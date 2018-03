Có đến 64 loa vệ tinh và 4 loa siêu trầm được sử dụng. Ảnh: PA.

Các kỹ sư đại học Khoa học và Công nghệ Missouri (Mỹ) vừa thành công trong việc chế tạo một trong những hệ thống giả lập âm thanh chiến trường phức tạp và chi tiết. Có tất cả 64 loa vệ tinh và 4 loa siêu trầm được kết hợp để tái tạo tiếng súng đạn, tiếng nổ trong môi trường âm thanh ba chiều sống động. Mục đích của việc mô phỏng này là để lính mới, những người chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu và thường bị choáng ngợp bởi âm thanh của súng đạn, máy bay… tiếp xúc với môi trường thật mà họ sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Tuy nhiên, do những vấn đề về an toàn sức khỏe cho người sử dụng, một giới hạn về âm lượng được đặt ra ở mức 100dB, nhỏ hơn nhiều so với mức cường độ âm trung bình của tiếng súng đạn thông thường. Theo trang Freehearingtest, tiếng súng trường lớn khoảng 160dB, súng lục 155dB, súng máy 150dB… Việc nghe âm thanh quá lớn trong thời gian nhất định có thể gây ảnh hưởng không thể chữa trị đối với thính giác.

Nguyên Khánh