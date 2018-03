Chọn headphone để chơi game / Nghe cũng lắm... công phu / Tai nghe truyền sóng Bluetooth

Mẫu E500 của Shure. Ảnh: Zdnet.

Máy nghe nhạc số cùng các mẫu điện thoại di động nghe nhạc chuyên nghiệp đang là những món đồ hi-tech phổ biến thời gian gần đây. Đó có thể là chiếc máy nghe nhạc iPod đã bán được hơn 70 triệu sản phẩm kể từ khi được giới thiệu cách đây 5 năm, hay những sản phẩm cạnh tranh từ các đối thủ như Microsoft, SanDisk và Creative. Nhưng máy nghe nhạc số càng phổ biến thì chiếc tai nghe đi kèm không tương xứng với chất lượng âm thanh của máy.

May mắn thay, có rất nhiều sản phẩm tai nghe thay thế, phần lớn trong số đó có giá rẻ, nhưng cũng có loại đắt hơn cả chiếc iPod. Hầu hết chúng đều tiếp tục phát triển ngày càng đa dạng.

Tai nghe nhỏ, dễ mang theo

Tai nghe Shure SE530 có nhiều lựa chọn nút cắm tai. Ảnh: Techtop.

Như chiếc tai nghe E500 của Shure, sản phẩm thuộc dòng cao cấp nhất của một công ty chuyên sản xuất microphone và thiết bị âm thanh cho các ngành nhạc. Tai nghe cho âm thanh sinh động và trong trẻo đáng kinh ngạc, dù là rất nhỏ gọn nhưng bộ tai nghe có giá 499 USD này vẫn có một loa tweeter và hai woofer ở mỗi bên.

Những người thích nén nhạc với độ nén thấp nhất vào máy tính và có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh thì cần phải dùng SE530. Giống như E500, SE530 của Shure còn có thêm điều khiển Push - To - Hear, sử dụng một đầu chuyển đổi và một microphone tích hợp có chế độ chuyển sang nghe âm thanh môi trường. Đây là cách người dùng có thể vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện mà không cần bỏ tai nghe ra. Nhưng bộ chuyển đổi này chỉ là thành phần lựa chọn thêm của SE530, bạn vẫn có thể mua tai nghe mà không có bộ chuyển đổi với giá rẻ hơn (449 USD - so với giá 499 USD cả bộ). Tuy nhiên, những mẫu tai nghe của Shure lọc được tiếng ồn chưa tốt so với các mẫu tai nghe lọc tiếng ồn có giá rẻ hơn trong các thử nghiệm trên máy bay.

Lọc tiếng ồn

Tai nghe Bose QuietComfort. Ảnh: Cnet.

Dòng tai nghe lọc tiếng ồn của Bose có các nhãn hiệu QuietComfort và QuietComfort 2s, 3s. Công nghệ lọc tiếng ồn của các sản phẩm này là sử dụng những microphone rất nhỏ thu tiếng ồn xung quanh, sau đó tạo ra sóng âm thanh có tần số ngược lại và chuyển đến tai nghe. Công nghệ này lọc được những âm thanh tần số thấp, như tiếng gầm rú của động cơ phản lực.

Không giống với những sản phẩm trước đó, QuietComfort 3s chỉ trùm phía trên tai, thay vì trùm kín tai. Việc này giúp cho QuietComfort 3s tiện dụng hơn mẫu QuietComforts 2s vẫn có trên thị trường. So với những mẫu tai nghe lọc tiếng ồn tương đương, sản phẩm giá 349 USD này tốt hơn cả. Khi gắn nó vào một chiếc iPod, tai nghe tạo ra âm thanh chất lượng hàng đầu.

Tai nghe Noise Cancelling của Logitech. Ảnh: Bytesatwork.

Nhưng nếu bạn không thể bỏ ra đến 350 USD cho một bộ tai nghe chỉ để sử dụng cho những chuyến bay thì nên để mắt tới Noise Cancelling của Logitech. Mặc dù hiệu quả lọc tiếng ồn kém hơn so với những sản phẩm của Bose, nhưng mẫu tai nghe này cho chất lượng lọc tiếng ồn chấp nhận được ở mức giá 150 USD và âm thanh xuất sắc khi nối với iPod. Giống như Bose QuietComfort 3s, tai nghe của Logitech chỉ ôm phần trên của tai.

Trong tháng này, Sennheiser sẽ tung ra một cặp headphone mới - PXC 450s có giá cao hơn của Bose. Không những có chức năng lọc tiếng ồn đặc biệt tốt, PXC 450s còn cho phép người dùng điều chỉnh microphone để khớp chính xác với tần số giọng nói của người. Chức năng này cho phép bạn nghe được những âm thanh từ tiếp viên hoặc người ngồi kế bên trên một chuyến bay trong khi vẫn loại được tiếng ồn của động cơ.

Còn tiếp

(Theo DNSG)