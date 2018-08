Ra mắt từ đầu tháng 8 tại Việt Nam, Huawei Nova 3i nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người dùng Việt. Sau 10 ngày, máy nhận hơn 22.000 đơn đặt hàng trước, trở thành một trong những mẫu máy tầm trung đáng mua dưới 7 triệu đồng. Thiết kế hiện đại, màn hình tai thỏ và bốn camera AI là những điểm nhấn công nghệ tiêu biểu trên smartphone này.

Trên hệ thống camera của Nova 3i, hãng bổ sung nhiều tính năng đáng giá trên cả cụm cảm biến trước và sau. Nova 3i phù hợp cho cả các tín đồ nhiếp ảnh di động với camera sau mạnh mẽ, lẫn người dùng cần máy ảnh mặt trước cho mục đích selfie "sống ảo". Trong đó, bộ đôi camera kép ở mặt trước của máy có nhiều tính năng ứng dụng công nghệ làm đẹp AI.

Máy ảnh trên Nova 3i có nhiều tính năng làm đẹp, xóa phông, hiệu ứng ánh sáng đặc biệt.

Về thông số, Huawei Nova 3i được trang bị camera kép phía trước với độ phân giải 24 megapixel và 2 megapixel, f/2.0. Cảm biến "chấm" cao giúp máy ghi lại hình ảnh chi tiết của người dùng, kích thước lớn và chất lượng cao, phù hợp đăng tải lên mạng xã hội. Trong khi đó, cảm biến 2 megapixel còn lại nhận nhiệm vụ đo thông số khoảng cách, trường ảnh để làm nhiệm vụ xóa phông.

Với AI, máy nhận diện được nhiều bối cảnh như trong nhà, bầu trời xanh, mặt nước, cây cỏ để tối ưu ánh sáng cho phông nền mà không làm ảnh hưởng đến gương mặt chủ thể. Nhờ đó, cả cảnh vật phía sau lẫn người chụp đều đẹp, không gây hiện tượng da mặt bị chát sáng khi nâng độ tương phản phông nền.

Ảnh tối ưu màu sắc bởi AI (trái) có tông xanh da trời và màu xanh lá cây rực rỡ hơn, trong khi gương mặt vẫn rõ chi tiết, làn da trắng sáng.

Trải nghiệm thực tế, máy cho khả năng chụp hình selfie khá ấn tượng trong nhiều điều kiện ánh sáng. Bối cảnh lẫn chủ thể được làm sáng rõ tự nhiên ngay cả khi không kích hoạt chế độ làm đẹp. Với bối cảnh chụp trong nhà, máy đẩy sáng và độ tương phản, nhưng gương mặt không bị cháy sáng, không đánh mất chi tiết. Ngoài ra, máy còn có chế độ đèn flash màn hình, bổ sung nguồn sáng cho gương mặt của người dùng trong những khu vực thiếu sáng.

Để làm đẹp chân dung, người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng gương mặt ở góc phải bên dưới. Thanh trượt hiện ra tương ứng với mức độ làm đẹp của máy cho chủ thể: độ mượt của làn da, độ to tròn của mắt, góc mặt... Chỉ số càng cao, hiệu ứng xóa khuyết điểm càng mạnh. Do sở hữu sức mạnh làm đẹp của AI, máy kết hợp dữ liệu có sẵn và "học" gương mặt của người dùng qua nhiều lần chụp. Do đó chế độ làm đẹp không xóa đi những đặc điểm nhận dạng trên gương mặt của người chụp như nốt ruồi, đôi má lúm...

Ảnh chụp thực tế từ chế độ làm đẹp từ camera trước của Nova 3i.

Điểm cộng của Nova 3i là máy làm đẹp trực tiếp theo thời gian thực, người dùng có thể xem những thay đổi trên màn hình chụp. Khi ưng ý góc độ, bạn chỉ cần nhấn phím chụp ảnh. Ảnh từ máy có thể đăng tải lên mạng hoặc gửi cho bạn bè lập tức mà không cần người dùng sử dụng thêm ứng dụng từ bên thứ ba...

Khả năng xóa phông từ camera trước của Nova 3i cũng có nhiều cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm Nova 2i. Cụ thể, người dùng chỉ cần kích hoạt chế độ "Ảo hóa". Khi đó, cảm biến ảnh của máy nhận diện các chi tiết trên gương mặt của người dùng, từ đó xóa phông cảnh vật phía sau tách bạch khỏi chủ thể. Những nguồn sáng trong phông nền cũng được biến thành dạng bokeh tròn như máy ảnh chuyên nghiệp.

Với chế độ "Ánh sáng phân tách" biểu tượng hình cầu 3D, máy cho phép người dùng chọn lựa giữa 5 hiệu ứng ánh sáng như trong studio, cho ra đời những bức ảnh selfie nghệ thuật. Tính năng tương tự từng xuất hiện trên các sản phẩm cao cấp như iPhone X, Huawei P20 Pro.

Máy có khả năng tách phông nền, bổ sung bối cảnh ảo để sáng tạo những hình ảnh vui nhộn, đáng yêu.

Các tính năng thực tại ảo AR cũng được hãng bổ sung thêm nhiều hiệu ứng để người dùng sáng tạo các bức ảnh vui nhộn, hiệu ứng hiển thị trực tiếp trong khi chụp mà không cần cài thêm các ứng dụng phụ trợ. Cụ thể, Nova 3i có khả năng tạo phông nền ảo hoặc thêm một lớp "mặt nạ" cho người dùng. Trên thực tế, tính năng này hoạt động hiệu quả do máy, hiệu ứng vẫn duy trì dù để máy ở nhiều góc hẹp. Đặc biệt, máy có thể nhận diện nhiều gương mặt cùng lúc.

Huawei Nova 3i có giá bán chính thức 6,99 triệu đồng với hai phiên bản màu: Tím Iris và Đen. Duy nhất trong ba ngày 24-26/8, khách hàng mua Nova 3i trên website của Thế Giới Di Động, FPT Shop và Viettel Store được tặng một tai nghe bluetooth chống nước chính hãng từ Huawei.

Bảo An