Phiên bản 75 inch là kích thước lớn nhất trong dòng TV của Xiaomi. Sản phẩm mới kế thừa thiết kế màn hình siêu mỏng với độ dày chỉ 11,4 mm và cao 104,3 cm. Công nghệ tấm nền trên Mi TV 4 vẫn là loại LCD, độ phân giải 4K, hỗ trợ HDR.

Các công nghệ nổi bật trên Mi TV 4.

Bên trong TV là bộ xử lý bốn nhân thế hệ thứ sáu của Amlogic có tốc độ 1,8 GHz, chip đồ họa Mali-T830, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 32 GB. Mi TV 4 75 inch hỗ trợ âm thanh Dolby audio và DTS-HD, Wi-Fi băng tần kép và Bluetooth LE. Sản phẩm còn được tích hợp trợ lý giọng nói AI.

Với giá bán 9.000 yuan (khoảng 32 triệu đồng), Xiaomi cho biết Mi TV 4K là mẫu màn hình 75 inch rẻ nhất thị trường hiện nay. Tại Trung Quốc, TV có cùng kích thước có giá bán trung bình hơn 10.000 yuan (khoảng 35,5 triệu đồng).

Các mẫu TV 75 inch tại Việt Nam phần lớn thuộc dòng trung, cao cấp, giá bán tầm trên 45 triệu đồng. Trong khi đó, TV thương hiệu Xiaomi chưa phổ biến, kể cả với hàng xách tay.

Giá bán của TV Xiaomi trong nước cũng cao hơn nhiều so với mức công bố tại Trung Quốc. Một số cửa hàng xách tay lý giải rằng do TV là mặt hàng kích thước lớn, dễ vỡ, chi phí vận chuyển cao, dẫn đến giá bán tại Việt Nam chênh lệnh đáng kể so với giá nhà sản xuất công bố.

Bảo Anh