Zen Vision có kích thước 124,2 x 74,4 x 20,1 mm, nặng 239 g, trông rất quyến rũ với lớp vỏ ngoài bọc magie. Máy cho phép người dùng nghe các file nhạc có định dạng MP3, DRM WMA và WAV; duyệt ảnh file JPEG; coi phim có định dạng AVI, DivX4, XviD4, MPEG4-SP, Motion-JPEG và WMV. Màn hình rộng 3,7 inch, 262.144 màu có độ phân giải lên đến 640 x 480 pixel.

Creative Zen Vision. Ảnh: Creative.

Bộ nhớ 30 GB có thể lưu được 15.000 bản nhạc, 10.000 tấm hình hoặc 120 giờ phim nén chuẩn MPEG4. Cổng ra AV được tích hợp trên thân máy giúp người dùng có thể xem và duyệt ảnh trên cả màn hình lớn. Cổng USB 2.0 và khe thẻ nhớ mở rộng có thể đọc được các loại thẻ CF, SD, MMC và MS, giúp kết nối và trao đổi dữ liệu với máy tính và các loại thiết bị ngoại vi khác rất dễ dàng. Người dùng có thể nghe nhạc, thưởng thức các chương trình radio trên sóng FM 13 h liên tục, xem phim theo chuẩn MPEG4-SP/500 Kbps suốt 4,5 tiếng. Giá bán tham khảo: 385 USD.

Kiểu dáng thon gọn rất quyến rũ với kích thước 133 x 78 x 22 mm, nặng 298 g. Màn hình rộng 4 inch, 16 triệu màu có độ phân giải 480 x 272 pixel cho hình ảnh rất sắc nét. Với "rạp phim di động" này, người dùng có thể xem một loạt 20 bộ phim khác nhau ở chế độ màn hình tỷ lệ 4:3 hay 16:9 mà không cần phải chuyển đổi định dạng dù cho cho nó có đuôi AVI, WMV9, ASF, MP4, Divx 3.11, Divx 4.5... Dung lượng bộ nhớ có 2 loại: 20 GB và 30 GB, cho phép ghi âm và lưu lại các chương trình truyền hình ưa thích từ tivi, VCR, máy quay...

Cowon iAudio A2. Ảnh: Cowon.

Cowon iAudio A2 không chỉ cho phép duyệt ảnh JPG, PNG và BMP từng hình một mà còn cho xem dưới dạng slideshow không giới hạn độ phân giải. Âm thanh rất tuyệt hảo nhờ được hỗ trợ bởi công nghệ BBE cho hiệu ứng âm thanh vòm ngẫu nhiên, Mach3Bass cho phép tăng âm bass ở tần số thấp, Mp Enhance giúp giảm sự suy hao của âm thanh kỹ thuật số và hiệu ứng âm thanh 3 chiều Surround... Pin Lithium Ion 4300mAh cho phép xem phim liên tục 10 giờ, nghe nhạc 18 giờ. Giá bán tham khảo: 426 USD.

Archos AV 700 có màn hình LCD có kích thước lên đến 7 inch, độ phân giải 480 x 234 pixel hiển thị 262.000 màu. Máy có kích thước 107 x 209 x 19 mm, nặng 590 g cho phép người dùng thưởng thức nhạc, phim, chơi game... trong hàng giờ liền. Ngoài khả năng chơi được nhạc có định dạng MP3, WMV và WMV nó còn có thể trình chiếu phim có chuẩn WMV, DivX, MPEG-4, DivX 4.0, DivX 5.0, MPEG-4 SP. Phần mềm Archos Music Centre giúp đồng bộ dữ liệu giữa máy và Windows Media Player 10 rất dễ dàng khi kết nối với máy tính.

Archos AV 700 cho phép chỉnh nhạc, đổi phim bằng điều khiển từ xa. Ảnh: Archos.

Ổ cứng có 2 loại dung lượng (40 và 100 GB) có thể lưu được 400 giờ phim nén chuẩn MPEG4, 55.000 bài hát MP3 và 200.000 bức ảnh JPG. Người dùng chỉ cần kết nối thiết bị với tivi qua cổng AV out và cài đặt lịch thu là máy sẽ tự động ghi lại các chương trình truyền hình ưa thích. Cổng USB 2.0 giúp kết nối với các thiết bị ngoại vi như: máy ảnh kỹ thuật số, máy in... để sao chép dữ liệu mà không cần phải thông qua máy tính. Đặc biệt, AV 700 cho phép duyệt ảnh file JPEG hoặc BMP với đầy đủ các chức năng: phóng to, thu nhỏ, xoay... và tổ chức sắp lại theo trình duyệt thumbnail hoặc slideshow, sau đó xem trên màn hình lớn. P in có thể hoạt động 30 tiếng, cho phép xem phim liên tục 4 tiếng. Giá bán tham khảo: 555 USD (loại 40 GB).

AV 500 là dòng Portable DVR (thiết bị ghi video số cầm tay) khá nhất hiện nay vì có thể hỗ trợ quay video và chụp ảnh thông qua camera gắn ngoài. Với 2 loại dung lượng bộ nhớ 30 và 100 GB, máy có thể lưu được trên 130 giờ phim, ghi lại các chương trình truyền hình, đoạn trailer hấp dẫn từ tivi, đầu DVD... theo giờ đã định sẵn. Đây cũng là thiết bị PMP đầu tiên tích hợp màn hình gương 4 inch có độ phân giải 480 x 272 pixel, hiển thị 262.000 màu cho chất lượng hình ảnh sắc nét hơn rất nhiều so với màn hình LCD thông thường.

Archos AV 500 là dòng sản phẩm "lai" giữa PMP và PDA. Ảnh: Archos.

Máy cho phép nghe nhạc, xem phim và tải trực tiếp các file video chuẩn AVI và MPEG-4, file ảnh JPG. Phần mềm ARCLibrary cho phép cá nhân hóa thư viện theo các thông tin như tên album, tên nghệ sĩ, tên bài hát... Người dùng có thể điều chỉnh âm thanh, đổi bài, chọn phim... thông qua thiết bị điều khiển từ xa. Cổng USB 2.0, cổng TV-out giúp kết nối với các thiết bị ngoại vi rất dễ dàng. Kích thước nhỏ gọn 124 x 76 x 18 mm (loại dung lượng 30 GB) và 124 x 76 x 24 mm (loại 100 GB) vừa tay, tiện khi di chuyển. Giá bán tham khảo: 655 USD (100 GB) và 525 USD (30 GB)

iRiver U10 có kích thước 16 x 69 x 47 mm, nặng 69 g được thiết kế rất đặc biệt. Người dùng không phải thông qua màn hình cảm ứng hay hệ thống phím rườm rà mà chỉ cần ấn vào các góc trên thân máy là có thể duyệt menu, chọn bài hát hoặc xem phim, xem ảnh. Máy tích hợp màn hình rộng 2,2 inch có độ phân giải cao 320 x 240 pixel hiển thị 260.000 màu.

Thiết bị đa phương tiện cầm tay U10 của iRiver. Ảnh: iRiver.

Ngoài việc chơi được các định dạng nhạc, xem phim theo chuẩn video MPEG4-SP và XviD, iRiver U10 còn có thể duyệt các file ảnh JPEG và xem file văn bản. Người dùng có thể nghe radio trên sóng FM hoặc xem các bộ phim mình ưa thích trên các màn hình lớn hơn. Cổng USB 2.0 rất tiện để trao đổi dữ liệu từ máy sang máy tính và ngược lại. Chế độ hẹn giờ bằng các bài hát trong máy rất tiện ích. Tùy chỉnh nhạc theo ý mình thích nhờ vào bộ 13 chế độ EQ: Normal, Classic, Live, Pop, Rock, Jazz, Ubass, Metal, Dance, Party, Club... Âm thanh của rạp phim di động này thực sự tuyệt hảo nhờ công nghệ số SRS WOW Digital. Pin Internal Li-poly hoạt động liên tục 28 tiếng. Giá bán tham khảo: 239 USD (1GB), 299 USD (2GB).

Tấn Anh