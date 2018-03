Loạt TV 4K mỏng như kính / TV OLED giá bằng chiếc xe hơi

Nếu những năm trước, TV OLED chỉ xuất hiện lác đác trên thị trường với số lượng đếm trên đầu ngón tay, thì năm nay, thị trường dịp cuối năm đang rất sôi động nhờ sự có mặt của hàng loạt TV sử dụng công nghệ màn hình thế hệ mới này.

Là hãng khởi đầu, LG vẫn là thương hiệu có nhiều mẫu OLED nhất ở Việt Nam hiện giờ khi có tới 10 dòng sản phẩm và 15 mẫu khác nhau nếu tính riêng từng kích cỡ màn hình. Trong đó, W7, E7, G7 và C7 là đời mới với các lựa chọn từ 55, 65 cho tới 77 inch. Tuy nhiên, phân khúc OLED năm nay không còn là cuộc chơi của riêng tên tuổi Hàn Quốc như trước bởi có sự góp mặt của nhiều hãng TV.

Sony đưa về Việt Nam bộ đôi TV OLED đầu tiên của mình, Bravia A1, với hai kích thước màn hình 55 và 65 inch. Đồng hương tới từ Nhật, Panasonic, còn có nhiều mẫu OLED hơn khi sở hữu các model EZ950 kích thước 55 - 65 inch và EZ1000 kích cỡ 77 inch.



Thậm chí, một thương hiệu Việt mới nổi, Asanzo, cũng tỏ ra hào hứng với OLED khi vừa trình làng trong tháng 12 dòng TV đầu tiên sử dụng công nghệ này, X series, với kích thước màn hình 55 và 65 inch.

TV OLED siêu mỏng xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam, từ vài model giờ đã lên tới hàng chục mẫu.

Tuy nhiên, thị trường OLED năm nay sôi động còn nhờ giá bán. Nếu so với cùng thời điểm năm ngoái, giá của dòng TV công nghệ này đã thấp hơn rất nhiều, lên tới hàng chục triệu đồng.



Ví dụ, model LG EG920T 55 inch đời 2016 tại một cửa hàng ở Nguyễn Trãi (Hà Nội) chỉ còn gần 40 triệu đồng, rẻ hơn cùng thời điểm năm ngoái khoảng 20 triệu đồng. Mẫu OLED đời sâu hơn nữa của LG, EG910T 55 inch, chỉ còn chưa tới 30 triệu đồng, ngang với những dòng TV LED 4K tầm trung cùng thông số màn hình như LG SJ850 hay Samsung MU6500, Sony X7500D.



Ngay cả những mẫu OLED đời mới 2017 cũng được định giá thấp hơn nhiều so với những năm trước. Ví dụ, model OLED 4K HDR LG C7 vừa ra chỉ khoảng 50 đến 60 triệu đồng cho kích thước 55 và 65 inch. Nếu so với với model C6 năm ngoái cùng thông số màn hình, giá hiện giờ đã thấp hơn khoảng 30 triệu đồng. TV OLED của Sony và Panasonic năm nay mới góp mặt nhưng giá khởi điểm cũng đều dưới 100 triệu đồng.



Nhiều mẫu OLED năm nay còn rẻ hơn cả TV LED. Tuy nhiên, theo ông Quang Vũ, Giám đốc hệ thống MediaMart, vẫn cần nhiều thời gian để công nghệ màn hình OLED thay thế cho LED, như LED từng thế chỗ LCD và Plasma trước kia.

Trong khi đó, theo anh Nguyễn Anh Linh, một người chơi HD, 4K lâu năm và kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị nghe nhìn, OLED là công nghệ TV mới có nhiều điểm vượt trội so với TV LCD và LED truyền thống, như về độ tương phản, khả năng tái tạo màu đen, màu sắc và phù hợp cho việc xem phim tại gia. Tuy nhiên, xu hướng chơi OLED chưa bùng nổ ở Việt Nam và việc chuyển dịch từ LED lên còn chậm. Đây là điểm khác với những thị trường lớn trên thế giới, OLED bắt đầu thay thế dần cho TV công nghệ cũ.

Theo anh Linh, thực tế do công nghệ OLED ở Việt Nam còn hạn chế với phần đông người mua TV trong nước. Mức giá của chúng vẫn nằm trong nhóm TV cao cấp khi lên tới hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, nếu so với TV LED truyền thống, kích thước của OLED cũng chưa đa dạng khi phần lớn là 55 và 65 inch, lớn nhất mới chỉ 77 inch và chưa có model cỡ nhỏ. Trong khi doanh số tiêu thụ TV chính ở Việt Nam vẫn là các model dưới 50 inch.

Sự khác biệt của hai công nghệ màn hình TV phổ biến hiện nay.

OLED là cách viết tắt của cụm từ tiếng Anh Organic Light-Emitting Diode, hay còn gọi là đèn đi-ốt phát quang hữu cơ. Khác biệt của TV OLED so với LED thông thường là màn hình siêu mỏng, không còn hiện tượng hở sáng và có thể tái hiệu màu đen ở mức tuyệt đối vì không cần đến đèn nèn. Tuy nhiên, kể từ khi có mặt trên thị trường, OLED vẫn được đánh giá là dòng TV có giá bán đắt đỏ.



Sau ba năm có mặt ở Việt Nam, thị phần của loại TV này vẫn còn rất nhỏ, chưa tới hai chữ số. Nhưng với sự xuất hiện ồ ạt mẫu mã mới và giá bán hạ nhiều, thị phần TV OLED năm nay hứa hẹn tăng trưởng mạnh vào dịp cuối năm nay và Tết sắp tới, có thể lên tới 30%.



