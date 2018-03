Tìm hiểu hương thơm

Với những ai yêu thích tự sáng tạo những chai sữa tắm của mình theo phong trào DIY (Do It Yourself), Galaxy A 2017 sẽ giúp tìm tòi trên mạng các mùi hương yêu thích, công thức chế tạo sữa tắm, dầu gội, tẩy tế bào chết...

Biến phòng tắm thành thiên đường với những hương thơm yêu thích.

Những ai yêu thích hương thơm tự nhiên có thể tìm kiếm thông tin về tinh dầu tự nhiên hoặc hoa khô để sử dụng. Còn người đang cần tập trung học bài, làm việc sau khi tắm nên sử dụng tinh dầu hương thảo để kích thích não bộ. Trong khi đó, tinh dầu oải hương sẽ mang đến tinh thần thư thái, sẵn sàng cho việc nghỉ ngơi. Nếu vừa vắt kiệt sức tại phòng gym, lựa chọn tinh dầu bạc hà sẽ giúp cơ bắp thư giãn triệt để.

Thư giãn với phim ảnh, âm nhạc

Nhờ khả năng kháng nước mạnh mẽ, người dùng có thể mang theo "dế cưng" Galaxy A 2017 để xem phim, nghe nhạc mà không lo máy bị thấm nước, hỏng hóc.

Nghe nhạc, xem phim, ghi chú dễ dàng ngay cả khi tắm cùng Galaxy A 2017.

Theo kết luận của Kaufman, nhà khoa học chuyên nghiên cứu về nhận thức con người, 72% chúng ta nghĩ ra các ý tưởng tuyệt vời khi tắm. Đây chính là thời gian thư giãn tuyệt vời của cơ thể và não bộ. Trong tình huống này, ngoài tác dụng giải trí, Galaxy A 2017 còn đảm đương cả vai trò trợ tá, giúp lưu lại ý tưởng thuyết trình, kịch bản cho buổi tiệc chào hè hay những sáng tạo khác.

Ngẫu hứng sáng tác

Phòng tắm là không gian tuyệt vời cho các tác phẩm thú vị ra đời. Đó có thể là những bức ảnh selfie độc đáo hay các kiểu ảnh sắp đặt ngẫu hứng. Tất cả đều ghi lại sắc nét qua ống kính Galaxy A 2017. Sự kết hợp giữa khẩu độ ấn tượng f/1.9 cùng độ phân giải 16 megapixel sẽ phá vỡ rào cản ánh sáng, biến không gian phòng tắm trở nên lung linh, sáng rõ.

Trổ tài sắp đặt và chụp ngay ảnh chất ngay trong phòng tắm cùng Galaxy A 2017.

Để tạo ra tấm ảnh độc lạ ngay trong phòng tắm chia sẻ trên Instagram, cần bỏ ra một ít thời gian sắp đặt những vật dụng quen thuộc như khăn tắm, nến thơm, dầu gội... Tương tự, bạn có thể tranh thủ khoe khéo thành quả tập gym của mình qua những bức ảnh ghi lại cơ bắp hay đường cong cơ thể.

Dưỡng da, chăm sóc sắc đẹp

Sau khi đã làm sạch da mặt trong quá trình tắm, việc vỗ nhẹ kết hợp bấm huyệt khi sử dụng sản phẩm dưỡng sẽ tăng hiệu quả chăm sóc da. Trong những ngày hè như hiện tại, nên ưu tiên cho các sản phẩm có kết cấu lỏng, nhẹ để vừa cung cấp đủ dưỡng chất nhưng không khiến da quá bí bách.

Chăm sóc da cùng các sản phẩm dưỡng sẽ giúp việc tắm trở nên tuyệt vời.

Nếu cần tham khảo các mẹo dưỡng da, kho video chia sẻ kinh nghiệm của các beauty blogger luôn sẵn sàng trên chiếc điện thoại Galaxy A 2017. Còn những ai đã thuộc hàng "cao thủ" trong lĩnh vực này có thể tự quay video để cùng đóng góp những "chiêu" dưỡng da từ bản thân cho cộng đồng.

Minh Trí