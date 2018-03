Đôi loa bookself Totem Model-1 Signature, giá tham khảo tại thị trường Việt Nam 46,2 triệu đồng.

Vince Bruzzese thành lập hãng loa Totem Acoustic năm 1987 tại Montréal, Canada và theo đuổi một mô hình thiết kế khác biệt với đường lối thông dụng của các hãng đương thời, ông chú ý đến sự tương thích tuyệt đối của mọi thành phần cấu tạo nên đôi loa và khi chọn tên hãng là Totem, Vince có ẩn ý là loa Totem hàm chứa môt sức mạnh siêu nhiên, một âm thanh phi thường.



Ban đầu, Vince Bruzzese chỉ nghiên cứu và sản xuất loa ở quy mô nhỏ, không tính tới lợi nhuận nhưng không ngờ lại nhận được sự ái mộ và động viên mạnh mẽ. Đôi loa Totem Model-1 mang bản sắc âm thanh độc đáo đã đưa tên tuổi Totem ra thị trường hi-end chỉ trong vòng 2, 3 năm. Nhiều người thích “loa nhỏ chất âm loa lớn” đã mua Totem Model-1 ngay sau khi nghe nó còn hãng ghi âm huyền thoại Opus3 của Thụy Điển thì sử dụng Totem Model-1 làm loa kiểm âm.

Lưng Totem Model-1 Signature được thiết kế trang trí đẹp mắt với huy hiệu chỉ dòng "Signature" và 2 bộ cọc đấu dây loa WBT cao cấp...

Totem Model-1 Signature (giá tham khảo tại Việt Nam khoảng 46,2 triệu đồng) là phiên bản tiếp nối Totem Model-1 nổi tiếng và thiết kế vàng này đã đứng vững trong hàng ngũ những đôi loa tham chiếu hay nhất trong 25 năm qua. Nó được thiết kế hai đường tiếng, thùng có lỗ hơi phản xạ. Sử dụng củ loa treble vòm màng nhôm nổi tiếng của SEAS và củ loa mid/bass nguyên màng cao su đúc liền một mảnh cuả Dynaudio.



Đối với loa treble SEAS, Vince Bruzzese tháo rời toàn bộ củ loa và xử lý lại rất nhiều điểm để nó tương thích tuyệt đối với củ bass, ông ưa dùng loa treble màng kim loại hơn màng vải vì cho rằng phản lực của sóng âm xuyên qua màng vải sẽ tạo hiện tượng nhòe âm. Củ mid/bass Dynaudio với cuộn dây 7,5cm có thiết kế cơ học chịu được lực tải lớn và tạo âm bass uy lực mà không bị méo âm và chạm côn loa.

Khi chơi 2 ampli hay 2 dây loa, phải tháo các thanh nối tắt giữa hai bộ cọc đấu dây loa...

Thùng loa Totem Model One Signature được thiết kế như thùng nhạc cụ acoustic (giống vỏ thùng đàn), vì vốn là một người chơi guitar giỏi, Vince biết tầm quan trọng của thùng đàn. Cấu tạo thùng cuả loa Totem Model-1 Signature rất kiên cố; bên trong không dùng keo hay đinh mà dùng kỹ thuật cổ điển với mộng gỗ và nhiều thanh giằng chắc chắn.



Ngoài ra, mặt trong thùng loa được hoàn thiện giống y như mặt ngoài, sau đó sơn bằng tay nhiều lớp sơn đặc biệt chống rung động theo kiểu cách âm chuyên dụng dùng trong máy bay phản lực. Sau đó, phun keo cát trộn thuỷ tinh để xử lý cộng hưởng âm. Theo Vince Bruzzese, kỹ thuật này ưu việt hơn nhiều so với cách dùng bông thuỷ tinh hay mút cao su có thể làm suy yếu nam châm, giảm phản ứng nhanh nhạy của sóng âm.

"Signature" luôn là dòng sản phẩm "ruột" cuả các hãng audio...

Bộ phân tần được đặc chế với các tụ tẩm dầu đắt tiền. Totem tỉ mỉ đến mức sử dụng 6 loại dây đồng cứng khác nhau, mạ bạc và bọc cách ly bằng Teflon… Vince Bruzzese không dùng mặt lưới che loa vì tin rằng bất kỳ vật cản nào ở trước mặt loa sẽ hạn chế hoạt động của sóng âm. Có một tấm huy hiệu gắn trên lưng loa xác định phiên bản Model-1 Signature và bộ bắt dây loa WBT loại đắt tiền khẳng định Totem Model-1 Signature là loa quý.



Toàn thể thành phần cấu tạo nên loa Totem Model One Signature đều là hàng cao cấp nhưng quan trọng hơn cả là chúng được hiệu chỉnh và tối ưu hóa để phù hợp ăn ý tuyệt đối. Do đó, Totem Model-1 Signature có khả năng nắm bắt tinh tế mọi tín hiệu âm nhạc với dải trung, cao và trầm tuyệt vời; âm thanh cân đối của nó so với vóc dáng thật bé nhỏ làm người nghe ngỡ ngàng khi nghe nó biểu diễn ở phòng nghe từ 15 đến 20 mét vuông. Đó là lý do làm cho Totem Model-1 Signature sau 25 năm vẫn là một mẫu mực trong dòng loa tham chiếu mini monitor của thế giới hi-end.

Dù Totem Model-1 Signature là loại loa nhỏ, chỉ nặng 4,1 kg, vẫn nên trang bị kệ kê loa chuyên dụng có những chân đinh tán triệt nhiễu âm để loa phát huy khả năng biểu diễn tốt nhất.

Totem khuyến cáo, muốn trải nghiệm nghe nhạc tối ưu và bảo vệ loa Totem Model 1 Signature khỏi bị hư hại, không bao giờ tăng lớn âm lượng đến mức độ méo tiếng đồng thời chạy rà tối thiểu 150 giờ. Đặt loa nên cách xa các vách tường từ 30 cm - 100 cm và đứng trên chân loa ở mức độ ngang tai. Nếu loa được đặt gần với trần nhà thì nên đặt ngược cho củ tweeter hướng xuống dưới. Ngoài ra, có thể tối ưu hóa âm thanh bằng cách diều chỉnh vị trí loa gần hay xa tường. Totem Model 1 Signature có thể chơi với 2 ampli và 2 bộ dây loa; khi chạy ở các chế độ này, bắt buộc phải tháo 2 thanh nối cầu giữa 2 bộ cọc loa.



Những cảm nhận đầu tiên trong quá trình chạy rà đôi loa Totem Model-1 Signature đúng như những gì giới thiệu ở trên. Đôi loa này nhỏ nhưng bass xuống rất sâu, đặc, dẻo, rền; trung âm chi tiết và bóc tách và bề thế khi thể hiện dàn nhạc lớn; treble rất tơi, mịn và sáng sủa... Đôi loa Totem Model-1 Signature hứa hẹn sẽ cho những phiên trải nghiệm đầy thú vị.

Đặc điểm:



Thiết kế nhỏ gọn và thẩm mỹ cao.

Các củ loa, linh kiện chọn lọc, chỉnh sửa theo từng thiết kế.

Thùng gia cường thanh giằng, mộng nối tăng độ vững chắc.

Thùng gỗ phủ véc-ni đẹp.



Thông số kỹ thuật:



Tần số đáp ứng <50 Hz - 20 kHz ở ± 3 dB

Trở kháng 4 ohm

Độ nhạy 87 dB/W

Công suất 30 W - 120 W

Tần số cắt ở 2,7 kHz

Loa bass 14 cm, cuộn dây voice 76 mm

Loa tweeter dome 2,5 cm nhôm

Kích thước 16,5 x 31,0 x 22,5 cm (rộng x cao x sâu)

Thể tích 7,2 lít (nội bộ)

Khối lượng 4,1 kg.

Bài và ảnh Như Dũng