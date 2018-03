Mâm đĩa than Marantz TT42

Marantz TT42 giá 360 USD.

Ngày 26/10 vừa qua, công ty Marantz đã giới thiệu tại thị trường Mỹ mâm đĩa than có giá bán rất dễ chịu là 360 USD. Đã lâu rồi người ta mới thấy xuất hiện mẫu mâm đĩa than có thiết kế đơn giản và cổ điển như TT42 của Marantz. Mâm TT42 có thiết kế truyền động motor-belt (truyền động đai), tích hợp phono pre-ampli nên người sử dụng có thể dễ dàng ghép với ampli hoặc receiver mà không cần thiết bị trung gian nào khác. Đầu tết của mâm có kết cấu MM, motor DC truyền động hoạt động êm ái độ ồn nhỏ. TT42 hứa hẹn là sản phẩm đáp ứng được nhu cầu người nghe ở mức giá vừa phải.

Trưởng bộ phận bán hàng Jim Ludoviconi tự tin khi phát biểu “số lượng đĩa than bán ra tăng 26% trong năm 2010 theo ghi nhận của Hiệp hội ghi âm Mỹ là một tín hiệu đáng mừng. Thị trường cho thấy số lượng người nghe ngày càng chuộng âm thanh mộc mạc analog của đĩa than nên chúng tôi đã nghiên cứu và cho ra mắt TT42 với mức giá tốt và hy vọng nó sẽ đáp ứng được nhu cầu thính giả”.

Paradigm - loa siêu trầm Monitor Series 7

Loa siêu trầm Monitor Series 7 có 3 lựa chọn: SUB 8, SUB 10 và SUB 12. Ảnh: TNQ.

Mẫu loa siêu trầm được trình làng lần này có 3 lựa chọn Monitor SUB 8, Monitor SUB 10 and Monitor SUB 12. Thiết kế dòng loa Monitor 7 lần này đều thấy xuất hiện công nghệ trứ danh của Paradigm như màng loa vật liệu tổng hợp polypropylene, củ loa tráng 4 lớp hợp kim đồng - nhôm công nghệ AVS. Để kéo được loa và đưa ra tiếng trầm mạnh mẽ, Paradigm đã tích hợp ampli Class D có công suất 300W RMS, tần số cắt dải trầm theo công bố lần lượt là 19 Hz (SUB 8), 17 Hz (SUB 10) and 16 Hz (SUB 12). Nhằm trách việc truyền tín hiệu bằng dây phiền phức, loa siêu trầm Monitor Series 7 có thể dùng kết nối có thể dùng wireless.

Bộ tam subwoofer xuất hiện đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu thưởng thức nghe và nhìn của người nghe khi họ đã trang bị dòng loa Monitor 7 trước đây. Monitor SUB8 có giá thành tương ứng là 699 USD, 849 USD, 999 USD.

NAD – Wireless DAC 1

DAC 1 đơn giản và dễ dùng. Ảnh: Stardi.

Sử dụng dễ dàng và thuận lợi là đặc điểm của DAC 1. Bạn chỉ cần kết nối cổng USB từ máy tính tới khối phát tín hiệu nhỏ xinh có chức năng phát tín hiệu số không dây rồi thưởng thức âm nhạc. Khối nhận tín hiệu sẽ giải mã tín hiệu dạng số (sử dụng chip giải mã BurrBrown PCM1781) sang dạng analog để đưa tới ampli. Khoảng cách phát sóng của DAC1 là 40m, điều đó có nghĩa nguồn âm từ máy tính có thể đặt tại bất kỳ vị trí nào trong tòa nhà kích thước có trung bình. Nhà sản xuất NAD đã thiết kế định dạng tín hiệu truyền đi theo dạng nguyên bản không nén 16/48 nên người sử dụng có thể tin tưởng vào chất lượng âm của khối DAC nhỏ nhắn này.

DAC 1 có giá thành 300 USD.

Tuấn Ba