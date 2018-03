Yepo 737 máy nhỏ, loa nhỏ / Yepo 767J giống iPod Nano

767N nằm trong loạt thiết bị nghe-nhìn dành cho mọi lứa tuổi mà hãng công nghệ Yepo Trung Quốc đưa vào Việt Nam. Thuộc dòng máy tầm trung nên 767N có giá khá vừa phải 73 USD cho bản 1 GB với nhiều tính năng: nghe nhạc, xem video, ghi âm và chơi game.

Yepo 767N có màn hình 2,4 inch. Ảnh: Hoàng Hà.

Không giống những máy Yepo có số hiệu 767 trước đây, chiếc máy mang mã hiệu N này trông khá giản dị. 767N có thân trước bằng nhựa màu đen, thân sau bằng kim loại sáng. Các phím điều khiển được bố trí gọn bên cạnh màn hình và ở sườn trên. Mỗi phím mang một chức năng – ưu điểm của việc này là người dùng dễ sử dụng và không phải nhớ nhiều, tuy nhiên, nhược điểm là làm cho máy bị bao bọc bởi một lô nút bấm.

Khe cắm thẻ nhớ nằm ở sườn phải và sườn trái là hai giắc cắm tai nghe cùng cáp USB. Loa ngoài nằm sau lưng máy nên mỗi khi muốn chia sẻ giai điệu với những người xung quay, bạn phải úp mặt máy xuống.

Máy có hai giắc cắm tai nghe. Ảnh: Hoàng Hà.

Giao diện của Yepo 767N khá thân thiện và mới so với những dòng 767 trước. Menu được trình bày theo chiều dọc và hiển thị bằng chữ chứ không phải là các icon giống như các phiên bản cùng họ. Sau mỗi lần nhấn OK vào từng mục, menu thứ cấp sẽ hiện ra. Tại đây, người dùng sẽ tùy ý chuyển đổi chế độ cho phù hợp với sở thích của mình. Ví dụ, trong mục My Music, bạn có thể chọn nghe từng thể loại, nghe theo tên nghệ sĩ, theo album hay đánh dấu vài bản nhạc lại rồi tạo thành Playlist của riêng mình. Còn như trong mục FM thì có danh sách các đài đã nghe hay chế độ dò đài để người dùng tự dò những sóng mới.

Các nút điều khiển bố trí kín cả sườn trên của máy. Ảnh: Hoàng Hà.

Với chức năng là một thiết bị nghe-nhìn chứ không gói gọn ở chơi video hay nghe nhạc, ngoài bắt sóng FM, 767N còn có thể ghi âm, xem ảnh, đọc file text và chơi game.

Do có màn hình rộng nên 767N hỗ trợ một số game đơn giản nhằm giúp người dùng “giết thời gian” mỗi khi nghe nhạc. Việc điều chỉnh game trên máy hơi khó khăn một chút do các phím bấm hơi cứng, vị trí của nó cũng không tiện tay nên bạn sẽ cảm thấy rối mỗi khi chơi những trò này, ngay cả trò đơn giản nhất như xếp gạch.

Chất lượng âm thanh của 767N tốt hơn các dòng 767 trước đây – âm thanh trong và rõ. Tuy nhiên, loa ngoài hơi nhỏ nên không truyền tải hết được cái hay của bản nhạc mà còn làm cho tiếng hơi tối. Khi nghe bằng tai nghe, bạn sẽ thấy âm thanh được cải thiện hơn rất nhiều.

Màn hình của máy đạt 2,4 inch nên hiển thị hình ảnh khá rõ nét, nên mỗi khi xem video hay xem ảnh, người dùng đều không cảm thấy nhức, mỏi mắt. Với ảnh số, bạn chỉ cần nối USB với máy tính rồi gắp – thả là xong. Riêng với video, bạn phải dùng phần mềm chuyển đổi ở đĩa CD đi kèm để chuyển thành định dạng tương thích với máy.

767N đã có mặt tại Việt Nam với ba phiên bản dung lượng 1 GB, 2 GB và 4 GB, giá tương ứng là 73, 83 và 103 USD.

Thanh Vân