Samsung thêm tầm 21" cho TV SlimFit / CRT - mảnh mai để sống sót / Đột phá Samsung SlimFit

Kiểu dáng thời trang dễ thích nghi với căn phòng và nội thất. Ảnh: Samsung

Thừa hưởng ưu thế của công nghệ CRT, các TV "mỏng" dòng Z45 có chất lượng hình ảnh rực rỡ, sắc nét. Cạnh đó, với kỹ thuật đèn hình Vixlim CRT mỏng, SlimFit Z45 có kích thước mỏng hơn một phần ba so với TV bóng đèn hình loại thường cùng cỡ và kiểu dáng sang trọng như TV màn hình tinh thể lỏng (LCD) nên thích hợp hơn khi bài trí các căn phòng và chọn đồ nội thất.

Sự ra đời của TV mỏng như SlimFit của Samsung và Ultra Slim của LG với kiểu dáng mỏng và chất lượng hình ảnh rực rỡ sắc nét đã đánh dấu một bước ngoặt cho một công nghệ TV (CRT) đang bị nhận định là đến giai đoạn thoái trào. Mới đây, LG cũng bắt đầu làm nóng thị trường này với dòng SuperSlim Flat vừa phẳng vừa mỏng kích thước 21" và tháng tới là kích thước 29" của dòng này và dòng mới cực mỏng Ultra Slim 21".

Họ sản phẩm SlimFit Z45 mới của Samsung bao gồm hai tầm kích thước 21 và 29". Lý do mà Samsung mới đây liên tục tung ra sản phẩm tầm 21" là bởi đây là tầm kích thước phổ biến tại thị trường Việt Nam, với tỷ trọng 70% thị trường. So với hai dòng Z30 và Z40 trước đây, dòng Z45 còn mảnh mai hơn khá nhiều (giảm 33% so với TV truyền thống trong khi trước đây là từ 17-30%).

Dòng SlimFit Z45 mỏng hơn một phần ba so với TV bóng đèn hình thông thường. Ảnh: Samsung

Riêng tầm 29" được hỗ trợ tương thích với nguồn độ phân giải cao (HDTV) và tốc độ refresh lên tới 100 Hz giúp thích nghi hiển thị các nội dung có hình ảnh chuyển động nhanh chẳng hạn như phim hành động. Và như vậy, đây là mẫu TV lý tưởng trong thời kỳ hướng tới kỷ nguyên truyền hình độ nét cao. TV Z45 loại 29" này có thể dò tín hiệu độ nét cao và hỗ trợ tương thích cả hai nguồn HD 720p (720 dòng quét liên tục) và 1080i (1080 dòng quét xen kẽ).

Sản phẩm sẽ ra mắt thị trường Việt nam vào cuối tháng tháng này với giá bán với giá tương ứng 2.950.000 đồng cho tầm 21”; 6.990.000 đồng cho tầm 29” có tốc độ refresh 50 Hz và 9.430.000 đồng ứng với tầm 29” 100 Hz.

T.B.