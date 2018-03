REL R-528, công suất 500W RMS, giá tham khảo 48,3 triệu đồng.

REL R-528 là model đầu bảng series R, dễ dàng đáp ứng phòng lớn, loa lớn. Nó kết hợp một khung đúc nặng, cuộn dây voice 4 lớp, củ loa siêu trầm 30cm và một ampli Class D thế hệ mới nhất, có khả năng tốt về tốc độ và công suất cao (500W RMS) nhưng ít tiêu thụ điện năng khi không dùng. Khung vỏ loa làm bằng nhôm hàng không tăng đôi khả năng tản nhiệt. R-528 có ba loại kết nối gồm đầu vào RCA mạ vàng, đầu vào có tần số cao (high level) dùng dây loa do REL cung cấp và đầu vào tín hiệu tần số thấp .1/LFE, sử dụng giắc RCA.

Bass của loa REL nổi tiếng về nhạc tính, tần số trầm của R-528 còn xuống được 21Hz, đảm bảo khả năng pha trộn tín hiệu trầm với đôi loa chính hoàn hảo. R-528 sử dụng thiết kế thùng kín, hoạt động 2 mặt: một củ loa chính màng carbon hai lớp 30cm "đánh" thẳng ở mặt trước và một củ loa đặc biệt màng 30cm khối lượng thấp, không có nam châm hướng sàn. Thiết kế tăng đôi diện tích hoạt động giúp R-528 phát âm tương đương củ loa 43,2cm. Vách thùng loa được sơn mài 9 lớp, đảm bảo chất lượng âm thanh cao.

REL R-528 sử dụng các trụ gỗ cứng liền lạc chạy từ dưới qua các mặt bên lên trên theo toàn bộ chiều cao của các mặt bên, phân chia mỗi mặt bên lớn đó thành các mặt nhỏ hơn. Kết quả là rung động mạnh ở các mặt bên của loa sub bass giảm, xử lý âm thanh đạt tốc độ cao và rõ nét hơn. Vỏ ngoài dòng R có một lớp sơn đẹp kèm các thanh nhôm đánh bóng và bảng điều khiển bằng nhôm dày phía sau. Kết cấu vững chắc và tạo dáng tương phản khiến sub REL nom thanh lịch, không phô trương. Vỏ loa bằng gỗ MDF dày cũng góp phần giảm cộng hưởng. Phần ampli được thiết kế một hộp riêng để giảm áp lực nội bộ.

Bảng điều khiển phía sau và loa thụ động hướng sàn của R-528.

R-528 hiện có hiệu năng của một sub lớn và đắt tiền hơn trước đây. Ngay cả trong phòng nghe rất lớn, R-528 mang lại hiệu năng gợi nhớ dòng G lớn và đắt hơn dòng R. Với bass xuống thấp hơn một quãng tám so với model R-505 trước đó, R-528 phối ghép tốt với cả loa nhỏ vốn là việc mà các loa đời trước dó không làm được. Bộ tản nhiệt thụ động mới cũng là một điểm đặc biệt, cho phép R-528 chơi xuống các âm thấp hơn mà không làm méo âm. R-528 cho âm thanh năng động, không bị quá tải hoặc vón cục. Mặc dù hướng nhiều hơn tới các hệ thống lớn, căn phòng lớn, nhưng nó vẫn tốt cho mọi phòng nghe.

Hãng REL có quan điểm khá độc đáo về tái tạo tần số thấp. Hãng gọi loa của mình là loa sub bass, không phải là loa siêu trầm subwoofer truyền thống mà nó là một hệ thống cung cấp tín hiệu bass trầm cho mọi dàn âm thanh stereo hoặc hệ thống chiếu phim tại nhà. REL sub-bass tái hiện chính xác các tần số thấp nhất và tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống nào.

Bổ sung một loa siêu trầm REL sẽ làm phong phú thêm sự cân bằng tông màu và độ phân giải của toàn bộ hệ thống. Sân khấu dịch lại gần và mở rộng ra, giọng ca trở nên thực tế và nhân bản hơn, nhạc cụ đạt được đúng sức mạnh, âm sắc. Ngay cả ở các tần số cao nhất, âm nhạc cũng mượt mà, phong phú hơn. Thêm sub REL, hệ thống xuống trầm sâu hơn, chơi sạch hơn tại bất kỳ âm lượng nào, tạo một sân khấu sâu, rộng ba chiều. Chúng cũng cải thiện hệ thống âm thanh vòm của rạp hát tại gia. Với kết nối tín hiệu .1/LFE, sub REL cho bass căng, mạnh, âm thanh tự nhiên.

Tất cả sub bass của REL đều có hai loại kết nối là high level (Speaker Level – đấu thẳng vào cọc bắt dây loa) tức là đấu chung với đôi loa chính và .1/LFE RCA. Các kết nối giắc RCA này có núm điều khiển âm lượng riêng. Dòng R có thêm một đầu vào cấp thấp (Low Level RCA). Kết nối high level được khuyên dùng vì khi sub REL kết nối trực tiếp vào khuếch đại, nó nhận cùng một tín hiệu đi vào đôi loa chính. Kỹ thuật này giúp sub REL hoà trộn với toàn hệ thống để tái tạo âm sắc và tiết tấu chính xác. Trở kháng đầu vào của sub REL rất cao (100 kΩ), đảm bảo ampli không bị suy giảm trở kháng khi vận hành REL.

Các loa sub bass của REL đều được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật gần như vuông vức.

Kết nối .1/LFE RCA là một kết nối riêng biệt được thiết kế để sử dụng song song với kết nối high level nhằm gia tăng sự linh hoạt trong dàn rạp hát tại gia. Kết nối high level cung cấp tần số thấp tăng cường cho những loa chính trong khi kết nối .1/LFE cung cấp bass mạnh. Chỉ cần kết nối một cáp RCA từ đầu ra .1/LFE trên bộ xử lý surround tới đầu vào .1/LFE trên REL.

Đầu vào này có điều khiển âm lượng riêng nhưng tất cả các điều chỉnh chéo cho các đầu vào này được thực hiện tại các bộ vi xử lý surround. Dòng R còn có ngõ kết nối RCA low level. Đây là một đầu vào mono nên nếu đầu ra âm thanh stereo có sẵn từ preamp hoặc bộ xử lý, hãy sử dụng một giắc chữ Y để kết hợp 2 giắc RCA thành 1. Đầu vào low level không phải là kết nối ưu tiên, chỉ sử dụng nếu không thể kết nối high level.

Loa sub bass REL T-7 có giá tham khảo 21 triệu đồng.

T-7 có giá 1.000 USD. Nó cải thiện âm bass ấn tượng nhờ thiết kế giống loa R-538. T-7 sử dụng 2 loa bass, một loa thụ động 25cm ở mặt trước và một loa chủ động 20cm hướng sàn. Các loa được chơi bởi một ampli Class A/B công suất 200W. T-7 gia tăng độ sâu, độ rộng của âm trường. Nó dễ dàng tăng phạm vi hoạt động của loa lớn kê trực tiếp trên sàn trong các phòng nghe lớn cũng như tất cả các loa bookshelf vốn thiếu tần số thấp.

Dòng T là một nỗ lực quan trọng của REL trong mục tiêu cung cấp loa sub bass hi-end REL cho đa số người hâm mộ thương hiệu này với giá mềm. Loa có hai màu đen hoặc trắng và là loa hạng nhì của dòng T. Công suất và khối lượng của T-7 lớn hơn và sâu sắc hơn T-5, hiệu quả âm thanh gợi nhớ loa T-9 đầu bảng.

Bảng điều khiển phía sau T-7 và loa hướng sàn.

Bộ phận khuếch đại của T-series có tính năng tiết kiệm năng lượng "power starvation". Khi không có tín hiệu, bộ khuếch đại nghỉ và loa chỉ tiêu thụ 4W ở chế độ chờ. Khi đó, bộ khuếch đại sẵn sàng đáp ứng một tín hiệu thoáng qua, ngay cả sau một thời gian dài yên tĩnh và bất kể mức âm lượng. Vì thế, không cần tắt sub T-Series khi không sử dụng.

Thử nghiệm nhanh REL R-528 trong phối ghép với đôi loa Techwood S6C có bass 4 tấc, công suất 150W 8 Ohm mang lại bất ngờ. Bình thường, loa bass 4 tấc luôn cho âm trầm sâu, rộng, không cần thêm loa siêu trầm. Thế nhưng R-528 vẫn tìm được “vị trí” thấp hơn nữa với “mặt bằng chân đế” rộng hơn nữa để len vào bộ dàn dùng loa Techwood S6C. Khi bổ sung sub bass của REL, người nghe có được một tháp âm thanh bề thế, cao lớn và vững vàng hơn với các âm trầm sâu, âm trầm, âm trung, âm cao đều đâu vào đấy.

Loa bass chủ động (hướng sàn) và loa bass thụ động của REL T-7.

Sub T-7 trong phối ghép với đôi loa AR TSW 610 có 3 đường tiếng với bass 3 tấc mang lại một tháp âm thanh tuy nhỏ hơn nhưng vẫn đồng dạng phối cảnh với tháp âm thanh của R-528 ghép với Techwood S6C. Nghĩa là, T-7 cũng biến hệ thống loa 3 đường tiếng thành hệ thống loa 4 đường tiếng tốt đẹp.

Ngạc nhiên nhất trong cả hai trải nghiệm nói trên là khi bè trầm được "khoét" sâu, tăng cường và "bành trướng" thì các bè trung và cao như là rõ hơn và chi tiết hơn, giống như chủ đề trong các bức hình nét hơn khi phông nền tối đậm hơn. Có thêm sub REL, bộ dàn khác hẳn, tái tạo âm nhạc giống với tự nhiên nhất.

Bài và ảnh: Như Dũng