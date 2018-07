Smart Compose giúp người dùng Gmail soạn mail siêu nhanh

Tại sự kiện I/O 2018 diễn ra ở Mountain View, California (Mỹ), CEO Sundar Pichai của Google đã trình diễn tính năng Smart Compose mà công ty sẽ đưa vào Gmail từ tháng tới. Sử dụng công nghệ AI, việc soạn mail của người dùng đơn giản đi đáng kể.

Tính năng gợi ý viết thư trong Gmail hoạt động thế nào

Trong ví dụ, người viết muốn gửi thư đến người nhận có tên Jacqueline Bruzek, tiêu đề là "Thứ ba Taco" (Taco là tên một loại bánh truyền thống của Mexico). Ngay ở dòng đầu tiên, Smart Compose đã gợi ý câu chào cho người viết là "Hey Jacqueline" và thay vì phải gõ bạn chỉ cần bấm phím Tab để hoàn thành.

Tiếp theo, người viết bắt đầu nhập "Haven't se" thì ngay lập tức Gmail hiển thị gợi ý để hoàn thành cả câu "Haven't seen you in a while" (Lâu lắm rồi không gặp bạn). Nối tiếp, người viết gõ thêm "and I ho" thì ý của cả câu cũng được đưa ra "and i hope you're doing well" (và tôi hi vọng bạn vẫn ổn).

Trong ví dụ này, sự thông minh của AI được thể hiện thông qua việc gợi ý các món ăn Mexico như taco, khoai tây và salsa cà chua cũng như guacamole - món sốt bơ dầm nhuyễn thường được dùng để ăn cùng với bánh taco. Những thông tin như thời gian, địa điểm cũng được Smart Compose đưa ra hợp lý.

Smart Compose với công nghệ machine learning sẽ được triển khai trên Gmail trong tháng tới nhưng hiện mới chỉ hỗ trợ các email được viết bằng tiếng Anh.

Bảo Anh