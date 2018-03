Revel và đường đến thành công / Revel F52 - nghe nhạc hay, xem phim 'đã' / Tập đoàn Harman có đại diện chính thức tại Việt Nam

Năm 1997, hãng Revel chính thức giới thiệu ra thị trường cặp loa Revel Salon, sản phẩm đứng đầu dòng loa cao cấp Ultima. Với thiết kế độc đáo, hình thức bắt mắt và ứng dụng những công nghệ làm loa mới nhất vào thời bấy giờ, Revel Salon mang tham vọng chinh phục thị trường loa cao cấp vốn dành cho những audiophile giàu có, dư dả về tài chính của hãng loa đến từ Mỹ.

Đúng 10 năm sau ngày ra mắt, tại triển lãm âm thanh CES 2007, Revel lại cho ra mắt phiên bản thứ hai cặp loa Revel Salon, lấy tên là Salon 2. Thoạt nhìn, Salon 2 có vẻ là một sự giảm nhẹ đi về kích thước so với Salon đời đầu, với ít loa con hơn và kiểu dáng thùng loa đơn giản hơn. Nhưng thực chất, sản phẩm này là một sự cách tân đáng kể về công nghệ so với người đàn anh của 10 năm trước, trong khi vẫn tiếp nối những triết lý thiết kế riêng của bản hãng, vốn đã ứng dụng thành công trong Salon Ultima đời đầu.

Ultima Salon 2 có thiết kế lạ. Đây là loa 4 đường tiếng với tổng số 6 loa con, gồm 3 loa bass 8'', được cắt trên tại tần số 150 Hz, một loa mid bass 6,5" cắt ở tần số 525 Hz, một loa mid 4'' cắt ở tần số 2,3 KHz và một loa tweeter. Theo quan điểm truyền thống của hãng, việc sử dụng tới 3 loa bass mắc song song chính là nhằm tăng khả năng kiểm soát dải trầm. Ngoại trừ loa tweeter làm bằng berrilium, màng loa của tất cả các loa con còn lại đều được làm bằng vật liệu titan - một loại vật liệu vừa nhẹ để đảm bảo sự dao động linh hoạt, vừa có kết cấu rắn chắc để đáp ứng tức thời với dao động của voice coil. Nam châm của các loa con là loại nam châm neodym kép, có từ tính cực mạnh. Dây dẫn được sử dụng trong cuộn dây là loại đồng cán dẹt kích thước lớn, có tác dụng truyền dẫn tối ưu hơn so với dây có tiết diện tròn, do kết cấu dây dẹt giúp triệt tiêu hiện tượng "hiệu ứng bề mặt".

Bộ phân tần loa là loại phân tần bậc 4, có độ dốc 24 dB. Kỹ thuật phân tần bậc cao, độ dốc lớn là kỹ thuật tiên tiến, trong những năm gần đây thường được các hãng loa hi-end ứng dụng. So với dạng phân tần bậc thấp, phân tần bậc cao có lợi thế hơn trong việc duy trì sự ổn định cho các dải tần số hoạt động của từng loa thành phần. Song, phân tần bậc cao cũng giống như một con dao hai lưỡi, nếu thiết kế và linh kiện không tốt có thể làm cho âm thanh trở nên rất tồi tệ. Vì thế, kỹ thuật này không được sử dụng đại trà. Kevin Voecks, kỹ sư trưởng của hãng Revel - một trong những người sùng bái kỹ thuật phân tần bậc cao, cho rằng, thiết kế phân tần bậc cao là cách tốt nhất để tối ưu hóa hoạt động của các loa thành phần nằm trong cùng một hệ thống loa. Kết hợp kỹ thuật này với những kỹ thuật thiết kế thùng loa một cách hợp lý sẽ giảm thiểu sự giao thoa sóng âm giữa các loa thành phần hoạt động ở các dải tần số khác nhau. Mà hiện tượng giao thoa sóng âm chính là một trong những tác nhân chủ yếu làm suy giảm chất lượng âm thanh.

Các linh kiện được sử dụng trong bộ phân tần là loại linh kiện cao cấp, đuợc chọn lựa kỹ lưỡng. Cuộn cảm được sử dụng đều là loại lõi không khí chất lượng cao. Kevin Voecks và các cộng sự đã tách bộ phân tần thành nhiều board rời, tương ứng với các đường tiếng của loa để giảm can nhiễu. Toàn bộ bộ phân tần được hàn trực tiếp bằng tay theo kiểu kết nối điểm - điểm (P2P) chứ không dùng mạch in sản xuất hàng loạt. Việc này được lý giải là giúp cho tín hiệu di chuyển một cách tốt nhất.

Khác với kiểu thùng có lỗ thông hơi phía sau của version Salon đời đầu, Salon 2 có kết cấu thùng dạng kín, vuốt tròn ở mặt sau theo kiểu móng lừa, nếu nhìn trên bản vẽ mặt cắt đứng. Vật liệu làm thùng là gỗ MDF. Có tới 9 lớp MDF 2 ly rưỡi được ép với nhau bằng một kỹ thuật đặc biệt để tạo hình vỏ thùng. Kết cấu móng lừa khiến vỏ thùng vừa vững chãi hơn so với dạng thùng hộp, vừa có tác dụng chống sóng đứng bên trong thùng loa. Mặt trước của loa là một tấm gỗ MDF dày tới gần 7 cm, được tạo hình bằng máy cắt CNC với những đường lượn cong duyên dáng, vừa tăng tính thẩm mỹ của loa, vừa có tác dụng loại trừ hiện tượng cộng hưởng âm ở mép ngoài vành loa. Riêng loa tép (tweeter) được đặt trong một cái phễu hướng âm hình bầu dục nằm ngang, có tác dụng tăng độ nhạy, định hướng âm thanh và thu hẹp diện giao thoa sóng âm với loa mid phía dưới. Mặt ngoài của thùng loa được hoàn thiện bằng một loại gỗ gụ quý, màu đỏ sang trọng, phủ ngoài bằng nhiều lớp sơn aryclic bóng tới mức bạn có thể soi gương được. Bộ chân đế rộng và vững chãi. 4 cọc đấu dây bi-wire được bố trí ẩn mình khéo léo ở phía dưới cùng của mặt sau loa.

Theo quy trình sản xuất nghiêm ngặt của hãng Revel, mỗi một cặp loa Salon 2 sau khi hoàn thiện đều được kiểm tra kỹ lưỡng bằng các phương tiện hiện đại, đồng thời được các chuyên gia thẩm âm nghe thử hai lần trong phòng nghe chuyên dụng, đến khi không còn phát hiện ra khiếm khuyết gì mới được phép xuất xưởng.

Những ai từng được nghe Revel Salon đời đầu trình diễn đều có chung một nhận xét, đó là một thứ âm thanh cực kỳ sống động và hiện hữu như đang trong một buổi biểu diễn trực tiếp, với khả năng kiểm soát tiếng trầm tuyệt vời. Thế nhưng Revel Salon 2 còn làm được nhiều hơn thế.

Với độ nhạy 86 dB, trở kháng danh định là 6 ohm, Revel Salon 2 cần được ghép với ampli bán dẫn công suất tương đối lớn và có dải thông tốt để có thể khai thác tối đa dải tần rất rộng của cặp loa này (25 Hz - 45 KHz). Có lẽ đối tác lý tưởng của nó là anh chàng "lực điền" Mark Levinson No. 431 có công suất 200 W/kênh, ghép với preamp Mark Levinson No. 32 Reference và đầu đọc cao cấp No. 390S cũng của Mark Levinson.

Với bề ngoài hào nhoáng và kích thước tương đối lớn, nhưng khi phát nhạc, những người chứng kiến đều có chung một cảm nhận là cặp loa không còn hiện hữu trong phòng nghe. Tràn ngập không gian là một thứ âm thanh trong vắt như pha lê, đậm đặc, chi tiết tới từng hơi thở và được định vị rõ ràng tới từng centimet.

Ấn tượng đầu tiên là dải trầm. Revel Salon 2 xử lý rất tốt những nốt trầm của contrabass, gọn ghẽ và không hề bị dính tiếng. Tiếng đại bác vang rền trong phòng nghe khiến bạn nghi ngờ phải chăng đó là âm thanh được phát ra từ những chiếc loa bass chỉ có kích thước 8" khiêm tốn. Trung trầm của cặp loa cũng rất tốt. Trong bản hòa tấu đàn dây Quintet in C Major của Mozart, tiếng violoncen làm người nghe có cảm giác sởn gai ốc.

Dải cao của cặp loa này cũng rất ấn tượng, tách bạch, mỏng manh và lan toả, khiến cho ta có cảm giác không gian phòng nghe trở nên rộng hơn. Cho dù bạn có thể nghe rõ tiếng cymbal trên một bộ dàn tốt, nhưng khó có thể có được cảm nhận rõ rệt hơn về tiếng cymbal như trong lúc này. Thử với CD Bốn mùa của Vivaldi, các nốt âm vực cao của violin hoàn toàn không bị hiện tượng chói gắt như trong nhiều bộ dàn khác. Hẳn nhiên là loa tép berrillium của Salon 2 có độ phân giải rất cao và khả năng xử lý tinh tế. Tiếp tục chuyển qua test thử trung âm, độ động, âm hình, khả năng tái hiện âm thanh của các nhạc cụ khó như piano, violon, guitar..., người nghe hoàn toàn hài lòng với sự thể hiện của cặp loa đầu bảng này.

Sang trọng về hình thức, hoàn mỹ về âm thanh, Revel Salon 2 xứng đáng là một kiệt tác, kết tinh của những bí quyết công nghệ và cả tham vọng của hãng Revel.

Revel Salon 2 quả là một cặp loa thuộc hàng "đồ lớn". Nếu được phối ghép đúng cách, nó khó có đối thủ trong việc tái hiện trung thực và chi tiết nguồn âm gốc. Nếu có chăng, đối thủ của Salon 2 chỉ là cái... head phone loại tốt. Nhưng ngay cả những head phone loại tốt nhất trên thế giới cũng không thể mang đến cho người sử dụng sự cảm nhận rõ ràng về không gian và khơi gợi nhiều cảm xúc như Revel Salon 2. Cặp loa này khiến người nghe như quên hẳn sự có mặt của những thiết bị phía trước, được đắm chìm trong không gian của âm nhạc, để rồi khi bản nhạc kết thúc, phải mất ít giây mới nhận thức được mình đang ngồi trong một phòng test đồ.

Sang trọng về hình thức, hoàn mỹ về âm thanh, Revel Salon 2 xứng đáng là một kiệt tác, kết tinh của những bí quyết công nghệ và cả tham vọng của hãng Revel. "Khuyết điểm" duy nhất của cặp loa này chỉ có thể là giá thành. Song, nếu đã có người bỏ ra hàng triệu Mỹ kim chỉ để sở hữu một bức tranh hay một món đồ cổ không có giá trị sử dụng, thì sẽ có nhiều người sẵn sàng bỏ ra 22.000 USD để được sở hữu một báu vật âm thanh thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn và có khả năng đem lại những phút giây thư giãn bất tận cho chủ nhân.

Thông số kỹ thuật - Đáp tuyến tần số: 26 Hz - 20 KHz +/- 1 dB; 23Hz - 45 KHz +/- 3dB

- Trở kháng danh định: 6 ohm

- Trở kháng tối thiểu: 3,7 ohm (tại 90 Hz)

- Độ nhạy: 86,4 dB (với tín hiệu 2,83V ở khoảng cách 1m)

- Kích thước: 35,5 x 136 x 59

- Trọng lượng: 80 kg/chiếc Giá tham khảo (tại thị trường Mỹ): 22.000 USD.

Bùi Hưng