ZEN Stone Plus - đã có màn hình / Zen hình viên sỏi giá chỉ 40 USD / Zen V Plus thêm màu hồng

Zen Stone Plus có màn hình tròn. Ảnh: Cnet.

Thoạt nhìn, Zen Stone Plus nổi bật nhờ màn hình tròn nhỏ (đường kính 19 mm) nhưng về kích thước và trọng lượng thì Plus với Zen Stone giống hệt nhau. Plus cũng được phát triển với nhiều màu: đen, xanh lam, xanh lá cây, hồng, đỏ và trắng.

Bên phải màn hình là điều khiển 5 hướng trong đó bao gồm cả chỉnh âm lượng, chuyển bài trước sau. Tuy nhiên, có một khác biệt nhỏ là phím bấm ở giữa còn có tác dụng chỉnh menu nữa. Chế độ Play/Pause lại nằm ở đỉnh máy, chiếm đến một phần hai diện tích.

Plus cũng có khá nhiều màu để lựa chọn. Ảnh: Gizmodo.

Nhìn chung, dáng vẻ của Zen Stone Plus không có gì hấp dẫn lắm, nếu so với iPod Shuffle hay mấy model nhỏ gọn của iRiver. Tuy nhiên, sự đơn giản trong thiết kế mang lại cho Plus sự dễ dàng trong sử dụng, màn hình nhỏ cũng giúp việc theo dõi thông tin dễ dàng hơn.

Theo Creative, phải xếp Plus vào hàng những máy nghe nhạc thể thao đơn giản, dễ sử dụng vì những người chạy bộ hay tập thể dục trong phòng có thể điều chỉnh hay chọn bài hát trong giây lát. Hơn thế, máy có đồng hồ bấm giờ phù hợp cho người tập luyện.

Zen Plus chưa đạt đến độ mỏng như iPod Shuffle. Ảnh: Cnet.

Ngoài nghe nhạc, Plus còn bắt đài FM khá nét do có chế độ autoscan và lưu được 32 đài đã dò trong bộ nhớ. Cạnh sườn máy có một micro nhỏ để tiện cho việc ghi âm, chất lượng âm thanh ghi từ đây cũng khá ổn, không bị nhiễu nhiều. Các file ghi ở định dạng MP3, WMA và bạn có thể chuyển qua máy tính để lưu.

Chất lượng nhạc chấp nhận được khi nghe bằng tai nghe đi kèm, tiếng bass, treble nổi rõ. Khi chuyển sang dùng tai nghe dạng “bud”, chiếc Shure SE310, âm thanh ấn tượng hơn, rõ và mạnh hơn hẳn tai nghe của Creative. Tuy nhiên, nếu muốn tăng bass hay giảm treble theo ý mình, bạn có thể điều chỉnh EQ với 5 băng tần hay đặt chế độ Bass Boost.

Giá tham khảo của Plus tại Việt Nam là 99 USD. Creative cũng sản xuất kèm một số phụ kiện cho Zen Stone và Plus, nhưng nhìn chung, giá của chúng không được “mềm” cho lắm. Ví dụ, bao silicon đeo bên thắt lưng giá 18,45 USD, cùng giá với armband để quấn quanh bắp tay và loại quấn quanh cổ tay (vừa làm đồng hồ khi tập thể thao).

Đức Thanh (theo Cnet)