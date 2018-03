Máy MP4 Wemo N11 'bình dân' / 4 máy nghe nhạc rẻ hơn iPod Nano / Đa dạng nhãn hiệu MP3/MP4 / Wemo M55 - máy nhỏ giá thấp / Wemo M-55W giá 32 USD

Máy nghe nhạc Wemo W3.

Ấn tượng đầu tiên từ Wemo W3 là hình dáng nhỏ đáng kinh ngạc. Máy chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút, vỏ bằng kim loại màu bạc. Mặt trước và mặt sau đều rất sáng, nhưng không dễ xước chút nào. Viền quanh sườn là một đường viền kim loại bóng hơn và sậm màu hơn tạo cho W3 dáng khỏe khoắn. Các điều khiển nhỏ được bố trí bên phải màn hình và xếp hàng cong cong theo mép máy. Màn hình LCD nhỏ và hiển thị đủ 3 dòng thông tin nội dung bài hát cùng một dòng thông báo trạng thái của máy.

Các phím điều khiển nhỏ nhưng nhạy và cách sắp xếp chức năng của điều khiển rất thông minh. Mỗi phím có một tác dụng khác nhau và không thể xác định được cái nào quan trọng hơn vì thiếu một phím là bạn sẽ không biết đường nào mà lần. Còn nếu tích hợp nhiều tính năng vào một điều khiển thì người dùng sẽ cảm thấy rắc rối và lúc này việc điều chỉnh trở nên phức tạp.

Với Wemo W3, để bật máy, bạn giữa Play lâu một chút, vào menu thì giữ Mode và chỉnh âm lượng thì vào Volume. Để di chuyển qua lại giữa các chức năng trong Mode, cũng như để tăng giảm âm lượng, bạn phải điều chỉnh bằng phím Next và Prev (Tiếp theo và Trước đó). Chính vì sắp xếp công việc theo hàng dọc như vậy, nên người dùng sẽ dễ nhớ. Cụ thể, muốn điều chỉnh âm thanh, bạn vào Volume sau đó chỉnh Next để tăng âm và bấm Prev để giảm âm. Các phím Next và Prev cũng đóng vai trò chuyển bài trước sau mỗi khi ở chế độ nghe nhạc.

Mặt sau có logo của Wemo.

Về chức năng, Wemo W3 đảm bảo đủ những đòi hỏi tất yếu nhất của người nghe nhạc số. Máy chơi được các định dạng nhạc phổ biến, ghi âm không giới hạn tời gian, lưu danh bạ điện thoại và đọc file word.

Âm nhạc được Wemo W3 diễn tả với rất nhiều màu sắc của âm thanh và hơi thiên sáng. Những bản nhạc vui vẻ nghe qua W3 sẽ làm cho người nghe thêm phần hứng thú, những bản nhạc buồn lại được diễn tả bằng những âm trầm – mặc dù âm thanh sáng và hơi sắc nhưng không làm mất vẻ đẹp của bài hát.

Có 7 chế độ EQ: Normal (bình thường), Rock, Pop, Classic (cổ điển), Soft (nhẹ nhàng), Jazz và DBB (Dinamic Bass Boost) – tăng cường tiếng bass. Mỗi chế độ cho một âm sắc khác nhau, trong đó DBB chưa thực sự ấn tượng vì tiếng bass mạnh hơn nhưng công suất của tai nghe đi kèm chưa truyền tải được nên với một số bản nhạc “mạnh”, người nghe sẽ cảm thấy hơi lùng bùng.

Ngoài ra, W3 có các chế độ nhắc lại từng đoạn được đánh dấu, từng bài hay cả album giống những máy nghe nhạc khác. Thêm vào đó, bạn có thể giảm tốc độ bài hát để nghe cho rõ tiếng. Chế độ này rất hữu dụng cho những người đang học ngoại ngữ qua các bản nhạc.

Các file ghi âm từ W3 được lưu vào một folder riêng (Record), và mỗi khi muốn nghe lại file đó, bạn phải vào mục Voice. System Setting giúp đổi ngôn ngữ hiển thị sang tiếng Trung Quốc hay Tây Ban Nha, Anh, Nhật hay hàng loạt thứ tiếng khác. Tại đây, bạn cũng có thể cài đặt các chế độ tiết kiệm năng lượng cho màn hình hay thay đổi độ tương phải sao cho phù hợp.

Sản phẩm đã được bán tại các cửa hàng điện tử tin học trên toàn quốc.

Thanh Vân