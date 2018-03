Sản phẩm bình dân nhưng mang nhiều tính năng ở turnable chất lượng. Ảnh: Marantz.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của người chơi, nhất là ở phân khúc phổ thông, Marantz vừa giới thiệu mẫu đầu đĩa than TT42 mới có mức giá chỉ 399 USD, rẻ hơn nhiều ngay cả với các dòng “bình dân” của nhiều thương hiệu turntable danh tiếng.

Tuy nhiên, không vì thế mà TT42 thiếu đi những tính năng quan trọng cho trải nghiệm nghe analog. Sản phẩm được trang bị một cartridge MM thiết kế chuyên biệt, động cơ một chiều Servo đai kéo giảm thiểu rung động và tiếng ồn, đĩa đặt tách rời với phần khung kim loại. Ngoài ra, tay cần còn có chức năng tự động quay về và ngừng chơi được điều khiển đơn giản, thân thiện với người dùng.

Không như các thú chơi analog khác như băng cối hay cassette, đĩa than đang có xu hướng quay trở lại ngày một mạnh mẽ bởi sự hậu thuẫn của nhiều nhà sản xuất turntable lẫn các hãng thu âm đĩa LP chuyên dụng. Việc này những năm gần đây đã mở rộng thị trường của âm thanh đĩa than, vốn không dành cho phân khúc phổ thông. Marantz, nhà sản xuất có trụ sở tại Nhật Bản, trước đây chỉ chế tạo turnable cho mục đích phô diễn công nghệ, nay đã chính thức bước chân vào thị trường đầu đĩa than “bình dân” đầy tiềm năng.

Với TT42, Marantz còn cung cấp thêm lựa chọn pre-ampli đi kèm với mức giá chỉ khoảng 30 USD. Hiện người dùng đã có thể đặt hàng sản phẩm tại trang web chính hãng.

Nguyên Khánh