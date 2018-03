Tai nghe đắt nhất thế giới / Tai nghe 7 màu của JVC / Nghe headphone trên 90 phút/ngày sẽ bị điếc

Trên thị trường, tai nghe xuất hiện muôn màu muôn vẻ với rất nhiều kiểu dáng, tầm giá khác nhau mà chất lượng thì chỉ khi mua, bóc hộp rồi mới biết. Có người đã từng chọn theo giá “mềm”, ngoại hình “bốc” để rồi sau đó ngồi nhìn mà “đắng cay”. Ba tai nghe mới của Bose, Genius, Logitech đều thuộc dạng tai nghe “chụp vành tai”, chất lượng tốt và tất nhiên đã “chơi” thì chấp nhận tốn kém.

Genius HP-04 Live

Genius HP-04 Live giá 24 USD. Ảnh: Leonelpc.

Tai nghe có kiểu dáng “truyền thống” với kích thước đồ sộ. Vòm chụp tai “nuốt” trọn vành tai nhưng còn cảm giác chưa ôm kín. Dây tai nghe dài hơn 2 mét và dùng đầu cắm 3,5 mm (kèm đầu chuyển đổi 6,5 mm). Vòm chụp có lớp đệm mút êm, dễ chịu nên đeo lâu không thấy nóng và đau vành tai; bạn có thể xoay ngang, co dãn cho hợp với cỡ đầu. Nút chỉnh âm lượng đặt trên dây tín hiệu của tai nghe và được thiết kế dạng thanh trượt độc đáo.





Logitech PG

Logitech PG giá 40 USD. Ảnh: Shop.

Chất game đã tỏa ra ngay từ thiết kế của mẫu Logitech PG. Tai nghe thiết kế dạng đeo sau gáy với vành nhựa nhưng không cho phép co dãn. Thiết kế độc đáo của Logitech PG đã để hở vành tai ra ngoài: khung bao vẫn ôm trọn tai nhưng loa thì nhỏ vừa lọt lòng tai thôi. Nhờ vậy, đeo lâu không gặp cảm giác khó chịu và đau vành tai. Đệm mút êm, được may khá sắc nét. Trong ba sản phẩm thử nghiệm chỉ có Logitech PG trang bị thêm micro xoay, thiết kế khá đồng điệu và bắt tiếng nhạy. Do không thể điều chỉnh độ ôm của vành theo kích thước đầu nên bạn có thể còn cảm giác không khít. Trên dây dẫn có nút chỉnh âm lượng dạng xoay 180 độ độc đáo và nút bật/tắt chức năng micro.



Logitech PG cho chất lượng khá tốt nhưng không tạo nhiều ngạc nhiên. Chất âm hài hòa, tầng âm đều đặn, âm trầm nhỉnh hơn Genius HP-04 Live. Tuy vậy, Logitech PG hơi thiếu độ sáng, trong vùng âm cao. Vì thế trong game Call of Duty, tiếng lên đạn của khẩu KAR98k phe phát-xít hay khẩu Springfield phe Đồng minh nghe “bốc” nhưng chưa thật gãy gọn. Giá 40 USD, bảo hành 3 tháng.

Bose QuiteComfort 3

Bose QuiteComfort 3 đắt nhất trong các dòng tai nghe trên. Ảnh: Computershopper.

Cả 3 model QuiteComfort mà Bose giới thiệu trong năm 2000, 2003 (QuiteComfort 2) và năm 2006 này (QuiteComfort 3) đều được trang bị công nghệ lọc tiếng ồn độc quyền. QuiteComfort 3 rõ ràng có nhiều cải tiến hơn so với 2 thế hệ đàn anh, nổi bật là vẻ thiết kế. Lần đầu đeo vào, bạn hiểu được ngay ý nghĩa của tên QuiteComfort: cảm giác rất thoải mái, nhẹ và không bị “nóng” như thường gặp.

QuiteComfort 3 khá ôm tai vì vòm chụp có thể xoay và chỉnh linh hoạt. Trọng lượng vòm trái và vòm phải thiết kế cân bằng nhau; khác biệt so với một số tai nghe lọc ồn khác, tai gắn pin nặng hơn. Đệm mút của tai nghe rất êm, kín cũng góp phần mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu. Nét mới của QuiteComfort 3 là tai nghe sử dụng pin lithium gọn nhẹ, tháo rời được và thiết kế đồng điệu với dáng loa.

Đi kèm chiếc tai nghe này là “một đống đồ chơi”: pin dự phòng, bộ sạc pin, 6 đầu jack sạc, dây dẫn và dây nối dài, jack chuyển 3,5 mm sang 6,5 mm, jack cắm để dùng trên máy bay và bao đựng tai nghe gọn nhẹ, sang trọng.

Tai nghe hoạt động với “điều kiện” bắt buộc là phải bật chức năng lọc tiếng ồn, khác một số tai nghe khác là bạn có thể tắt/bật chức năng này. Chức năng lọc ồn trên QuiteComfort 3 lọc được hầu hết tiếng động bên ngoài như tiếng rì rì của quạt máy, máy lạnh và thậm chí sự huyên náo của những cuộc đấu game đông người.

Khi bước vào thế giới game, QuiteComfort 3 dường như đã tách bạn ra khỏi thế giới thực và “dìm” bạn vào không gian game. Tai nghe tái hiện âm khá tốt, đẹp nhất là tầng âm trung. Công nghệ lọc nhiễu của tai nghe này khá thông minh để không “giết lầm” âm thanh của game nên bạn sẽ không gặp tinh trạng “méo” và mất chi tiết khi chơi. Trong Need for Speed: Most Wanted, giọng nói của Mia, tiếng động cơ gầm rú, còi hụ từ xe cảnh sát... nghe rất thật. Tầng âm trầm được xử lý rất tốt, ấn tượng nhưng đôi lúc hơi “lấn lướt” âm cao, vì thế tiếng rít bánh nghe chưa thật “cháy”.

QuiteComfort 3 ấn tượng hơn các mẫu tai nghe Test Lab từng thử nghiệm về chất lượng âm thanh, tính dễ dùng và độ thoải mái khi sử dụng. Nếu bạn thực sự không ngại mức giá 390 USD (bảo hành 12 tháng), và thích đắm mình trong không gian âm thanh game “tinh khiết” thì đây là sự “xa xỉ” đáng giá.

(Theo TGVT)