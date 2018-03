Apple muốn từ bỏ công nghệ mã hoá DRM / Người dùng iTunes đừng vội cài Vista / iTunes chưa hoàn toàn tương thích với Vista

iTunes sẽ gỡ dần nhạc mã hóa DRM. Ảnh: Apple.

Các bản nhạc đó được bán với giá 1,29 USD, đắt hơn 30 xu so với các file nhạc được bảo mật của iTunes. Tuy nhiên, với những bản nhạc này, người dùng có thể chuyển sang các thiết bị khác một cách dễ dàng vì nó không được mã hóa bản quyền như iTunes vẫn làm. Ca khúc của The Beatles cũng do EMI sản xuất, nhưng nó là một ngoại lệ và vẫn chịu mã hóa DRM.

Các bài liên quan *iTunes chưa hoàn toàn tương thích với Vista *Người dùng iTunes đừng vội cài Vista *Apple muốn từ bỏ công nghệ mã hoá DRM Thỏa thuận giữa EMI và Apple nằm trong kế hoạch của hãng Quả táo này. Ngoài EMI, Apple còn hợp đồng với 3 hãng khác chưa được tiết lộ tên tuổi.

DRM (Digital Rights Management) là công nghệ quản lý file nhạc số nhằm ngăn chặn tình trạng copy hay chia sẻ một cách bất hợp pháp. DRM được Apple sử dụng rất hiệu quả, nhưng nó lại gây ra khó chịu và bất bình cho người dùng, nhất là tại châu Âu.

Các nhà phân tích đề nghị rằng việc bỏ các định dạng mã hóa trên iTunes sẽ giúp doanh thu từ kho nhạc này phát triển hơn. Giám đốc điều hành của Apple cũng tiết lộ kế hoạch gỡ DRM trên iTunes, ít nhất là với 50% số lượng bài hát trên đó từ nay tới cuối năm. Nhưng ông từ chối tiết lộ rằng đã thương thảo với những hãng đĩa hát nào.

Đức Thanh (theo AP)