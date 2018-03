iRiver E10 đắt hàng hơn iPod / Thêm hình ảnh về iRiver S10 / iRiver U10 - bớt nút điều khiển

iRiver S10. Ảnh: Ferra. Không phải vô lý khi vừa ra mắt S10 đã được coi là đối thủ của Shuffle 2G. Thiết kế của S10 khiến người ta không thể không yêu. Máy nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, chiều dài chỉ 42 mm, rộng 30 mm và dày 10,8 mm. Nhìn qua thì S10 chẳng khác gì cái kẹo vì nó hình hộp và nhỏ nên rất dễ bị quên. Bạn sẽ thấy nhiều khi để máy trên bàn rồi mà lúc quơ đồ vào túi lại thiếu cái máy nghe nhạc.

*Thêm hình ảnh về iRiver S10 *iRiver U10 - bớt nút điều khiển *iRiver E10 đắt hàng hơn iPod Nếu iPod có điều khiển dạng Click Wheel và nổi tiếng vì cái đó thì iRiver có điều khiển D-Click. D-Click giúp cho các máy nghe nhạc của iRiver thoát khỏi những nút điều chỉnh mà nếu đưa vào những chiếc máy nhỏ như S10 thì có vẻ hơi kệch kỡm và gồ ghề. Toàn bộ mặt trước máy là màn hình 1,15 inch “bập bênh”, có thể bấm bốn cạnh màn hình để điều khiển máy.

Không giống như U10, màn hình của S10 chỉ có thể xem được ở chiều dọc. Màn hình sáng và rõ so với kích thước của S10. Có 3 chế độ chỉnh độ sáng của màn hình, nhưng bạn có thể chọn mức thấp nhất mà vẫn ổn, mà lại tiết kiệm điện năng. Máy nhỏ nên pin cũng nhỏ, chỉ đảm bảo 8 giờ nghe nhạc liên tục mà thôi.

Giao diện USB.

Thừa hưởng điều khiển D-Click quá thành công ở đàn anh U10, ở S10, mọi chỉ dẫn đều rõ ràng. Click bên phải là vào sâu trong menu, bên trái là tiến dần ra ngoài. Bấm trên và dưới vừa để chọn bài trước sau, vừa để duyệt từng mục trong menu. Các icon màu sắc phong phú và những hình động càng làm cho những người dùng máy cảm thấy thú vị.

Nếu so sánh với những máy nghe nhạc to nhỏ trên thị trường thì S10 không kém gì về tính năng. Chỉ qua màn hình nhỏ, S10 hiển thị ảnh số, báo giờ, hiển thị cả lời bài hát và những hình ảnh nhảy múa trong quá trình phát nhạc. Cũng do máy bé nên nhà sản xuất cho rằng việc chơi game và xem video trên S10 là không cần thiết. Thay vào đó, iRiver đưa thêm nhiều chế độ EQ để tăng chất lượng âm thanh, thêm công nghệ âm thanh vòm SRS và 5 chế độ tự chỉnh cho người dùng nghịch ngợm. Một điểm khác thường ở sản phẩm này là nó chỉ hỗ trợ file ảnh Bitmap chứ không phải JPEG như những máy khác.

U10 có một micro nhỏ để ghi âm, sau đó kết nối với máy tính bằng cáp USB để chuyển file ra và lưu trữ. Máy còn có chế độ bắt đài FM với 20 sóng được ghi sẵn giúp việc dò kênh trở nên nhanh chóng hơn.

Máy nghe nhạc hay là đồ trang sức. Ảnh: Cnet.

Phần mềm iRiver Plus 3 quản lý nội dung rất hữu hiệu. Giao diện của nó dễ nhìn, thoáng mắt. Bạn phải sử dụng phần mềm để chuyển nhạc từ CD, chuyển ảnh và eBook từ máy tính sang vì S10 chỉ hỗ trợ định dạng WMA hay OGG chứ không phải là MP3.

Giá tham khảo: 188 USD cho bản 1 GB và 218 USD cho bản 2 GB tại Công ty Điện tử Công nghiệp (CDC) – Số 8 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) và 24 Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1, TP HCM).