chia sẻ màn hình, mang đến không gian họp trực tuyến ở bất kỳ đâu.

Tăng cường bảo mật thông tin

Các doanh nghiệp đang đứng trước mối nguy hại lớn trong vấn đề an ninh mạng. Theo các nghiên cứu gần đây, 48% lượt tấn công an ninh mạng doanh nghiệp hướng tới máy tính để bàn và máy tính xách tay. Tỉ lệ các vụ tấn công này ngày càng tăng, trong những năm gần đầy lên tới 200%. Theo thông kê, tổn thất trung bình gây ra bởi một lỗ hổng bảo mật dữ liệu lên đến 9,5 triệu USD.

Vì muốn tiết kiệm chi phí, nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng những sản phẩm bảo mật đã lạc hậu, ẩn chứa những lỗ hổng dễ bị hacker khai thác. Thực tế cho thấy, các sản phẩm bảo mật cần phải được nâng cấp liên tục, thêm nhiều tính năng mới để có thể hỗ trợ doanh nghiệp khởi những mối nguy hại.

Để làm được điều này doanh nghiệp cần trang bị những thiết bị (laptop, PC, máy in..) với các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất để chống lại các mối đe dọa bảo mật ngày càng tinh vi. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật máy tính doanh nghiệp, HP đang triển khai nhiều giải pháp bảo mật toàn diện, từ phần cứng tới phần mềm, tạo thành các lớp bảo vệ đan xen lẫn nhau.

HP EliteBook x360 1020 G2.

Hầu hết dòng máy tính doanh nghiệp của HP đều được tích hợp các giải pháp bảo mật đồng bộ, đặc biệt là dòng máy tính Elite. HP đã phát triển công nghệ HP Sure View – công nghệ chống nhìn trộm tích hợp sẵn trên màn hình giúp ngăn chặn những hành vi gây hại trên.

Ngoài ra, các dòng laptop doanh nghiệp HP còn sở hữu nhiều công nghệ bảo vệ dữ liệu độc đáo khác, như ổ cứng tự mã hóa Self-Encrypting Drives (SED), xóa an toàn dữ liệu HP Secure Erase, bảo vệ ổ cứng 3 chiều - HP 3D Drive Guard và MS BitLocker. Trong đó, HP Secure Erase sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu trên mọi loại ổ lưu trữ kể cả ổ SSD trong trường hợp cần tiêu hủy hoặc bảo vệ dữ liệu tối mật, khi HP 3D Drive Guard giúp bảo vệ dữ liệu trên ổ cứng trong trường hợp va chạm hoặc đánh rơi máy.

Máy tính cá nhân với độ bảo mật và khả năng quản lý đẳng cấp.

Tính năng này là một tùy chọn đã được trang bị trên một số dòng laptop doanh nghiệp của HP như EliteBook 800 G4, EliteBook 1040 G3 và EliteBook x360 1030 G2…

Để tìm hiểu thêm chi tiết về các giải pháp dành cho văn phòng hiện đại từ HP Inc., xin liên hệ: Elite JSC – Nhà phân phối chính thức của HP Inc. tại Việt Nam. Số điện thoại: (+84) 28 3512 3959, email: eric@elite-jsc.com.

Thu Ngân