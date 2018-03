Xiaomi Mi A1 đọ chụp xoá phông cùng iPhone 7 Plus

Xiaomi Mi A1 và iPhone 7 Plus có camera kép với cấu hình giống nhau.

iPhone 7 Plus ra mắt vào năm ngoái và là model cao cấp nhất của Apple, trong khi Mi A1 là dòng smartphone hoàn toàn mới nằm trong chương trình hợp tác giữa Google và Xiaomi, đây cũng là model đầu tiên chạy hệ điều hành Android One. Giá của Xiaomi Mi A1 chỉ bằng 1/3 so với iPhone 7 Plus.

Về thông số kỹ thuật của camera sau, cả hai đều được trang bị camera kép độ phân giải 12 megapixel và chụp ở tỷ lệ 4:3. Ống kính góc rộng của iPhone 7 Plus có chống rung quang học OIS còn Mi A1 không có. Cả hai đều có tính năng chụp xoá phông với ống kính tele, trong đó, ống kính của Xiaomi Mi A2 có tiêu cự 50 mm và khẩu độ f/2.6 còn iPhone 7 Plus là 56 mm và khẩu độ f/2.8. Tuy nhiên, camera trước của Mi A1 chỉ đạt 5 megapixel còn iPhone 7 Plus là 7 megapixel.

Xem loạt ảnh chụp từ hai máy

Ở các thử nghiệm, hai máy đều để chế độ chụp xoá phông mặc định, không bật hiệu ứng, lấy nét và đo sáng cùng vào một điểm, thời điểm và góc chụp gần tương đương. Cả hai máy đều để tỷ lệ hình là 4:3 ở độ phân giải cao nhất hỗ trợ (12 megapixel).

Ảnh chụp từ hai máy được thu về cùng một kích thước nhưng giữ nguyên chất lượng ảnh cũng như ẩn thông tin Exif. Để đảm bảo tính công bằng, tên các máy được giấu kín.

Độc giả sẽ bình chọn model chụp đẹp nhất dựa trên loạt ảnh chụp thử mà không bị ảnh hưởng bởi thương hiệu sản phẩm.