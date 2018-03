TV thông minh đua phát triển nội dung Việt hóa

Sony và Dragon Multimedia vừa bổ sung ứng dụng xem phim cho các mẫu Bravia Internet TV ở Việt Nam. Ảnh minh họa.

Ứng dụng ở Internet TV của Sony có tên Vyuha, được cung cấp trên kho ứng dụng Opera Store của TV và do Dragon Multimedia phát triển dựa trên công nghệ OTT (Over The Top). Đây là công nghệ truyền tải dữ liệu khá phổ biến ở Mỹ nhưng mới bắt đầu có ở Việt Nam, ưu điểm là cho phép người dùng có thể tải nội dung về thiết bị ở tốc độ cao và tương thích với tất cả các nhà cung cấp Internet.

Điểm khác biệt của ứng dụng VYuha trên TV Sony so với các sản phẩm tương tự trên Samsung và LG là ở việc được tích hợp sẵn các kênh truyền hình và cho phép xem online. Ngoài truyền hình, người dùng có thể thưởng thức phim hoặc xem các nội dung theo yêu cầu như truyền hình, hài kịch.

Cuộc đua về việc cung cấp nội dung trên TV thông minh tại Việt Nam đang tỏ ra quyết liệt hơn khi các hãng lớn đều đã tham gia vào thị trường cung cấp phim trực tuyến trên TV. Trước Sony, LG là nhà sản xuất đầu tiên ở Việt Nam đưa ra dịch vụ nội dung này ứng dụng xem phim Soha trên các mẫu Smart TV 2011 và 2012, Samsung cũng thỏa thuận để mang ứng dụng tương tự có tên goFilm lên TV thông minh của mình.

Theo Dragon Multimedia, ứng dụng Vyuha dưa trên công nghệ OTT của hãng không chỉ tương thích với TV Sony mà còn có thể sử dụng được trên Smart TV của hãng khác cũng như nhiều thiết bị hỗ trợ Internet khác như laptop, máy tính cá nhân, máy tính bảng hay điện thoại di động.

Tuấn Anh