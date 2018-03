JBL Control 2,4G

Loa không dây có thể xem là loại "hàng hiếm" vì số lượng model loa không dây chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loa không dây tiện lợi cho việc bố trí, không vướng phải chuyện chạy dây rườm rà. Tuy nhiên, loại này chưa được "chuộng", một phần do kết nối không dây dễ nhiễu sóng và chi phí đầu tư còn cao. Một trong những sản phẩm của JBL – bộ Control 2,4G – đã phần nào vượt qua những hạn chế trên.

Loa JBL Control 2,4G không dây. Ảnh: Electronics.

Là loa 2.0, bộ JBL Control 2,4G hao hao như cặp loa bookshelf dân dụng nhưng kích thước nhỏ hơn. Với thiết kế màu đen, hình hộp, có màng lưới kim loại nên loa trông rất cứng cáp. Loa kết nối không dây với một thiết bị phát bằng sóng radio với công nghệ không dây mà JBL đặt cho tên 2,4G, hoạt động ở băng tần 2,4GHz. Bộ phát sóng trông như một router thu nhỏ, có một anten hướng lên và có nút chọn 4 chế độ băng tần để loại trừ các trường hợp gây nhiễu. Thử nghiệm để gần các thiết bị phát sóng như lò vi-ba, các access point..., việc kết nối từ bộ phát sóng đến loa rất trơn tru, không có hiện tượng nhiễu tín hiệu. Theo JBL, loa và bộ phát sóng có thể đặt cách xa đến 21 mét. Thực tế, nếu không có vật cản, việc phát/nhận tín hiệu giữa loa và bộ phát sóng khá tốt nhưng nếu có vật cản (tường nhà, kiếng...), khoảng cách này giảm đi đáng kể. Thử đặt bộ phát sóng ở phòng đối diện với phòng thử loa, tín hiệu âm thanh không thật trơn tru.

Mỗi loa trái/phải gồm 2 loa thành phần: loa 4, bằng chất liệu poly-laminate tải âm trầm và loa 0,5 titanium laminate tải âm trung cao. Tần số đáp ứng của JBL Control 2,4G từ 50 Hz - 20 kHz; tổng công suất là 30 Watt. Phụ kiện đi kèm loa khá phong phú, giúp bạn có thể treo loa lên tường hay bất kỳ đâu một cách dễ dàng. Dây loa chạy giữa hai kênh trái, phải khá dài. Phía sau loa trái còn có ngõ Line-in để lấy âm thanh trực tiếp mà không cần qua bộ phát không dây. Kế đó là ngõ cắm cho loa Sub nếu bạn muốn bổ sung một loa siêu trầm cho hệ thống.

Chất âm của JBL Control 2,4G khá, nếu bạn không quá cầu kỳ về tính trung thực. Loa thể hiện rất chi tiết những âm trung cao: mềm không gắt, âm cao ít chói, âm trung duyên dáng. Giọng ca sĩ được thể hiện hơi mềm, âm trầm thì chưa đủ để thể hiện tiếng trông, tiếng guitar bass... Nếu bạn cần một bộ loa cơ động, lắp đặt những chỗ "hiểm" trong nhà như nhà bếp, garage... để có thể thưởng thức âm nhạc xung quanh nhà thì bộ JBL Control 2,4G này rất thích hợp.

Genius SW-Flat2.1 850

Loa Genius dáng thanh lịch. Ảnh: Levnepo.

Nét duyên dáng của bộ loa 2.1 này nằm ở hai loa trái/phải: khá mỏng (65 mm) và đường nét, toát lên vẻ thanh lịch khi đặt trên bàn làm việc. Loa vệ tinh gồm một loa con 1,5 inch, tải âm trung và cao trong khoảng tần số 80 Hz - 20 kHz, màng chắn loa bằng vải. Loa sub thiết kế đơn giản, chỉ có nút chỉnh âm bass và âm lượng, phía trước loa sub có ngõ line-in và ngõ cắm cho tai nghe (hơi bất tiện nếu bạn dùng tai nghe vì loa sub đặt dưới đất). Loa sub kích thước 4 inch, tải âm trầm từ 20 Hz - 220 Hz, lỗ thông gió phía sau thùng sub.

Loa khá "nặng" về âm trầm tuy âm trung và cao nghe khá trong trẻo. Nút bass chỉnh chưa đến 50% nhưng âm trầm nghe lấn át các giọng khác. Tuy nhiên, khi chỉnh lại cho phù hợp thì loa thể hiện khá tốt. Âm cao sáng, không chói; âm trung hơi "cứng"; âm trầm sâu nặng cho dù thùng sub kích thước khá khiêm tốn. Tuy nhiên, loa chỉ thể hiện tốt nhất khi để mức âm lượng vừa phải, mở lớn dễ rè và âm trung và cao bị "rớt giọng".

Soundmax A-2300

Soundmax A-2300 gồm hai loa trái/phải và một loa siêu trầm.

Ảnh: Soundmax.

Loa có kiểu dáng khá đẹp với chiếc mặt nạ trắng kết hợp tông màu đen ở cả loa trái/phải và loa sub. Loa trái/phải gồm một loa thành phần bằng giấy kích thước 3 tải dải âm từ 200 Hz – 20 kHz, không màn chắn loa (tuy có loa tép nhưng đó chỉ là dạng trang trí). Loa sub được trang trí khá sặc sỡ, có bảng đèn LED phía trước, có các nút chỉnh cơ bản: bass, treble, âm lượng. Phía trước loa sub còn có hai ngõ mic và hai nút chỉnh âm lượng cho Microsoft; lỗ thông gió hướng ra phía phải thùng.

Âm thanh của Soundmax A-2300 tương đối khá, giống với các model Soundmax dòng A khác. Âm trung và cao rõ ràng nhưng hơi gắt và chưa thật chi tiết. Âm trầm mạnh mẽ, sâu nhưng vẫn còn "tức" chưa thật tự nhiên cho dù bạn để mức âm bass chưa đến 50%.

Soundmax A-2100

Soundmax A-2100 giống A-2300 về tính chất. Ảnh: Soundmax.

Bộ Soundmax A-2100 2.1 có kiểu dáng khá sang trọng với lớp mặt nạ phía trước màu đen nhám, cả ở loa trái/phải và loa sub. Loa có những đường lượn trang trí trông khá duyên dáng. Một chút cách điệu ở thùng sub ở A-2100 là dạng nằm ngang, lỗ thông gió hướng phía trước và bảng đèn led hình tròn.

Nhìn chung, trừ ngoại hình, những chi tiết còn lại của A-2100 như kích thước màn loa, tần số đáp ứng, tính chất âm thanh giống hệt như bộ A-2300. Loa mạnh về âm trầm, cho âm chắc khỏe, trong khi âm trung và cao thể hiện tương đối khá nhưng vẫn chưa đủ độ nét và tinh tế. Nếu bạn chỉ cần một bộ loa vừa đủ nghe, giá rẻ thì cả hai bộ Soundmax trên khá thích hợp.

Các loa đều được bảo hành 12 tháng.

(Theo Thế Giới Vi Tính)