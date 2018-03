Làm mới dòng N bằng âm nhạc / Chưa thể hạ bệ iPod tại châu Á / ĐTDĐ nhấp nhổm 'MP3 hóa' / Máy nghe nhạc flash nhỏ, đa năng / Thời trang với máy MP3

Về hình thức, máy MP3 có nhiều hình dạng và không bị giới hạn về kích thước. Về tính năng, thiết bị này có nhiều tính năng phụ mà điện thoại không thể có được. Tuy nhiên, điện thoại không phải không có điểm mạnh.

Máy nghe nhạc có lợi thế về hình thức

iPod Shuffle mới như một cái kẹp. Ảnh: Hardwarezone.

Nhìn chung, tất cả các máy MP3 có mặt trên thị trường đều nhỏ hơn điện thoại di động từ 1,5 tới 2 lần. Một số sản phẩm còn làm một cuộc cách mạng về kích thước, như iPod Nano - dẫn đầu về độ mỏng, MobiBlue - không ai địch nổi vì quá nhỏ (bằng 4 viên đường gộp lại).

Ngoài ra, các nhà thiết kế cũng mặc sức sáng tạo kiểu dáng cho thiết bị này khiến người dùng chứng kiến nhiều kiểu dáng máy MP3 chẳng giống ai, có loại giống như cái đũa (Sony NW-S205 ), lại có model thì mang hình con gấu (Teddy Bear), hay như cái kẹp (iPod Shuffle mới)... Hiện, không thể tính được có bao nhiêu mẫu máy MP3 chỉ biết, bạn cần gì loại gì thì có loại đấy, từ dáng thanh tới dáng hộp, từ hình tròn tới hình dài như cái đũa rồi hình cái kẹp.

Điện thoại nghe nhạc cũng đang ngày càng đổi mới về mẫu mã. Ảnh: Gimodo.

Không bị sự thao túng bởi các phím số như trên điện thoại di động, điều khiển của máy nghe nhạc đơn giản hơn nhưng lại rất hữu dụng. iPod chẳng cần những nút bấm lằng nhằng, bạn chỉ đơn giản xoay xoay cái click wheel và bấm là đã duyệt menu và nghe nhạc. Nhiều hãng khác thì tích hợp tất cả điều khiển vào trong joystick 5 hướng như iAudio, Creative. Đặc biệt hơn thì có iRiver U10, chẳng có nút điều khiển gì hết. Nhà sản xuất đưa luôn điều khiển vào dưới màn hình nên chỉ cần bấm 4 cạnh màn hình là bạn có thể duyệt menu và nghe nhạc. Điện thoại di động không có được lợi thế này do bản chất của nó là điện thoại nên không thể tách rời bàn phím số. Để người dùng thoải mái hơn với tính năng nghe nhạc, các nhà sản xuất phải tích hợp phím chỉnh vào hai sườn máy làm cho thiết bị hơi gồ ghề, không được như máy nghe nhạc.

Vừa dư thừa về bộ nhớ, vừa nhiều chức năng

Dung lượng ổ cứng của Nokia N91 đã lên mức 8 GB. Ảnh: Siamphone.

Ngày nay điện thoại di động cũng đã mang trong mình ổ cứng tới 8 GB nhưng nếu so về ổ cứng thì máy MP3 đã có loại dùng ổ cứng tới 60 GB và hơn. Còn nói về bộ nhớ flash thì máy nghe nhạc quả là “dồi dào”. Phần lớn các máy mới sản xuất đều được trang bị bộ nhớ flash từ 1 tới 4 GB. Không chỉ dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn có xu hướng mở rộng thêm bằng thẻ nhớ SD/MMC.

Máy nghe nhạc có nhiều tính năng đa phương tiện mà điện thoại không thể có được như ghi âm, bắt đài FM, trình diễn video và còn là thiết bị lưu ảnh số.

Máy nghe nhạc nào cũng có tính năng ghi âm. Ảnh: Mycybershop.

Sức mạnh ghi âm trên máy MP3 là vô thời hạn do bộ nhớ của máy lớn. Ngoài ra, chất lượng âm thanh ổn định hơn do phần mềm ghi âm được phát triển tương thích với phần mềm nghe nhạc trên máy tính, đồng thời máy được trang bị một microphone nhỏ nên ghi âm rõ. Trong khi đó, ở điện thoại di động, khả năng ghi âm rất yếu do bị hạn chế về thời gian và chất lượng âm bị nhiễu. Đấy là còn chưa kể đến một số điện thoại sử dụng một định dạng đặc biệt nào đó làm người dùng khó có thể nghe trên máy tính cá nhân của mình.

Gần đây, điện thoại cũng có khả năng bắt sóng FM và ghi nội dung từ kênh này vào máy. Tuy nhiên, tần sóng FM trên điện thoại có giới hạn, chỉ khoảng 74-108 MHz. Nếu so sánh với máy nghe nhạc thì điện thoại không hề có lợi thế về mặt này. Thế nhưng, cái alô di động lại có lợi thế hơn về RDS, một dịch vụ đài radio ảo đang phát triển rất mạnh ở các nước phương Tây. Đài radio ảo là một dịch vụ kết hợp giữa đài FM truyền thống với dịch vụ dành cho điện thoại di động. Từ dịch vụ này, người dùng có thể vừa nghe nội dung, vừa xem thông tin về ca sĩ trực truyến và chơi các trò đố vui có thưởng. Tuy nhiên, để dịch vụ này phổ biến rộng rãi thì nhà sản xuất phải đầu tư rất nhiều để phát triển các trạm phát sóng.

Mỗi iPod là dùng định dạng AAC. Ảnh: Imtoo.

Phần lớn máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng, như MP3, WMA, WAV và cả OGG và AAC (chủ yếu là iPod). Còn điện thoại chỉ chú trọng vào hai định dạng: MP3, AAC và WMA. Nếu nói về các định dạng nhạc thì đúng là các "đồng nghiệp" của iPod có lợi thế hơn, trước hết là nói hỗ trợ nhiều định dạng, sau đó, nó có khả năng đọc được các định dạng mang mã DRM (Digital Right Management), mã bảo vệ bản quyền bài hát đang được sử dụng bởi các kho nhạc ở Mỹ, Đông Âu và châu Á.

Với những người thích tự chỉnh EQ và các hiệu ứng âm thanh cho phù hợp với tai nghe của mình thì máy MP3 sẽ đáp ứng được nhu cầu của họ. Mặc dù, điện thoại đã được trang bị EQ lên tới 5 chế độ nhưng vẫn không bằng máy nghe nhạc với từ 7 đến 10 mục định sẵn, trong đó, người dùng còn có thể tự đặt EQ cho riêng mình. Cùng với sự phát triển của công nghệ âm thanh, các chế độ âm thanh vòm, WOW, QBS được tích hợp vào máy nghe nhạc làm cho chất lượng âm thanh của thiết bị này ngày càng hay.

Điện thoại nghe nhạc hiệu Walkman. Ảnh: T3.

Về chia sẻ dữ liệu, điện thoại hơn đứt máy MP3 do cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn: Kết nối không dây bằng Bluetooth và Wi-Fi, qua cổng USB. Trong khi đó, máy nghe nhạc chỉ giới hạn ở kết nối bằng USB. Hiện cũng đã có máy nghe nhạc dùng Bluetooth nhưng khả năng truyền dữ liệu không cao. Sắp tới, Zune của Microsoft ra mắt sẽ là một cuộc cách mạng do nó hỗ trợ kết nối Wi-Fi. Thế nhưng, Zune sẽ phải chịu kết nối với những thiết bị không phải máy nghe nhạc vì trên thị trường này, ngoài Zune ra, chưa có thiết bị nào mang kết nối không dây cả.

Nếu xết về giá cả, một chiếc máy nghe nhạc đơn chức năng có giá rẻ hơn nhiều lần so với điện thoại nghe nhạc. Hãy so sánh bảng sau:

Điện thoại Giá (đồng) Máy nghe nhạc Giá (đồng) Sony Ericsson W700i + Thẻ nhớ Memory Stick Duo (512 MB) 4.400.000 + 800.000 iRiver U10 (1GB) 3.836.000 BenQ - Siemens E61 + Thẻ MiniSD 2 GB 2.590.000 + 800.000 iAudio U3 (2 GB) 3.030.000 Rork E2 + Thẻ MicroSD 1 GB 5.300.000 + 750.000 Wemo (1 GB) 1.160.000

Thanh Vân