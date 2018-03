Đa dạng nhãn hiệu MP3/MP4 / 'Nhái' cả MP3 Trung Quốc / Máy nghe nhạc giá 500.000 đồng

Nghe nhạc khi chờ xe.

Từ khi bắt đầu dùng máy MP3 có cổng USB đến nay đã được hơn một năm, nhưng Đông An, nhân viên văn phòng của một công ty thiết kế tại quận 2 (TP HCM) đã phải thay mới thiết bị của mình 4 - 5 lần. Mỗi lần nhắc đến là An lại lắc đầu ngao ngán, "có những cái dùng được mấy tháng đã hỏng, thậm chí có lần mới mua, dùng được hai tuần phải đem ra bảo hành để đổi mới". Hỏi ra mới biết, mấy máy MP3 An dùng là hàng không rõ xuất xứ, nghe người bán nói là của Trung Quốc, Đài Loan chứ An cũng chẳng biết là thực sự nó của hãng nào. Thêm vào đó, giá chỉ khoảng 200 - 300.000 đồng, dung lượng ghi ngoài vỏ là 256 MB và 512 MB.

Trường hợp như An không phải là hiếm mà ngược lại rất phổ biến. Những người có khả năng tài chính ít ỏi, khi nhìn thấy những máy nghe nhạc dung lượng cao, giá rẻ như vậy đã vội mua ngay mà không để ý đến chất lượng cũng như thương hiệu của nó.

Giá rẻ, bảo hành lơ mơ

Học sinh, sinh viên là những người sử dụng máy nghe nhạc nhiều, nhưng không phải ai cũng có điều kiện sắm máy tốt.

Anh Trung Phương ở TP HCM, một nạn nhân của việc mua máy nghe nhạc dởm, rất bực tức khi kể rằng anh mua máy nghe nhạc MP3 kiêm luôn ổ USB được một tháng, tự nhiên chức năng nghe nhạc không điều khiển gì được, nhưng các chức năng khác vẫn hoạt động. Khoảng gần một tháng sau thì anh không thể lưu bất cứ file nào vào máy và máy chính thức không hoạt động được. Khi đem đến công ty phân phối, anh đã nhận được câu trả lời rằng máy bị lỗi do nhà sản xuất và không thể sửa được. Nhưng do vẫn còn thời gian bảo hành nên công ty sẽ đổi cho anh cái mới nhưng anh phải đợi đến khi lô hàng kế tiếp về. Sau đó, dù anh gọi đến thường xuyên nhưng hàng chưa về.

Theo Thế Giới @, các công ty tin học nhỏ phân phối các thanh nhớ hoặc máy nghe nhạc qua đường xách tay, giá rẻ và số lượng ít nên thường không có dịch vụ bảo hành đàng hoàng. Anh Cảnh Hiền, công ty Bách Khoa Computer, cho rằng không phải hàng Trung Quốc nào cũng kém chất lượng. Công ty anh nhập sản phẩm từ các hãng nổi tiếng của Trung Quốc và được hãng đào tạo sửa chữa máy, thay linh kiện. Theo anh Hiền, nếu nơi nào không được đào tạo bài bản thì không sửa được máy. Ngoài ra, khi làm nhà phân phối cho hãng có uy tín, cho dù lô hàng có bị lỗi thì cũng có ngay hàng mới để thay thế.

Khi bạn mua hàng chính hãng, việc được bảo hành đàng hoàng như cam kết của nhà sản xuất là đương nhiên. Trước khi mua, người tiêu dùng nên hỏi rõ nhà phân phối chính thức về các điều kiện được bảo hành và không được bảo hành, cách bảo quản, giữ gìn máy để tránh những trường hợp hỏng hóc đáng tiếc.

Vấn đề đặt ra là nếu hết thời gian bảo hành hàng chính hãng thì sao? Hoặc nếu bạn mua phải hàng xách tay hoặc không rõ xuất xứ thì mang đến đâu sửa mỗi khi máy hư hỏng? Một số công ty tin học trong TP HCM, như Bệnh viện Máy tính quốc tế iCare hay cửa hàng Dr.M đã nhận làm công việc "sửa hàng khó sửa này".

Dịch vụ sửa MP3 sửa được gì?

Một máy nghe nhạc của Trung Quốc.

Ở iCare, các lỗi thường gặp ở USB chơi nhạc MP3 của khách là không nhận diện USB (lỗi phần cứng), nhận diện được USB nhưng không hoạt động được, ví dụ chép được nhạc nhưng không bật được. Những lý do trên phần lớn do lỗi phần mềm hoặc lỗi chip xử lý.

Nếu bị lỗi phần mềm, những cửa hàng trên có thể khắc phục bằng cách cài đặt lại phần cho máy. Nếu bị hỏng chip xử lý thì có thể khôi phục hoặc thay thế chip khác. Chi phí sửa chữa MP3 thông thường khoảng từ 110 - 275.000 đồng, bao gồm linh kiện.

Một số khách hàng lại gặp phải rắc rối như không lên nguồn (hoặc lên nguồn rồi lại tắt ngay), không copy dữ liệu vào máy hoặc không xóa đi được, rồi vỡ kính, hỏng lỗ phone, nghe âm thanh bị méo...

Các linh kiện nói chung, như kính, pin, vỏ... đều dễ tìm và có bán tại các hãng sản xuất có tại Việt Nam hoặc tìm được linh kiện tương đương ngoài thị trường. Đối với số ít thiết bị có linh kiện đặc thù, tạm thời các cửa hàng sửa chữa trên nói chung "không làm gì được". Trường hợp này, nhân viên kỹ thuật phải ghi nhận lại vào báo cho khách hàng khi có cách khắc phục.

Lỗi phần cứng khó sửa nhất là khi chết chip điều khiển. Chip này chứa chương trình giúp thiết bị và máy tính giao tiếp với nhau. Với các dòng máy xuất xứ từ Trung Quốc thì khó sửa nhất là phần mềm. Nhìn bên ngoài, những máy đó có thể giống nhau nhưng bên trong lại dùng phần mềm khác hoàn toàn. Do vậy, khó có thể kiếm được một firmware thích hợp. Nếu không tìm được nghĩa là phải mua máy mới.

(Theo Thế Giới @)

Ảnh: Hoàng Hà