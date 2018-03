Công nghệ 3D vẫn bị chê là quá đắt

Kính 3D chuyên dụng cho TV 3D của Samsung có giá chỉ còn 50 USD. Ảnh: Slashgear.

So với kính phân cực có giá chỉ vài USD vốn được sử dụng ở rạp chiếu phim hay với TV 3D thụ động , kính chủ động sử dụng trên hầu hết các mẫu HDTV 3D hiện nay đều có giá đắt đỏ hơn nhiều, lên tới trên 100 USD cho mỗi sản phẩm. Sự chênh lệch lớn về giá giữa hai loại phụ kiện này cũng khiến cho TV 3D thụ động có được lợi thế lớn về giá khi người dùng quan tâm đến các sản phẩm 3D. Các hãng như Vizio và LG đều hứa hẹn sẽ tung ra thị trường trong năm nay những mẫu HDTV 3D sử dụng kính 3D với mức giá chỉ 10 USD cho một cặp.

Để làm giảm lợi thế của TV 3D thụ động và kính phân cực, mới đây trang Slash Gear cho biết Samsung sẽ tung ra thị trường những mẫu kính 3D trập hình dành cho TV 3D thế hệ 2011 của hãng với mức giá rẻ hơn một nửa so với năm ngoái. Ví dụ như mẫu kính chuyên dụng SSG-3100GB có thiết kế giống với các mẫu kính model 2010 sẽ có giá bán chỉ 50 USD, thấp hơn 80 USD so với model tương tự của năm ngoái. Ngoài ra, mẫu kính trập hình thời trang SSG-3700GR được thiết kế siêu nhẹ cũng sẽ có giá giảm nhiều so với dự kiến.

Phạm Anh