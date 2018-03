Zen V màn hình nhiều màu sắc / Apple trả Creative 100 triệu USD bản quyền / Zen Vision W giảm giá

Zen V Plus màu hồng. Ảnh: Cnet.

Máy nghe nhạc màu hồng của Creative là sự động viên của hãng với các bệnh nhân bị ung thư vú. Mỗi phiên bản Zen V Plus màu hồng bán được, Creative sẽ trích 20 USD vào tổ chức chống lại bệnh ung thư vú tại Singapore.

Gọi là phiên bản đặc biệt, ngoài ý nghĩa trên, bản thân Zen V Plus Special Edition cũng có những nét khác biệt với Zen V Plus thông thường. Máy được phủ một lớp vỏ chống xước. Màn hình màu OLED 2,5 inch đủ để xem những bức ảnh số, những đoạn video ngắn và xem playlist một cách rõ ràng. Máy nghe nhạc này còn được trang bị đầy đủ tính năng, từ bắt sóng FM tới ghi âm, đồng bộ hóa dữ liệu trên lịch công tác, danh bạ điện thoại với Microsoft Outlook khi kết nối với máy tính. Zen V Plus SE có đường line in để ghi nội dung từ nguồn âm khác vào máy. Chế độ SyncTrack tự ngắt thành từng đoạn một mỗi khi hết bài hay có đoạn dừng.

Khác với những máy khác, Creative Zen V Plus SE còn hỗ trợ nhạc tải về từ các trang nhạc trực tuyến như Yahoo! Music Unlimited, Urge, Napster To Go và Rhapsody To Go. Máy được bán tại Singapore với giá 139 USD.

Đức Thanh (theo Mobilewhack)