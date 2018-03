5 lỗi phiền toái trên iOS 11 của Apple / iOS 11 gặp lỗi với phép tính đơn giản

Theo The Verge, phiên bản mới nhất của hệ điều hành cho iPhone và iPad của Apple đã có lượng cài đặt trên 52%.

Mặc dù con số này "có vẻ" ấn tượng nhưng nếu so sánh với các phiên bản trước, iOS 11 đang bị tụt lại phía sau. Năm ngoái, iOS 10 được cho là đã đạt đến mức cài đặt trên 60% thiết bị (theo công bố của Tim Cook tại sự kiện "Hello Again" vào ngày 27/10/2016), trong khi iOS 9 đã được 67% thiết bị sử dụng vào ngày 16/11/2015.

Tỷ lệ chấp nhận chậm của người dùng với iOS 11 được cho là bắt nguồn từ một số yếu tố như việc hệ điều hành này đã mắc phải một số lỗi sớm, dẫn đến một loạt bản cập nhật nhỏ gần đây. Ngoài ra, các tính năng mới trên iOS 11 được xem là dành cho máy tính bảng iPad hơn là cho iPhone.

Mai Anh