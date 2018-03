VinaAnh có giao diện tiếng Việt khá gọn gàng, trong sáng và dễ sử dụng so với các site cùng loại nước ngoài. Thành viên có thể upload dữ liệu đến 500 MB, (lớn hơn so với dung lượng miễn phí của Flickr - một trang chia sẻ ảnh nổi tiếng thế giới- 250 MB). Trang web nội còn hỗ trợ import hình dễ dàng từ Flickr và Picasa.

Một góc giao diện trang vinaanh.com. Ảnh chụp màn hình.

Tại VinaAnh, người dùng có thể gửi ảnh, slideshow hoặc cả album qua e-mail, Yahoo Messenger hoặc nhúng các dữ liệu đó vào forum, blog, website cho bạn bè và người thân cùng xem.

Bên cạnh đó, VinaAnh có dịch vụ in ảnh online. Nếu có nhu cầu, thành viên chỉ cần chọn những bức hình ưng ý và gửi đề nghị in ngay trong trang web. VinaAnh sẽ in và gửi ảnh đến địa chỉ yêu cầu. Mức phí quy định tùy theo từng cỡ ảnh, khoảng từ 5.000 đồng đến 50.000 đồng/tấm. Tiền chuyển hàng qua bưu điện hoặc chuyển phát nhanh EMS tùy theo khối lượng.

Việt Thi