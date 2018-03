Đầu đĩa than làm từ gỗ chống đạn

Mâm đĩa than Hanss T-60 trang bị cần đọc Graham Phantom II Supreme. Ảnh: Highendpalace.

Cần đọc The Phantom đầu tiên ra đời từ những năm 2005 – 2006. Ba năm sau đó, The Phantom được nâng cấp thành The Phantom II. Phantom và Phantom II đã lập những kỷ lục về hiệu suất, chất lượng và sự hài lòng của người dùng. Nhà sản xuất Graham Engineering, Inc. (Mỹ) cho biết, khi Phantom được cải thiện, bất kỳ thay đổi nào cũng phải đáng kể và làm cho âm nhạc trở nên sâu sắc, chi tiết, tinh tế hơn.

Cần đọc Graham Phantom II Supreme. Ảnh: Unitedhomeproducts.

Những thay đổi chính trong thiết kế cần đọc Phantom II Supreme là tấm trượt nam châm cải thiện hệ thống ổn định hơn, hệ thống dây điện nội bộ mới giúp chuyển động của cần đọc tự do và chính xác, cần titan mới và một trục quay được nâng cấp.

Như ở tất cả các mô hình Phantom, nền tảng của Phantom II Supreme là hệ thống tấm trượt nam châm được cấp bằng sáng chế “Magneglide” tiếp tục được tinh chế với sáu ưu điểm chủ yếu gồm: cải thiện phương ổn định, dễ dàng điều chỉnh góc phương vị, cải thiện âm bass mở rộng, cải thiện hệ thống giảm xóc, đảm bảo đầu kim luôn tiếp xúc rãnh đĩa theo chiều dọc và chống trượt tốt.

Rất nhiều công sức đã được đổ vào mâm đĩa than Hanss T-60. Ảnh: Vmaxservice.

Rất nhiều công sức cũng đã được đổ vào thiết kế mâm đĩa than Hanss T-60 Turntable và cũng có rất nhiều công nghệ, kỹ thuật đã được sử dụng trong thiết kế đó, đủ để nó ấn tượng với giá 8.800 USD. Tên sản phẩm cho thấy nó có vẻ xuất xứ từ Đức nhưng thực sự thì Hanss lại là một thiết kế của Đan Mạch. Một công ty Đan Mạch đã thiết kế Hanss cho một công ty Hong Kong. Công ty này có các sản phẩm được lắp ráp tại Trung Quốc, từ các bộ phận được sản xuất tại Trung Quốc và các nơi khác.

T-60 là bản thứ hai của dòng mâm đĩa than lớn của Hanss, đòi hỏi một kệ sâu hoặc bàn kê có thể hỗ trợ tới 58,6 kg. Khung gầm của nó được làm từ nhôm mạ kẹp nhựa acrylic theo kiểu bánh kẹp sandwich, được thiết kế mang lại khả năng chống rung, triệt nhiễu. Mâm nặng đến 16 kg được làm từ nhôm mạ để tăng độ cứng. Hỗ trợ mâm là ba cột, trong đó có hai cột dùng để lắp đặt cần đọc. Các cột là những chân giảm xóc cộng hưởng, sử dụng đệm từ cung cấp hệ thống treo cô lập.

Mâm đĩa than Hanss T-60 là một hệ thống cơ khí chính xác nặng đến 58,6kg. Ảnh: Positivefeedback.

Bộ phận ổ trượt làm từ một loại gốm đồng ma sát thấp (sản xuất tại Đức) tựa lên vòng bi bằng thép không gỉ cùng đệm từ sử dụng trong các cột sẽ nâng toàn bộ khối lượng mâm đĩa. Núm điều chỉnh ở mặt dưới của chân cho phép điều chỉnh theo chiều dọc của bộ phận chịu lực để bộ phận này chỉ tiếp xúc với trục gốm.

Hệ thống dẫn động của mâm đĩa than khác thường nhờ vào 6 dây curoa bằng silicon phân bổ giữa hai động cơ AC đồng bộ (do Séc sản xuất), mỗi động cơ được đặt trong vỏ nhôm lớn được thiết kế để giảm rung xóc. Ý tưởng được áp dụng ở đây là dùng mô-men xoắn thấp để giảm rung động có thể có do giao tiếp giữa kim và rãnh đĩa. Việc đảm bảo mức căng thấp cho các dây curoa cũng là vì lý do đó.

Bộ điều khiển tốc độ Hanss SC-30 của T-60 giúp tái tạo và điều khiển tốc độ chính xác. Có hai tốc độ được cung cấp và điều chỉnh tốc độ là 33,33 và 45 vòng phút. Tốc độ vận hành hiển thị trên màn hình hiển thị LED trên chân thấp. Một khi tốc độ được thiết lập, không cần có điều chỉnh gì thêm.

Gốc cần đọc Graham Phantom II Supreme cũng là một thiết bị cơ khí tinh vi. Ảnh: Grahamengineering.

Như Dũng