Memories (Kỷ niệm) về cơ bản là một phiên bản mở rộng của On This Day (Ngày này năm xưa) khi có thể hiển thị tất cả thông tin về ngày đó và những ngày lân cận những năm trước. Các tính năng trên Memories gồm On This Day (nội dụng từng đăng những năm trước, các sự kiện lớn trong đời), Friends Made On This Day (nội dung liên quan đến bạn bè như gắn thẻ, chia sẻ lên tường, video kỷ niệm), Recaps of Memories (các nội dung điểm nhấn về một kỷ niệm nào đó được xây dựng thành video ngắn) và Memories You May Have Missed (hiển thị bài đăng mà bạn đã bỏ lỡ những ngày trước đó do không truy cập Memories).

Memories bị đánh giá là dư thừa vì đã có On This Day.

The Next Web cho rằng Memories là dư thừa do không mang lại tính năng hữu ích và mang tính đột phá nào nếu so sánh với On This Day. "Việc duy trì song song sẽ khiến người dùng cảm thấy rối mắt và khó chịu. Đó là chưa kể Facebook có hàng tá tính năng tương tự khác rải rác trên khắp hệ thống gây phiền nhiễu", trang web này nhận xét.

Thay vì đưa ra hết các ngày kỷ niệm, Facebook nên có các giải pháp, bộ lọc nhằm ngăn chặn gợi nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ, như hình ảnh hoặc trạng thái chia sẻ của người đã khuất, người yêu cũ... On This Day hiện tại đang bị người dùng phàn nàn về vấn đề này.

On This Day được thử nghiệm nhiều lần trước khi ra mắt tháng 3/2015 nhưng mãi đến cuối năm đó mới hoàn thiện. Theo tiết lộ của Giám đốc sản phẩm, Facebook Oren Hod, hiện có khoảng 90 triệu người dùng On This Day mỗi ngày. Đây là con số khá khiêm tốn nếu so sánh với hơn 2 tỷ người dùng mạng xã hội.

Như Phúc