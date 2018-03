Samsung YP-K5 dáng trượt. Ảnh: Cnet.

Từ bỏ dáng thùng, tay quay và vẻ khệ nệ của quá khứ, “hộp âm nhạc” Samsung YP-K5 giờ đây có thể nâng nhẹ, nằm gọn trong bàn tay như một chiếc điện thoại di động. Toàn thân đen mun, mặt trên phủ gương óng ánh. Điểm nhấn màu bạc duy nhất đặt cạnh trên cùng chính là nút Power kiêm khóa Hold. Bạn có thể cầm dọc máy như ĐTDĐ và dùng tai nghe như các dạng máy iPod khác. Không chỉ vậy, bạn cũng có thể chuyển sang cầm ngang và dùng tay trượt nhẹ đế dưới để cặp loa stereo hiện ra giúp bạn chia sẻ âm nhạc.

Cặp loa tự bật nghiêng 60 độ so với mặt bàn và đồng thời nâng mặt điều khiển dốc hướng về người nghe. Mặt loa được che kín bởi một lưới kim loại, mạ bạc sáng loáng. Tăng mức âm lượng tối đa, âm thanh vẫn toàn vẹn, đầy đủ cảm giác treble, bass và có cả những hiệu ứng 3D trải rộng (công nghệ Digital Natural Sound). Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt khi chuyển đổi 5 chế độ có sẵn trong menu DNSe như Normal, Vocal, Bass Boost, 3D Sound, Concert Hall. Muốn tận hưởng âm bass trầm ấm và lọc tạp âm, bạn có thể “nhét” cặp tai nghe đi kèm vào tai. Tuy nhiên, khi nghe trong thời gian dài thì không cảm thấy thoải mái lắm. Khi chuyển bài, chỉnh hiệu ứng, âm lượng được mở lớn dần để an toàn cho màng tai.

Samsung YP-T9 mỏng. Ảnh: Keopz.

Đen gương huyền bí như YP-K5 song Samsung YP-T9 tươi trẻ hơn nhờ mỏng và có dải trắng bạc viền hông. Không có bàn điều khiển cảm ứng như YP-K5, YP-T9 bố trí các nút bấm thông dụng dọc hai cạnh hông. Cụm phím bốn hướng đa dụng viền quanh nút Enter được đặt bên dưới màn hình. Độ sâu các nút bấm được thiết kế vừa đủ nên nhấn nhạy và êm.

Hơn YP-K5, YP-T9 phát được định dạng WMA có bảo vệ bản quyền DRM (Digital Rights Management), và phát video trên màn hình 208 x 176 pixel, tốc độ 15 khung hình/giây.

Chất lượng nghe nhạc được chăm chút khi cung cấp EQ 9 band và 11 bộ mẫu. Bass, trebble rõ ràng, tách bạch với tai nghe đi kèm - dạng móc truyền thống. Tai nghe đeo lâu không cấn nhưng tiếng bass không thể sánh bằng cặp tai nghe dạng nhét của YP-K5. Tốc độ phát có thể chỉnh nhanh/chậm đến 3 lần. YP-T9 cho phép bạn duyệt hình tự động (slideshow) và phóng lớn.

YP-T9 cung cấp chức năng đọc văn bản (.txt) và hai game Macromedia Flash là Baseball (bóng chày), và Pizza Delivery (giao pizza) khá hay. Micro của T9 đủ nhạy trong khoảng 1 mét. Chức năng ghi âm FM có sẵn bộ dò đài tự động.

Samsung YP-T9 có màn hình lớn hơn YP-K5. Ảnh: Quesabesde.

Hai “chị em” nhà YEPP vẫn mang chung khả năng phát FM, duyệt hình, lưu trữ và báo thức. Bộ thu FM tích hợp có giao diện đẹp, bắt sóng nhạy, dò tự động, lưu danh sách đài. Bạn có thể mượn hai “cô bạn” này đánh thức mỗi buổi sáng bằng bài nhạc yêu thích. Giao diện thiết kế sinh động, đẹp hiện được phông Unicode và có nhiều tông màu để thay đổi.

Bảng so sánh YP-T9 và YP-K5 Tính năng Samsung YP-T9 Samsung TP-K5 Dung lượng 1 GB 2 GB Nhạc MP3, WMA, WMA DRM MP3, WMA Video SVI - Văn bản TXT - Kích thước 43 x 83 x 11 mm 98 x 48 x 18 mm Trọng lượng 49 gram 106 gram Giá/Bảo hành 2,96 triệu đồng/12 tháng 3,4 triệu đồng/12 tháng

Màn hình YP-T9 (1,8”) lớn hơn YP-K5 (1,7”), song cả hai đều tuyệt: hiển thị rõ nét, chiều sâu, màu sắc phong phú. Cáp USB (2.0) của cả hai giống nhau và khi nối kết với PC, bạn có thể trao đổi nội dung qua phần mềm Samsung Media Studio, sao chép dữ liệu và cũng là phương cách duy nhất để sạc pin cho máy. Samsung Media Studio 5 thiết kế trang nhã trên tông màu lam nhạt, hỗ trợ các chức năng tạo album, ghi CD, đồng bộ nhạc, video (tự động chuyển sang định dạng .svi trước khi truyền sang YP-T9), hình ảnh với máy nghe nhạc và trích xuất nhạc từ CD. Giao diện cho phép quản lý thuận tiện các tập tin đa phương tiện, cung cấp thông tin chi tiết và đặc biệt, hỗ trợ hiệu ứng âm thanh 3D khá hay.

Lối in nổi bật dòng chữ For You màu bạc và cách đóng hộp gọn gàng, trang nhã kiểu hộp quà của “hộp nhạc” Samsung YP-K5 và “thẻ nhạc” YP-T9 chắc chắn sẽ giúp bạn ghi điểm khi tặng “người ấy”.

(Theo Thế Giới Vi Tính)