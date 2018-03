Hai model 4K 55 và 65 inch có kiểu dáng khác với model 84 inch.

Cả hai sản phẩm mới của Sony đều sẽ nằm trong dòng XBR X900 giống model 84 inch. Kích thước 55 và 65 inch giúp TV 4K của Sony nhỏ và phù hợp hơn với không gian trong gia đình. Hai model X900 55 và 65 inch đều dùng màn hình LED với độ phân giải thực tế là 3.840 x 2.160 pixel, gấp 4 lần chuẩn Full HD.

Ngoài ra, Sony cũng trang bị cho các sản phẩm công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền như X-Reality Pro hay Motionflow XR960, hỗ trợ Wi-Fi và kết nối NFC. Nhà sản xuất của Nhật cũng đảm bảo sẽ cung cấp các nội dung 4K nhiều hơn trong thời gian tới. Dịch vụ nội dung 4K sẽ được hãng triển khai tại Mỹ trong mùa hè tới, với loạt phim được phát hành lại ở định dạng 4K Blu-ray, bao gồm cả 3D. The Amazing Spider-Man, Total Recall (2012), The Karate Kid (2010), Battle: Los Angeles, và The Other Guys sẽ là 5 phim đầu tiên được tung ra.

Theo Engadget, hai mẫu TV 4K kích thước 55 và 65 inch sẽ được Sony đưa ra thị trường ngay quý I này nhưng chưa có giá cụ thể.

Xem ảnh thực tế TV 4K 55 và 65 inch của Sony tại CES 2013

Tuấn Anh