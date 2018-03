iRiver đổ bộ vào thị trường Việt / iRiver U10 - bớt nút điều khiển / Máy nghe nhạc thể thao iRiver T10

iRiver T30 có 4 màu. Ảnh: Digis.

Với kích thước 6,4 x 3,2 x 2,2 cm (dài x rộng x dày), và nặng khoảng 38 gram, bằng cái bật lửa, iRiver T30 là một máy nghe nhạc thích hợp với những người năng động. Bạn có thể gài tai nghe lên, bỏ túi trong máy và tự do di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Ngoài ra, trong bộ sản phẩm có dây đeo cổ thời trang của chính hãng iRiver dành cho những người thích phô trương.

Những người đã dùng qua máy nghe nhạc của iRiver thì nhận xét rằng phần lớn sản phẩm của hãng Hàn Quốc này đều rất dễ sử dụng. Trước hết, giao diện của máy đơn giản và trực diện: Chỉ cần bấm và giữ nút Menu một lúc là bạn đã vào danh mục sử dụng của máy, gồm trình nghe nhạc, chế độ ghi âm và hệ thống cài đặt.

iRiver T30 chơi được nhạc MP3, OGG và file WMA bảo mật tải về từ các trang dịch vụ trên mạng, như Napster To Go, Yahoo Music. Ngoài chức năng nghe nhạc, T30 còn là máy ghi âm kỹ thuật số và có thể ghi nội dung từ các nguồn khác nhờ có đường line-in. Đáng tiếc, T30 không có phần mềm chỉnh và bắt sóng FM. Về các chế độ âm thanh, thiết bị này được trang bị âm thanh surround SRS do iRiver xây dựng và 5 mức chỉnh EQ.

iRiver T30 dùng một pin AAA. Ảnh: Ferra.

Mặc dù độ nhạy của máy chỉ là 90 dB, bằng các máy nghe nhạc khác trên thị trường, nhưng âm thanh được tái hiện một cách thần kỳ, vừa rõ ràng, vừa chi tiết lại ngọt ngào và truyền cảm. Tiếng bass chắc và hay hơn nhiều so với bạn tưởng tượng. Theo thông báo của nhà sản xuất, máy sử dụng một pin AAA và chơi nhạc liên tục trong 20 giờ, tốc độ chuyển file qua lại giữa máy tính và T30 qua cổng USB 2.0 là 1,67 MB/giây.

Hiện tại, T30 đã có mặt tại Việt Nam với giá tham khảo 106 USD (512 MB). Địa chỉ: Công ty điện tử CDC - số 8 Lý Thường Kiệt (Hà Nội); 24 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 (TP HCM).

T.V.