Tư vấn trực tuyến về mua sắm và phối ghép hệ thống âm thanh

Ông Nguyễn Sỹ Chí (phải).

- Tôi vừa mua một ampli HK970 của Harman Kadon. Tôi nên chọn cặp loa cốt nào thích hợp trong tầm giá dưới 1.500 USD? (Tung, 25 tuổi, Ice_creamred@yahoo.com)

- Ông Tùng Thanh: Amli HK 970 của bạn là ampli tốt nhất trong năm nay của HK. Ampli này thích hợp nhất với loa JBL l và Infinity. Đặc biệt, nó có thể chơi được tất cả các loại loa trong tầm dưới 1.500 USD của hai hãng này.

- Tôi đang dùng CDP Marantz CD95 với preampli đèn cùng power ampli Acc P266, loa MB Quart 590. Dây tín hiệu AudioQuest loại bình thường và dây loa VDH magnum. Phòng nghe rộng 12m2 - không kiêm phòng ngủ. Tôi thấy tiếng bass ù và kéo đuôi, khi thay bằng dây loa VDH thì có bớt ù nhưng nghe vẫn khó chịu. Không biết có phải power của tôi không đủ công suất để kéo đôi loa trên không? Thông số loa: 4 Ohm - 86 dB - 150 Watt. Thông số power: 130W/ch - 30W/ch cho Class A. (Nguyễn Đức Dũng, 28 tuổi, Dung_nd1979@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Chắc chắn ampli của bạn không đáp ứng được công suất cho loa. Bạn đã kiểm tra lại điện nguồn chưa? Nếu đủ, bạn nên thay thử một cục công suất lớn hơn. Hiện tượng ù của tiếng bass do công suất không đủ cho sự ổn định của màng loa bass. Màng loa bass còn quán tính nên có tiếng ù rất khó chịu.

- Tôi đang sử dụng loa B&W 630I và ampli Accuphase 211. Loa của tôi có đường Biwire và ampli có hai đường A - B, vậy phải đấu như thế nào để có thể nghe được. Chất lượng tiếng của cách đấu này ra sao? Có ưu điểm gì? (Đặng Anh Tuấn, 30 tuổi, Danganhtuan_qldt@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Chắc chắn chơi theo kiểu Biwire âm thanh sẽ hay hơn. Tuy nhiên bạn không nên kỳ vọng quá vì sự cải thiện không quá 5%. Bạn có thể đấu A vào woofer, B vào high hoặc ngược lại.

- Thưa anh Chí, hiện tôi đang chơi 1 đôi loa Autograph của Tannoy ghép với ampli bán dẫn Accuphase của Nhật nhưng âm thanh không được ưng ý. Vậy theo anh, nên thay loại ampli nào cho hợp? Tôi nghe nói ampli DIY của anh em trên diễn đàn vnav làm rất tốt, về thông số kỹ thuật còn đảm bảo hơn các hãng nước ngoài. Vậy tôi có thể mua được loại sản phẩm này ở đâu? Hoặc nếu muốn lắp thì nhờ ai tư vấn? (Nguyễn Sơn, 28 tuổi, Anhtu31003@yahoo.Com)

- Ông Sỹ Chí: Thực tế cho thấy hiện nay tại Việt Nam, những người chơi loa Autograph (nguyên thùng hoặc thùng đóng tại Việt Nam) thường sử dụng những ampli sau: Ampli đèn công suất lớn của các hãng như Carry, Audionote, Unision… hoặc ampli đèn công suất lớn lắp tay, ampli số… Trong đó, những người dùng ampli DIY đều tỏ ra hài lòng với âm thanh do bộ dàn của mình mang đến. Một số người tự lắp, tuy nhiên, với ampli đèn công suất lớn yêu cầu người lắp phải có trình độ và kinh nghiệm nhất định. Giải pháp cho đa số là nhờ một số DIYer làm giúp. Bạn có thể tham khảo một số chuyên gia về lắp ampli đèn như Ktaudio, Feelingaudio, Navison… để nhờ lắp ráp. Thông tin tư vấn bạn có thể tham khảo tại trang vnav.net.

- Tôi rất thích loa B&W 803S, để nghe nhạc nhẹ, nhạc tiền chiến Việt Nam tôi nên ghép với ampli nào, Accuphase E-408 hay Macintosh MA-6900 và CD nào. Cùng tầm giá thì nên chọn Marantz hay Accuphase? (Hoàng, 30 tuổi, Lyhoang1972@gmail.com)

- Ông Tùng Thanh: Trong trường hợp này, theo tôi bạn nên chọn Accuphase. Giữa Marantz và Accuphase thì chọn Accuphase. Còn Macintosh thì tầm ampli hay là Pre và Power. Tuy nhiên như vậy thì vượt quá nhiều kinh phí.

- Hiện nay tôi đang dùng ampli Pioneer 7800 II ghép với loa Kenwood JL 94 (độ nhạy 92 dB, trở kháng 8 Ohm, công suất 90 - 180 Watt, nhưng tôi thấy âm tiếng trung hơi nhẹ. Xin hỏi chuyên gia tư vấn: tôi ghép như vậy có được không và cách nâng cấp trung âm thế nào cho hợp lý? (Cuong Vu Quoc, 30 tuổi, Paintercuong@yahoo.Com.Vn)

- Ông Tùng Thanh: Trong trường hợp của bạn, cách duy nhất để nâng trung âm là sử dụng dây dẫn bao gồm: Dây tín hiệu và dây loa.

- Tôi có đôi loa Jamo E850, 140 Watt x 2 - 6O Ohm, đang tìm một ampli (2 kênh) với tiếng bass ấm và sâu, tress chi tiết, sáng với giá vừa phải. Loại nhạc thích nghe là ballad, alternative rock. Xin được tư vấn. (Nguyen Quoc Cuong, 30 tuổi, Jimnguyen722000@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Với đôi loa của bạn, theo tôi bạn có thể chọn Marantz PM15 hoặc PM11 nếu có điều kiện.

- Tôi đang dùng ampli Pioneer VSA700 (công suất 200W) và một loa siêu trầm Kenwood cùng với hai loa surround lấy từ loa của TV 29 inch Sony (nội địa). 2 loa loudspeaker là "made in Viet Nam", nay tôi muốn đổi 2 loa khác. Xin ban biên tập hướng dẫn nên dùng loa nào là thích hợp cho việc phối ghép với ampli Pioneer VSA700. Không gian nghe nhạc của tôi là 16m2. Các loại loa second-hand của Nhật có 2 nút chỉnh tone gắn trên mặt trước thùng có tác dụng gì? (Trương Huy Cường, 25 tuổi, Truonghuycuong2001@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Trong trường hợp này, theo tôi bạn có thể thay 2 cặp loa của TV. Nếu bạn đang dùng subwoofer của Kenwood thì bạn có thể mua cặp loa tay cùng hãng, nhãn hiệu Kenwood CM5ES, CM7ES hoặc JBL Control 1x đang được bán rất nhiều trên thị trường kể cả đồ cũ.

Các loại loa second hand của Nhật có 2 nút chỉnh tone trước mặt là 2 nút chỉnh tiếng cường độ cho loa tép và loa trung.

- Tôi có cặp AR serie 4 sản xuất năm 1969, xin hỏi là phối với ampli nào mới hay. Tôi đã thử hơn 15 ampli (cả đèn và bán dẫn) nhưng đều thất bại do không khai thác được tiếng bass vốn nổi tiếng của dòng loa này. (Tuan, 25 tuổi, Porpotvn@yahoo.Com)

- Ông Sỹ Chí: Thường thì dân chơi âm thanh lâu năm hay ghép AR4 với ampli bán dẫn Fisher 800 đời cũ. Nếu bạn tìm được ampli này thì giá cũng không đắt, hoặc bạn có thể ghép AR4 với một số ampli đèn kéo đẩy.

- Xin hỏi giữa loa JBL L880 và loa B&W 603S3 thì loại nào nghe hay hơn, tôi thích nghe nhạc trẻ. Cảm ơn. (Tien Dung, 32 tuổi, Tan Mai Ha Noi)

- Ông Tùng Thanh: Tôi chọn JBL vì tính xác thực của JBL, JBL 880 tiếng tốt hơn, đáp ứng nhanh nhiều loại tần số khác nhau với các loại nhạc nhanh như rock. Nếu bạn thích nghe nhạc trẻ thì hãy chọn JBL.

Ông Phạm Thế Minh (phải).

- Xin chào ông, tôi đang có ý định mua 1 cặp loa Tannoy đời cũ, xin ông vui lòng tư vấn nếu tôi mua được cặp loa này thì nên mua ampli của hãng gì? Xin cám ơn ông. (Tào Xuân Phúc, 31 tuổi, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

- Ông Phạm Thế Minh: Theo chúng tôi, Tannoy là dòng loa thể hiện tốt trung âm (lời hát và các nhạc cụ). Các loa Tannoy đời cũ (hàng xịn) rất dễ phối ghép với ampli, đặc biệt là ampli đèn. Tuỳ thuộc vào bạn chọn được cặp loa Tannoy nào, bạn sẽ chọn một ampli phù hợp. Ví dụ, nếu bạn có cặp Tannoy SRM12X (giá khoảng 1.600 USD tuỳ độ mới) hoặc SGM12X (giá khoảng hơn 2.000 USD), bạn nên chọn ampli đèn sử dụng bóng công suất 300B với mức đầu tư khoảng 1.200 - 1.500 USD.

Nếu chọn ampli chính hãng thì có thể chọn ampli AudioNote hoặc SunAudio... với mức đầu tư hơn 2.000 USD. Khi bạn chọn được cặp loa ưng ý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có tư vấn sát thực hơn.

- Hiện nay, tôi đang dùng một cặp loa Amati Homage (đời 2005) của hãng Sonus Faber. Ở cửa hàng, họ phối ghép cặp loa này với ampli Sonus Faber (50 Watt), nhưng tôi cảm thấy công suất của ampli đó không đủ mạnh để loa thể hiện hết khả năng. Muốn hỏi phối ghép loa Amati Homage của hãng Sonus Faber với monoblock power ampli MC-501, pre-ampli C-200 của McIntosh được không? (Nguyễn Tuấn Anh, 30 tuổi, Bmb350@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Bạn nên ghép cặp loa này với ampli MC501 và Pre ampli C200. Hiệu quả âm thanh sẽ tốt hơn.

- Dàn của em hiện tại là Tannoy 609 MKII đánh với ampli Sony TA-F222esj CDP là Phillips LHH 500. Âm thanh nghe vocal rất hay nhưng em muốn nâng cấp cái ampli lên nữa. Xin hỏi các chuyên gia, nên nâng cấp ampli nào cho hay, thể loại nhạc của em là vocal, classic và hòa tấu, pop ballad nhẹ nhàng sâu lắng. Xin hỏi luôn Tannoy Gold Monitor 12X giá chừng bao nhiêu và mua ở đâu? Cám ơn nhiều. (Khương Duy, 35 tuổi, TPHCM)

- Ông Tùng Thanh: Thông thường với loa Tannoy người ta không chơi ampli bán dẫn mà nên chơi ampli đèn. Bạn nên nâng cấp ampli Sony của bạn thành ampli đèn. Sự lựa chọn ampli đèn tuỳ thuộc vào kinh phí. Về Tannoy Gold Monitor 12X, bạn vào web support của Tannoy tìm đại lý tại Việt Nam để tham khảo giá.

- Tôi là người rất đam mê điện tử và thích nghe các loại nhạc nhẹ nhàng, hiện tôi đang có bộ dàn máy cấu hình như sau: ampli HK 3480, loa JBL e60, đầu đọc Teech 10. Nhưng khi nghe cảm thấy tiếng bass kém, tiếng trung nhiều bản nhạc nghe bị vỡ và không ngọt ngào. Tôi đang có ý định đổi sang ampli đèn, liệu có được không, hay là thay loa? Nếu thay thì thay loại gì phù hợp nhất (hàng mới)? Tôi chỉ có khoảng 10 triệu đồng. (Đỗ Quang Cường, 25 tuổi, Cquang@hellmann.net)

- Ông Sỹ Chí: Hệ thống hiện tại của bạn (loa và ampli) phù hợp với việc xem phim hơn là nghe nhạc. Bạn có thể phối ghép JBL e60 với ampli đèn có công suất trên 15 W. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp tối ưu. Nếu có điều kiện, bạn nên nâng cấp lên loại loa cao cấp của JBL, như Tik6 hoặc nhờ người có kinh nghiệm chọn mua loa JBL đời cổ như 4311, 4312, L100... sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí.

- Tôi đang có ý định mua một đôi loa về để ghép với ampli Accuphase 211. Tôi thích nghe nhạc Việt Nam, nhạc trữ tình... Với kinh phí khoảng 14 triệu, mua đôi B&W 603s3 hoặc KEF iQ9 hay Tannoy được hay không? Phòng của tôi 20m2. Rất mong ban tư vấn hướng dẫn cho tôi sớm để có một đôi loa kịp nghe tết này. (Dang Anh Tuan, 30 tuổi, Danganhtuan_qldt@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Nếu kinh phí cho phép tôi khuyên bạn nên chọn iQ9 vì nó khai thác hết khả năng của ampli accuphase 211. Còn nếu vẫn với kinh phí 14 triệu, bạn có thể chọn iQ7 cũng của KEF.

- Tôi đang sử dụng loa B&W 603S2 và ampli Denon 2000IV cùng dây loa Monster nhưng tiếng bass nghe hơi yếu, phải dùng thêm Yamha SW315. Hỏi có cách nào tăng bass mà không cần dùng tới sub không? (Pham Thanh Thao, 35 tuổi, Sai Gon)

- Ông Sỹ Chí: Các dòng loa B&W đều nổi danh vì tiếng bass uy lực. Vấn đề nằm ở chỗ phối ghép. Bạn nên đổi ampli sang bộ pre power của Rotel hoặc ParaSound. Ngoài ra, bạn nên kiểm tra lại dây dẫn và đầu đọc. Không nên dùng subwoofer khi nghe nhạc.

Ông Nguyễn Sỹ Chí.

- Tôi dùng loa Wharfedale S2000 thấy sau loa đề công suất 250 Watt, trở kháng 6 Omh. Nhưng lên mạng thì tôi lại thấy ghi công suất là 200 Watt, như vậy nghĩa là sao? Tôi dùng với ampli California 128A III, công suất 600 Watt, trở kháng 8 Omh có việc gì không? (Nguyen Tho Cuong, 30 tuổi, Nguyencuong0202@yahoo.com)

- Ông Tùng Thanh: Trên thực tế, thì ampli California 128A III không cho ra được công suất 600 Watt, nó sẽ vào khoảng 150 W x 2 kênh. Tuy nhiên theo tôi, Californina 128A III ghép với Wharfedale là hợp lý. Còn công suất loa bạn cũng không nên lo lắng nhiều vì hiện nay đa phần các hãng loa đều ghi công suất đỉnh peak-input, công suất chịu đựng được trong một thời gian ngắn. Còn công suất hiệu dụng của loa thông thường bằng khoảng 60% công suất đỉnh.

- Xin anh Minh và anh Chí cho biết thêm về ampli Digital. Tôi thấy có người nói rằng dòng ampli này tiếng không ấm áp như ampli đèn, liệu có phải vậy không? Xin 2 anh cho vài nhận xét về ampli TacT mà gần đây Tạp chí Nghe nình Việt Nam đã giới thiệu. (Hoàng Phương, 40 tuổi, Hà Nội)

- Ông Sỹ Chí: Về kết cấu và chất tiếng thì ampli digital khác với ampli đèn truyền thống. Ampli digital tiếng trong trẻo, dải động tốt, kiểm soát tiết tấu tốt hơn và ít bị méo hài như ampli đèn. Tuy nhiên, đúng như bạn nhận xét, khi nghe ampli digital người nghe có cảm giác "lạnh", thiếu sự ấm áp truyền cảm như khi nghe ampli đèn. Tùy thuộc vào sở thích mà người chơi có thể chọn loại ampli phù hợp. Tất nhiên, ampli digital có rất nhiều tính năng đa dạng và thuộc về công nghệ của tương lai.

Về ampli TacT, đã có nhiều bài đánh giá cụ thể nên chúng tôi không đề cập sâu. Thực tế, có nhiều dân chơi đã phối ghép TacT thành công với hệ thống loa kèn và thậm chí cả loa Tannoy. Ngoài ra, TacT còn có thể sử dụng với thiết bị Room Correction để đạt được hiệu ứng âm thanh dễ chịu.

- Tôi có 1 phòng diện tích 8,75m2, vách trái và sau lưng là kính có phủ rèm, vách phải là tường ốp tấm eron nửa dưới, trần bằng tấm trần thả nổi và sàn lót bằng tấm Vinyl giả gỗ, có đặt 1 sofa góc. Mục đích của tôi là nghe nhạc, xem phim và hát karaoke. Bước đầu, tôi đã lực chọn được TV LCD Sony 32", Receiver AVR-2807, nhưng không biết lựa chọn thêm gì để phù hợp với những mục đích trên và số tiền khoảng 40tr. (Trần Tiến Tài, 21 tuổi, 29 Nguyễn Văn Tráng P.Bến Thành Q.1)

- Ông Phạm Thế Minh: Bạn có một căn phòng rất xinh để có thể thiết kế thành phòng nghe nhạc hay. Tuy nhiên, nếu căn phòng có diện tích khoảng 20m2 thì việc thiết kế để làm phòng xem phim, nghe nhạc và hát karaoke sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dạng phòng này có thể dùng làm phòng xem phim khá ấm cúng. Bạn có thể sử dụng hệ thống loa 5.1 với các loa satellite (loa vệ tinh) và loa subwoofer cỡ nhỏ hoặc dùng bộ loa Altec 5.1 thường dùng cho các hệ thống máy tính với mức đầu tư cỡ 300 - 500 USD.

Về thiết kế, bạn có thể trải thảm và rèm dày để giảm dội tiếng bass. Nếu cảm thấy cửa kính bị rung, bạn có thể thay bằng cửa kính khung nhựa hoặc cửa gỗ dày.

Hệ thống trên cũng có thể tạm dùng để hát karaoke, nhưng để nghe nhạc thì bạn nên đầu tư một hệ thống âm thanh riêng. Với cách làm như trên bạn còn khoảng 30 triệu để sắm bộ dàn nghe nhạc.

- Ampli Marranz PM7200, loa Mission M34 - nghe thiếu tiếng bass. Xin hỏi có thể gắn thêm loa sub vào hệ thống này đwợc không, gắn loại gì và đấu nối như thế nào. (Hong Son, 30 tuổi, Soncaluna@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Theo tôi, trong trường hợp này, bạn nên nâng cấp ampli thay cho giải pháp gắn thêm sub. Nếu bạn muốn gắn subwoofer thì tất cả các loa đều có các loại đường vào, đường tín hiệu line in hoặc speaker in. Tôi lưu ý loa siêu trầm của bạn phải có đường kính lớn hơn đường kính loa bass mà bạn đang có. Hiện nay, thị trường có nhiều loại loa siêu trầm nhưng theo tôi hợp lý nhất là JBL. Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn để chỉnh crossover (tần số cắt) tốt nhất.

- Tôi đang sử dụng Ampli AVR3805 và loa Jamo D590, để xem phim nghe nhạc. Xin hỏi: Dùng dây loa và dây tín hiệu gì thì phù hợp? Xin cảm ơn. (Le Cao Lam, 37 tuổi, 127/14 Binh Loi,P13 , Q.BT)

- Ông Tùng Thanh: Bạn nên sử dụng cáp loa Magnum của VDH, chất lượng tiếng bass chắc chắn sẽ hay hơn. Để nghe nhạc, bạn nên sử dụng dây Coxial. Còn xem phim bạn sử dụng dây Optical.

- Xin chào ông Chí, hiện tại tôi đang có một bộ âm thanh 2 kênh có cấu hình như sau: CD Tect VRDS 50, AMP Pathos classic One, SP Tannoy Sterling HE, dây nối dùng của VDH. Xin ông cho biết cấu hình như vậy đã đạt yêu cầu chưa, tôi định thay một ampli khác có công suất cao hơn, theo ông thì nên dùng ampli gì? (Nguyễn Thanh Hà, 35 tuổi, Hant.Vinaphone@gmail.Com)

- Ông Sỹ Chí: Hệ thống của bạn hiện nay khá lý tưởng, có thể vấn đề nằm ở ampli. Nếu có điều kiện, bạn nên thử mượn ampli đèn single-end loại tốt để thử ghép với hệ thống hiện tại. Công suất của ampli không phải là vấn đề quá lớn với loa Sterling HE.

Ông Tùng Thanh (phải).

- Tôi hiện đang nghe cặp loa AE1 đánh bằng ampli Marantz PM94, đầu CD Marantz CD 95. Nhìn chung âm thanh nghe khá ngọt ngào, nhưng tiếng trầm lại không có lực. Có cách nào cải thiện được tình trạng đó không? (Tạ Văn Hoan, 31 tuổi, 23 Thuỵ Khuê, Hà Nội)

- Ông Sỹ Chí: Tuy bạn không nói cụ thể đôi loa AE1 của bạn là thuộc đời nào, nhưng nói chung với dòng loa bookshelf nhỏ như trên thường tiếng bass không được sâu và có uy lực như những dòng loa lớn hơn. Giải pháp tạm thời là bạn thử thay đổi dây dẫn (dây loa, dây tín hiệu) hoặc đổi sang loại loa lớn hơn.

- Cho tôi hỏi Pow của Accuphase P-500L chất âm thế nào? Có thể đánh với B&W 603S3, 704, 703 và 804S không? Tôi dự định ghép cùng pre Sonic Frontiers SFL-1 (Hải, 29 tuổi, Trung tâm Tin học và TTKHCN)

- Ông Tùng Thanh: Power Accuphase của bạn có thể chơi tốt với 603S3, 704 và 703. Bạn có thể ghép với preampli Sonic Frontier SFL-1. Tuy nhiên, chú ý dây tín hiệu vì trong trường hợp này rất quan trọng.

- Tôi đang phối ghép Teac 10, Pre 6SN7, Pow Luxkit A902M ClassA với loa cổ Scott_S15 của Mỹ. Tôi xin hỏi nay muốn ghép với loa Tannoy SRM 12" hoặc JBL L200 có hợp không? Và loa nào sẽ hay hơn? (Nguyen Quoc Hoan, 31 tuổi, Láng Hạ, Đống Đa, HN)

- Ông Sỹ Chí: Với chiếc Pow Luxkit A902M của bạn, việc ghép với loa Tannoy SRM 12" hoặc JBL L200 là không tương xứng, mặc dù sẽ hay hơn đôi Scott_S15 hiện tại của bạn. Tuỳ vào gu nghe, nhưng theo chúng tôi thì đôi JBL L200 sẽ hay hơn.

- Em có một bộ loa Bose AM5 (2.1) và ampli Denon PMA -1500RII. Khi nghe nhạc dance thì khá hay nhưng một số thể loại nhạc có tính êm dịu thì hình như còn thiếu một chút gì đó không được hay lắm và hình như cảm giác tiếng treble hơi bị đanh. Hơn nữa em có nghe một số người nói là nếu dùng loa của Mỹ thì phải ghép với ampli Mỹ hoặc sử dụng preampli thì hiệu quả âm thanh sẽ tốt hơn. Xin tư vấn về ampli và preampli thích hợp. Hơn nữa giữa receiver và ampli hay preampli cái nào nghe hay hơn? (Dương Đạo Quang, 30 tuổi, Whitelightning2052@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Trên thực tế, thì đúng là loa Bose rất thích hợp với ampli Mỹ. Nếu bạn muốn nghe loa này thật hay thì nên dùng ampli Caver thì hiệu quả âm thanh sẽ tốt hơn. Chắc chắn là ampli và preampli sẽ hay hơn receiver.

- Tôi đang dùng AVR1906 của Denon. Muốn ghép với B&W 602S3 để nghe nhạc không biết có phù hợp không? (Hung, 31 tuổi, Hanoi)

- Ông Tùng Thanh: Bạn nên sử dụng một ampli 2 kênh để chơi 602S3. Còn ampli AVR1906 thì bạn nên chọn một bộ loa home cinema đồng bộ.

Một hệ thống âm thanh.

- Tôi đang dùng ampli có trở kháng loa 8 ohm với loa có trở kháng 4 ohm thì có tốt không, nếu phối ghép thì như thế nào?(Hien, 47 tuổi, 12 ngách 35, ngõ 7 Thái Hà)

- Ông Sỹ Chí: Về mặt lý thuyết, khi ghép như vậy, công suất sẽ tăng gấp đôi, và như vậy sẽ hại cho ampli, chưa kể đến việc phối hợp trở kháng sai sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Theo chúng tôi, tốt nhất bạn nên dùng loa đúng trở kháng với ampli sẽ tốt hơn.

- Hiện nay phong trào chơi loa kèn đang phát triển mạnh. Nhưng theo tôi được biết thì không phải loa nào cũng lắp được kèn. Nhưng ở Việt Nam, nhiều người vẫn cứ ghép bừa bãi mà không hề tính đến hiệu quả của nó mang lại. Vậy xin chuyên gia Sỹ Chí và Thế Minh cho biết loa nào thì lắp được kèn và những loại nào thì không thể lắp thêm kèn? (Ngọc Quang, 26 tuổi, Phùng, Hà Tây)

- Ông Phạm Thế Minh: Theo tôi, các loa có đường kính dưới 20 cm đều có thể dễ dàng ghép với kèn trước hoặc kèn sau. Tuy nhiên, thông thường, người ta hay ghép kèn với loa có độ nhạy hơn 92 dB. Với các cặp loa thông thường, bạn có thể chế tạo các kèn nhựa hoặc gỗ lắp trước mặt loa. Nếu bạn muốn thay đổi cả về kết cấu, bạn có thể tháo rời từng củ loa và chế tạo riêng kèn cho từng củ loa đó. Các kèn được tính toán theo các công thức có sẵn và bạn có thể tìm trên Internet.

- Tôi chỉ có khoảng 3 triệu, muốn mua một ampli và một đôi loa thì nên mua loại gì cho phù hợp với phòng có diện tích khoảng 12m2? Nếu muốn mua thêm một loa siêu trầm thì nên mua loại gì để phối ghép? Rất mong nhận được sự giúp đỡ. (Vũ Quốc Trung, 25 tuổi, Vuquoctrung_hn@yahoo.Com)

- Ông Phạm Thế Minh: Bạn nên chọn bộ 5.1 dành cho máy tính với đúng tầm tiền trên. Bộ này đã có đủ các loa vệ tinh và loa siêu trầm.

- Tôi ở Hà Tây, tôi muốn hỏi tại sao ampli của Mark Levinson lại đắt tiền như vậy? Đắt vì vật liệu, công nghệ, hay đắt vì thương hiệu? (Trần Hà Tây, 30 tuổi, Kwjblatu@fpt.vn)

- Ông Tùng Thanh: Ampli Mark Levinson đắt tiền là đúng. Về vật liệu Mark Levinson sử dụng bán dẫn. Tuy nhiên, các bạn nên lưu ý hệ số phẩm chất các linh kiện của Mark Levinson là cao nhất hiện nay. Cộng với sự chính xác của các loại điện trở với những trị số chính xác phi tiêu chuẩn, một điện trở của Mark Levinson sử dụng có giá đến vài USD thay vì một vài cent như một số hãng điện tử khác. Mark Levinson sản xuất tại phòng thí nghiệm chứ không sản xuất đại trà theo kiểu nhà máy, vì vậy quá trình kiểm nghiệm rất cẩn thận.

Mặc dù giá cao nhưng nó mang lại cho các bạn một chất lượng cao nhất và đến giờ phút này có thể nói Mark Levinson là nhà sản xuất ampli bán dẫn không có đối thủ và chơi được tất cả các loại loa.

- Tôi hỏi, các đồ âm thanh trên thị trường đều có giá không giống nhau. Có loại đắt, có loại rẻ. Vấn đề nằm ở điểm nào? Có phải là độ bền hay không? Làm thế nào để mua được một ampli tốt? Một đôi loa hay? (Ngô Việt Anh, 26 tuổi, Vietanhngooo@yahoo.Com)

- Ông Phạm Thế Minh: Việc đắt rẻ đa phần phụ thuộc vào thương hiệu. Nếu bỏ qua vấn đề này, đắt hay rẻ còn nằm ở việc thể hiện tính trung thực của âm thanh. Trong âm thanh, độ bền của thiết bị không quá quan trọng về giá cả.

- Em có 5 triệu, vậy mua ampli, loa và đầu CD như thế nào? (Chuong, 28 tuổi, Tây Ninh)

- Ông Sỹ Chí: Bạn ở Tây Ninh vậy bạn có lợi thế rất lớn trong việc chọn mua những thiết bị âm thanh second-hand (đã qua sử dụng) của Nhật, Mỹ. Với 5 triệu, bạn có thể tập trung cho cặp loa từ 2 - 3 triệu. Trên thị trường đồ cũ có rất nhiều loa Nhật loại khá tốt trong tầm giá đó. Và kinh phí còn lại bạn có thể mua các loại ampli bình dân như Sansui 607, Pioneer 7800, Marantz PM74 và một số loại đầu CD như Sony 227, 333, 337 hoặc Marantz CD52, 63... Bạn nên tìm người có kinh nghiệm đi cùng để lựa chọn khi mua các thiết bị đã qua sử dụng.

- Tôi đang cần mua một bộ dàn âm thanh với chi phí khoảng 1.000 USD. Xin tư vấn cho tôi một bộ như ý. Tôi tham khảo các cửa hàng thì thấy bộ Marantz hợp túi tiền. Xin đánh giá về hệ thống âm thanh của Marantz. (Dao Sy Nguyen, 30 tuổi, Nguyendaosy@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Bạn định chơi home cinema hay âm thanh 2 kênh stereo? Theo tôi giải pháp trung hoà trong trường hợp này bạn hãy mua một ampli 2 kênh của Marantz hoặc HK chơi với JBL hoặc Infinity. Bạn nên lưu ý từ 400 đến 600 USD thì JBL và Infinity chất lượng chấp nhận được.

Về Marantz, cho tới nay chỉ có ampli 2 kênh, đầu CD, được cho là hợp lý nhất từ hình thức, nội dung đến giá thành. Ngoài ra các sản phẩm còn lại không có gì xuất sắc.

- Tôi thấy mọi người sắm đồ âm thanh đắt tiền quá. Tôi lại là công nhân viên chức nhà nước, nên tài chính chẳng dư dả gì. Nhưng tôi thích nghe nhạc. Xin hỏi các chuyên gia, liệu có giải pháp gì cho những người ít tiền, yêu nhạc như chúng tôi hay không? (Trần Hồng Thành, 35 tuổi, Hongthanh55@gmail.Com)

- Ông Phạm Thế Minh: Bản thân tôi cũng là công chức nhà nước như bạn. Theo tôi, nếu điều kiện tài chính hạn hẹp thì bạn có thể tự nghiên cứu để lắp ráp, phối ghép những đồ âm thanh đã có để tạo thành hệ thống phù hợp. Chúng tôi thường tiết kiệm bằng cách mua các linh kiện và tự lắp ráp đồ âm thanh, hoặc mua những đồ âm thanh đã qua sử dụng.

- Chào anh. Hiện tại em đang sử dụng một đôi loa Anh dòng cổ, Celestion Ditton 33. Đôi này có độ nhạy khoảng 91 dB, công suất thực khoảng 80 Watt. Em đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn ampli bán dẫn cho đôi loa này. Hơn nữa em cũng đang định tìm một CD player phù hợp, giá 200 - 400 USD. Gu nhạc của em là nhạc nhẹ, không lời, vocal. (Nguyễn Đức Giang, 26 tuổi, Hà Nội)

- Ông Sỹ Chí: Celestion Ditton 33 là loại loa không quá khó tính trong việc phối ghép với ampli. Bản thân gu nghe nhạc của bạn (nhạc nhẹ, không lời, vocal) chính là thế mạnh của dòng loa Celestion Ditton. Bạn nên lựa chọn đầu CD của hãng Marantz có chất giọng êm mượt sẽ rất phù hợp.

- Tôi muốn thay đổi bộ âm thanh gia đình. Đầu tư 30 triệu thì chơi hệ thống âm thanh nào là hợp lý? Rất mong nhận được sự quan tâm của các chuyên gia. (Trinh Minh Hung, 27 tuổi, Hungxnk6@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Với 30 triệu, bạn có thể chọn một bộ dàn vừa xem phim vừa nghe nhạc. Ampli bạn có thể chọn Denon, Yamaha, nếu bạn không quan tâm đến hình thức thì có thể chọn các thương hiệu của Anh, Mỹ như HK, NAD. Còn hệ thống loa trong tầm tiền này bạn có thể chọn Whaferdale hoặc JBL.

- Em thấy phần lớn những đồ âm thanh đắt tiền hiện tại đều là đồ nhập ở nước ngoài về. Xin hỏi các anh, từ khi Việt Nam gia nhập WTO, giá của những loại hàng này có giảm không? Em vẫn chờ giảm giá để sắm một bộ loa nghe Tết này. (Vũ Thanh Hà, 26 tuổi, Tabce@yahoo.com.uk)

- Ông Tùng Thanh: Cho đến năm 2008 sẽ chưa có thay đổi gì về chính sách thuế đối với hàng điện tử. Vì vậy nếu nghe trong Tết này thì bạn nên mua luôn.

- Tôi có ý định dùng Bose 301 cho mục đích Karaoke, tuy nhiên không biết phối ghép với Denon AVR-1907 như thế nào, hay phải dùng ampli và mixer riêng cho karaoke, còn receiver cho nghe nhạc và xem phim. Denon AVR-1907 thì nghe nhạc và xem phim hợp với loa gì, có lẽ phải loa nghe nhạc riêng, loa xem phim riêng. (Trần Tiến Tài, 21 tuổi, 29 Nguyễn Văn Tráng P.Bến Thành Q.1)

- Ông Phạm Thế Minh: Bạn không nên dùng ampli AVR-1907 để hát karaoke. Bạn có thể mua ampli karaoke Jaguar hoặc California với giá khoảng 3 triệu. Ampli này dùng tạm để xem phim được nhưng để nghe nhạc thì nên chọn một ampli hai kênh và một cặp loa khác. Loa xem phim, loa nghe nhạc và loa hát karaoke nên là các hệ loa khác nhau.

- Xin cho tôi biết ưu và nhược điểm của ampli nội địa so với ampli ngoại đang bán trên thị trường hiện nay. (Lê Tuấn Anh, 30 tuổi, Tuan_anh_tc2000@yahoo.Com)

- Ông Tùng Thanh: Cho đến giờ phút này, thì ampli ngoại vẫn tốt hơn bởi 2 vấn đề: Những hãng nước ngoài thông thường đã có sự đầu tư từ trước về mặt công nghệ cho nên điều đầu tiên là bakelit (bo mạch) đã được tiêu chuẩn và được kiểm định sát sao về hệ số phẩm chất. Thứ hai, trình độ sản xuất và những kinh nghiệm (ngoài lý thuyết) cao hơn ampli nội địa. Tất nhiên, chúng ta luôn mong muốn trong tương lai ampli nội địa sẽ tốt như ampli ngoại nhập khi tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm và công nghệ.

- Tôi xem tư vấn của ông Sỹ Chí thấy có nhắc đến việc tự lắp ráp ampli đèn, vậy cho phép tôi được hỏi để sử dụng ampli đèn thế nào? Để lắp ráp được ampli đèn thì cần phải biết những gì ? Có thể tìm hiểu thông tin ở đâu? Ở Việt Nam thì có thể mua linh kiện để lắp ráp ampli đèn ở chỗ nào? Xin cảm ơn. (Bùi Sỹ Bình, 37 tuổi, Quận Bình Tân - TP HCM)

- Ông Sỹ Chí: Việc sử dụng ampli đèn không quá khó, bởi ampli ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước. Để ráp được ampli đèn bạn cần có kiến thức về điện tử, có đam mê và một chút giúp đỡ của người có kinh nghiệm. Thông tin tìm hiểu bạn có thể tham khảo tại trang web: vnav.net. Ngoài việc đặt hàng từ một số hãng linh kiện nước ngoài, thì những DIYer thường sắm linh kiện ở chợ trời và chợ Nhật Tảo... Hiện tại, ở Việt Nam có một số tổ chức đã nhập linh kiện về bán cho các DIYer như saigonhifi.com...

- Chào anh chị, tôi đang định mua một bộ âm thanh nghe nhạc và hát karaoke ở tại gia, nhưng ra thị trường nhiều thương hiệu quá và tôi cũng không sành về lĩnh vực này do vậy không biết lựa trọn thương hiệu nào giá cả phù hợp và chất lượng âm thanh hợp lý với căn phòng 15m2. Vậy xin anh chị tư vấn gùm. (Tùng, 29 tuổi, Quảng Ninh)

- Ông Tùng Thanh: Về ampli karaoke thì nên chọn loại sản xuất nước ngoài thì có Boston PA999 II hoặc Jaguar 203XG. Với ampli karaoke sản xuất trong nước có hai loại tốt nhất hiện nay là CAVD (Hiền Quân), Auvitech (TP HCM).

Về loa, nên dùng loa ngoại. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng loa JBL e50 sản xuất tại Mỹ giá khoảng 400 USD hoặc loa Whaferdale. Đầu đĩa karaoke, theo tôi, hợp lý nhất là VTB.

- Cho tôi hỏi hiện nay việc DIY thùng loa rất phổ biến ở Việt Nam, vậy tôi có một đôi driver tannoy cổ MG12" nhưng chưa có thùng thì theo các anh tôi có thể DIY thùng nào cho phù hợp với đôi củ loa trên? Tôi định đóng 1 đôi GRF hoặc Autograph thì có hợp không? (Minh, 28 tuổi, Hà Nội)

- Ông Phạm Thế Minh: Chúc mừng bạn có một cặp driver hay của Tannoy, bạn có thể đóng thùng GRF cho cặp này. Nếu bạn muốn đóng Autograph bạn phải resize lại kích thước của thùng, vì Autograph là dùng cho củ loa 15 inch.

- Tôi muốn mua một ampli, nhưng không biết nhiều về các loại hiện có trên thị trường cả về giá cả cũng như chất lượng. Tôi chỉ định dành ra từ 1,5 đến 4 triệu đồng để mua ampli. Xin cám ơn rất nhiều. (Lâm Tiến Dũng, 30 tuổi, Lamtiendung2002@yahoo.Com)

- Ông Sỹ Chí: Việc chọn ampli tuỳ thuộc vào gu nghe nhạc, loa cũng như CD Player bạn đang có. Tuy nhiên, với giá 1,5 - 4 triệu đồng, theo chúng tôi, bạn nên chọn các loại ampli second-hand của Nhật như Marantz 54, Marantz 74, Denon 390, Pioneer 7800, Sansui 607...

- Hiện tại tôi đang có một ampli second-hand hiệu Sansui 607i. Tôi muốn mua một cặp loa cây để dùng cho ampli trên, mục đích chính là nghe nhạc. Xin tư vấn cho tôi nên mua loại loa nào với giá tiền khoảng dưới 10 triệu đồng. Hiện tại trên thị trường TP.HCM tại các cửa hàng có bán rất nhiều loại LOA JAMO seri S và E không biết có phù hợp với ampli của tôi không ? (Ngô Đình Duy, 25 tuổi, Ngodinhduy@longshin.Com)

- Ông Tùng Thanh: Theo tôi, với khoản tiền đó, bạn nên chọn loa Whaferdale hoặc JBL rất thích hợp với ampli Sansui 607i.

- Tôi muốn hỏi các chuyên gia, Tết này các anh sắm đồ gì để nghe? (Thanh Tuấn, 28 tuổi, Đà Nẵng)

- Ông Sỹ Chí: Việc mua sắm đồ âm thanh, theo chúng tôi, chỉ nên thực hiện khi mình tìm được đồ ưng ý, khi kinh tế dư dả..., chứ không nhất thiết phải thực hiện vào dịp Tết khi hầu hết mọi hàng hóa đều tăng giá.

Nhân dịp năm mới, chúc các bạn sớm kiếm được thiết bị nghe ưng ý và phù hợp với nhu cầu của mình.

Còn rất nhiều câu hỏi của độc giả nhưng vì thời gian có hạn nên ban biên tập sẽ tổng hợp, gửi cho các chuyên gia. Bạn đọc có thể gửi thêm câu hỏi tại đây.

