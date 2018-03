Dàn âm thanh với đầu Blu-ray đầu tiên / LH-T7652PA - rạp hát tại gia 5.1 / Sắm rạp hát tại gia đón Tết

JVC DX-T99

JVC DX-T99 có âm thanh 3 chiều. Ảnh: JVC.

Hệ thống này có bộ giải mã âm thanh kỹ thuật số Dolby Digital/DTS và Dolby Pro Logic II, công nghệ này cho một hệ thống âm thanh hiệu ứng 5.1 đủ sức tạo dựng một phòng chiếu phim chuyên nghiệp cho cả gia đình. Ngoài tính năng đọc không kén đĩa “mắt rồng của JVC” còn có hệ thống chuyển đổi 5 khay đĩa đọc mọi định dạng. Hiệu ứng âm thanh của dàn loa là hệ thống âm thanh 3 chiều có chức năng phản hồi âm thanh cùng loa đôi siêu trầm độc lập. Đồng thời hệ thống khuếch đại kép Bi-amp tách biệt loa trước và loa siêu trầm giúp làm giảm bớt mức độ méo tín hiệu. Giá: 9.490.000 đồng.

LG LX – DX 3690

Ngoài hai loa trái phải được trang bị thêm một loa trầm có công suất 100 Watt, sản phẩm tích hợp những công nghệ mới như XDSS Plus (tăng âm thanh trầm khi vặn nhỏ âm thanh), XTS Pro (chức năng khuếch đại âm thanh), Virtual EX (hiệu ứng đa kênh ảo)… LX – DX 3690 là dàn âm thanh "đa nhiệm" nên có thể thay được các đầu đọc DVD để nghe hoặc xem được mọi định dạng đĩa có trên thị trường, do vậy bạn dễ dàng kết nối với TV để tạo nên một rạp chiếu phim mini. Hơn thế nữa, hệ thống này còn có chức năng karaoke với đầu cắm micro và echo đủ sức phục vụ giọng hát của mọi người. Giá: 5.080.000 đồng.

Panasonic SC-HT520

Panasonic SC-HT520. Ảnh: Swistak.

Tổng công suất của hệ thống là 500 Watt, hỗ trợ đa dạng đĩa (DVD-Audio, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, HighMAT, WMA, MP3, JPEG và HDCD), có kỹ thuật Multi-Remaster phục hồi âm thanh như đĩa gốc. Bộ dàn này được trang bị bộ giải mã DTS và Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic II, chức năng trường âm đa kênh tạo hiệu ứng video (Center Focus), Equalizer 7 mẫu lập sẵn (Heavy, Clear, Soft, Disco, Live, Hall, Flat). SC-HT520 có chức năng Karaoke, 3 ngõ vào audio cho TV, VCR và Aux, 1 ngõ ra audio, 4 mức công suất cho subwoofer (điều chỉnh trên máy lẫn remote control ), radio dò đài kỹ thuật số bằng dao động thạch anh. Giá: 5.900.000 đồng.

Sony DHC-AZ3D

Sản phẩm AZ3D có bộ giải mã âm thanh Dolby Digital/DTS (2 kênh âm thanh) cùng hệ thống đọc đĩa tương thích tất cả loại đĩa có trên thị trường. Dàn âm thanh này còn có khả năng “đọc hiểu” USB nên có thể kết nối các máy nghe nhạc MP3. Chức năng karaoke hai ngõ micro để có thể song ca. Giá: 8.999.000 đồng.

Samsung HT-P1200

Samsung HT-P1200. Ảnh: Audiophile.

Hệ thống sử dụng hệ thống âm thanh thông minh (sDSM), kênh âm thanh 5.1 cùng 2 kênh stereo, tổng công suất âm thanh 800 Watt, nghe được FMJ. Hệ thống âm thanh vòm kỹ thuật số Prologic, đọc được nhiều định dạng đĩa và nhiều chuẩn âm thanh khác nhau. Giá: 24.900.000 đồng.

(Theo SGTT)