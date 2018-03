Không nên ngồi gần TV khi xem 3D

So với 2D, 3D dễ gây ra những cảm giác mệt, mỏi mắt hơn cho người xem. Ảnh: Techcrunch.

Nghiên cứu mới đây của trường đại học University of California-Berkeley (Mỹ) được công bố trên Journal of Vision cho thấym việc xem 3D khiến cho người xem dễ bị nhức mắt và mệt mỏi hơn so với xem 2D thông thường. Người xem có thể gặp các hiện tượng như mệt, đau ở vùng lưng, cổ và nhìn hình ảnh không còn rõ ràng.

Một điểm đáng chú ý ở nghiên cứu này chính là việc Samsung, hãng sản xuất TV 3D dẫn đầu thị trường thế giới hiện nay, lại là nhà đầu tư cho nghiên cứu trên.

Các nhà nghiên cứu tới từ trường đại học của Mỹ đã trình diễn hình ảnh 2D và 3D từ những khoảng cách khác nhau, với hình ảnh 3D có các tiêu điểm khác nhau, ở phía sau màn hình hay phía trước màn hình. Nếu tiêu điểm của hình ảnh 3D nằm ở phía sau màn hình, người xem sẽ có cảm giác hình ảnh tụt vào phía bên trong TV còn ngược lại, khi tiêu điểm 3D nằm ở phía trước màn hình thì người xem sẽ thấy được các hình ảnh với hiệu ứng nổi.

Nghiên cứu về 3D của Samsung cho thấy khi trình diễn 3D, các hiệu ứng của hình ảnh 3D có tiêu điểm nằm ở phía sau màn hình TV tỏ ra khó chịu hơn cho người xem, dễ khiến họ mệt mỏi hơn. Trong khi đó, loại hình ảnh nổi với tiêu cự 3D xuất hiện ở phía trước màn hình cũng sẽ gây ra một số hiệu ứng tiêu cực đối với việc thưởng thức.

Trước nghiên cứu về 3D của Samsung, một số hãng điện tử cũng đã đưa ra những cảnh báo về sự ảnh hưởng nếu như người dùng quá lạm dụng việc xem hình ảnh nổi 3D. Hãng điện tử của Nhật, Nintendo đã phải khuyến cáo người dùng rằng 3D trên máy game Nintendo 3DS của họ có thể gây hại đến sự phát triển về thị giác của trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo Ars Technica, kết quả nghiên cứu về 3D trên sẽ rất quan trọng đối với các nhà sản xuất nội dung và phim ảnh 3D, để mang tới cho người xem các hiệu ứng, trải nghiệm thị giác tốt nhất mà vẫn đảm bảo được cảm giác thoải mái, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phạm Anh