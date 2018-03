Thiel SmartSub SS2.2.

Tại triển lãm CEDIA 2011 vừa qua, hãng sản xuất loa Mỹ đã gây được sự chú ý lớn của giới quan sát và người nghe với việc công bố dòng sản phẩm SmartSub mới gồm 4 loa siêu trầm với mức giá cao nhất lên đến 8.900 USD. Hai “em út” trong số 4 loa trên, SS2.2 và USS mới đây đã chính thức được Thiel định ngày lên kệ, đưa công nghệ SmartSub đến tay người dùng.

SmartSub là công nghệ đã được cấp bằng sáng chế cho Thiel với ba đặc điểm chính. Đầu tiên, SmartMatch cho phép phối ghép loa siêu trầm với bất cứ hệ thống loa nào mà không đòi hỏi người dùng phải bỏ nhiều công sức thử nghiệm để thiết đặt crossover cho phù hợp, trong khi việc này thường dẫn đến những kết quả không mong muốn. Với công nghệ mới, tất cả sẽ được xử lý tự động thông qua các chỉ số về loa chính được người sử dụng nhập vào.

Tiếp theo, SmartRoom là tính năng cho phép các loa siêu trầm mới được dễ dàng điều chỉnh để tránh các lỗi tạp âm, tiếng vọng, cộng hưởng phát sinh do vị trí trong phòng nghe gây ra. Woofer thường bị “hắt hủi” trong các dàn âm thanh khi bị cho ra góc, hoặc đặt sát tường. Thiel SmartSub cho phép thiết lập lại các chỉ số của Sub cho phù hợp với vị trí đặt mà không cần đến mircophone, equalizer hay một phương pháp phức tạp nào khác.

Cuối cùng, SmartPower giúp cải thiện công suất của các sub bằng việc kết hợp tản nhiệt hiệu quả cao cho cuộn âm và màng loa. Hai bộ phận này của loa siêu trầm thường có nhiệt độ hoạt động cao, và để tránh những hỏng hóc cho các thiết bị âm thanh đắt tiền, các nhà sản xuất giới hạn mức công suất của woofer về mức thấp, nhưng an toàn. Công nghệ mới không những gia tăng sức mạnh của các sub trông thấy, mà còn giảm thiểu nhiễu, biến dạng âm thanh phát sinh do nhiệt từ cuộn âm một cách đáng kể.

Về hai sản phẩm được lên lịch ra mắt lần này, cả hai đều được trang bị công nghệ SmartSub với dải tần đáp ứng sâu, từ 20Hz đến 300Hz. SS2.2 có hai driver 10-inch, cho đầu ra 105dB tại mức tần số 20Hz và 112dB tại 30Hz. Sản phẩm được tích hợp bộ khuếch đại 1.000 Watt, nặng 47kg. USS là phiên bản thu nhỏ của SS2.2 với một driver 10 inch, cho đầu ra 99dB tại 20Hz và 106 dB tại 30Hz. Sub sử dụng bộ khuếch đại 550W, nặng 25kg.

Hai SmartSub mới của Thiel sẽ đến tay người dùng vào tháng sau, với mức giá lần lượt là 2.900 USD và 4.900 USD cho SS2.2 và USS.

Nguyên Khánh