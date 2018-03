Máy MP4 dành cho hai người / Yepo 767J giống iPod Nano

Yepo 767O không quá đặc sắc về thiết kế, nhưng màn hình hiển thị hình ảnh rõ và sắc nét. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhìn chung, thiết kế của chiếc máy này như dập khuôn lại dáng hình của người anh em 767N mới xuất hiện cách đây không lâu. 767O cũng có dáng vuông vuông như hộp kẹo nhỏ, mặt trước bọc nhựa màu đen, mặt sau là kim loại màu bạc. Các phím chức năng được gói gọn trong bảng điều khiển cạnh màn hình, chỉ để dành ra hai nút nhỏ bên sườn để bật tắt và thoát ra khi cần.

Các phím chỉnh trước sau, tăng âm lượng to nhỏ khi khá lớn làm cho phím OK trở nên khó sử dụng và bản thân nó cũng mờ nhạt về chức năng. Gọi là OK nên người dùng cứ nghĩ bấm vào đây là có thể lựa chọn mọi ứng dụng, nhưng thực ra không phải. Để lựa chọn ứng dụng nọ, kia, bạn lại phải bấm nút M (viết tắt của từ Menu) bên sườn phải. Nút này nằm cạnh chức năng ESC (Escape – thoát ra), nhỏ và hơi khó bấm. Nút OK thực chất chỉ có tác dụng khởi động máy mà thôi.

767O hỗ trợ giắc cắm tai nghe chuẩn 3,5 mm nên người dùng có thể thay tai nghe trong bộ sản phẩm bằng những nhãn hiệu headphone mà mình thích. Máy cũng có cổng miniUSB.

Phím điều khiển với nút OK nhỏ, không dễ dùng. Ảnh: Hoàng Hà.

Giao diện người dùng của chiếc mini MP4 này không khác gì các phiên bản mang mã hiệu 767 của Yepo. Có vẻ như hãng công nghệ Trung Quốc đó chỉ thay đổi “design” của các phiên bản còn giữ nguyên phần mềm và giao diện người dùng.

Menu của 767O được trình bày theo chiều ngang với những icon đặc trưng cho từng mục. Đây không hoàn toàn là chiếc máy nghe nhạc thông thường mà hỗ trợ xem video, xem ảnh số, khá hữu hiệu do màn hình trong và sắc nét. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng 767O để bắt sóng FM, đọc ebook, ghi âm và chơi game.

Giắc cắm tai nghe chuẩn phổ biến trên thị trường nên người dùng có thể thay bằng các loại tai nghe mình thích. Ảnh: Hoàng Hà.

Những gì mà Số Hóa ấn tượng ở chiếc máy này là chất lượng hình ảnh đẹp hơn rất nhiều so với những model mang mã hiệu 767 của Yepo. Màn hình LCD tuy nhỏ nhưng rất trong nét, màu sắc xanh, đỏ, vàng rõ ràng chứ không nhòe hay quá chói lọi như vẫn thấy ở các máy MP4 của Trung Quốc khác. Những file ảnh nặng (khoảng gần 1 MB) đương nhiên sẽ tốn thời gian để mở ra hơn những file nhẹ. Tuy nhiên, do màn hình bé, người xem sẽ không cảm nhận được sự khác biệt giữa chất lượng hình ở những file này.

Thông tin thị trường *Yepo 767O được bán rộng rãi tại các cửa hàng tin học trên toàn quốc. *Giá tham khảo: 1.668.000 đồng (4 GB); 1.344.000 đồng (2 GB); 1.182.000 đồng (1 GB).

Hình ảnh video qua 767O rõ từng đường nét, tuy nhiên, bộ phim của bạn sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu một cặp tai nghe chất lượng. Tai nghe đi kèm bộ sản phẩm khá kém do không đủ công suất để “tải” âm thanh từ máy. Do đó, khi nghe bạn sẽ cảm thấy tiếng bị bẹt, rè mỗi khi bật to, bên cạnh đó tiếng bass yếu và tiếng treble lại quá cao. 767O hỗ trợ loa ngoài nhưng công suất bé nên dù bật hết âm lượng tiếng vẫn không lớn hơn được bao nhiêu.

Thanh Vân