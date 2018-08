"I am leaving" (tôi chuẩn bị rời nhà). Chỉ cần chủ nhân ngôi nhà thông minh nói câu này vào điện thoại, toàn bộ thiết bị điện sẽ tự động tắt. Tương tự, câu lệnh "I am going home" (tôi chuẩn bị về nhà) sẽ tự động kích hoạt điều hoà, máy giặt sẽ tự khởi động, TV mở sẵn hoặc loa phát bản nhạc yêu thích chào đón chủ nhân. Tất cả các tính năng này đều dựa trên nền tảng IoT - vạn vật kết nối Internet và tích hợp trí tuệ nhân tạo. Với tên gọi LG ThinQ, thiết bị có thể hiểu và thực hiện các mệnh lệnh chủ nhà nói qua một thiết bị trung tâm, cho dù đang ở xa. Thiết bị này nằm trong mục tiêu về một ngôi nhà thông minh mà hãng điện tử LG đang phát triển. Với những thiết bị gia dụng được tích hợp trí tuệ nhân tạo, giấc mơ về một cuộc sống chất lượng cao, với những ứng dụng thông minh sẽ không còn là điều kỳ diệu xa xôi, mà được LG cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày. Việc bạn cần làm chỉ còn là chuẩn bị ngân sách đầu tư và luyện phát âm tiếng Anh chuẩn để có thể ra lệnh cho những thiết bị này mà thôi.