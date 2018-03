Loa cột Element Earth của Totem Acoustics (Canada) mới về Việt Nam với giá 189 triệu đồng một đôi.

Hãng Totem Acoustic (Canada) đã tung ra loạt sản phẩm loa cao cấp Element. Ba sản phẩm chính là loa bookself chất lượng đỉnh Element Fire (giá 5.995 USD, khoảng 126 triệu đồng một đôi) dùng một treble và một mid bass 18cm; loa kê sàn Element Earth sử dụng hai củ loa mid bass, trong đó có một củ loa thụ động và loa cột Element Metal (12.995 USD, khoảng 273 triệu đồng một đôi) dùng hai củ loa mid bass chủ động. Ngoài ra, Totem Acoustics còn có 3 kiểu loa phụ, nhằm hỗ trợ cho hệ thống xem phim là Element Ember (loa sau); Element Wood (loa trung tâm - center) và sắp tới là Element Water (subwoofer).



Công nghệ sản xuất dòng loa Element của Totem Acoustics thật sự khác biệt. Đầu tiên là nóc thùng loa vát về phía sau, không thiết kế hai cạnh bên song song. Thiết kế này tránh được tác động tiêu cực của sóng đứng và giảm cộng hưởng rung nội bộ. Nó cũng làm cho các loa Element trở nên nổi bật trong đám đông, khác hẳn các thùng loa hình hộp chữ nhật trên hầu hết các thiết kế loa Totem trước đây. Bốn mặt loa được phủ lớp polyester màu trắng hoặc màu đen bóng làm cho dòng loa Element trông rất ấn tượng.



Các vật liệu chế tạo thùng loa được phân loại kỹ lưỡng, kiểm soát và lan truyền các tần số cộng hưởng. Phía sau các loa có tấm nhôm gia công treo bộ phân tần và cọc bắt loa WBT bạch kim cao cấp để đấu dây đôi bi-wire. Cả hai mô hình bookself và kê sàn đều được đặt trên một bộ 3 chân nhôm do Totem thiết kế trước cao hơn sau, xếp theo hình tam giác có thể điều chỉnh ở phía trước và phía sau tỳ lực trên 2 viên bi tròn.

Totem Acoustics Element Earth có hai củ loa mid bass, trong đó có một củ loa mid bass thụ động.

Tuy nhiên, những đổi mới thực sự không phải là những gì nhìn thấy bên ngoài. Nhà thiết kế Vince Bruzzese của Totem Acoustics đã phát triển loại củ loa theo kỹ thuật Torrent và loa Element Earth - một bước tiến lớn trong kỹ thuật thiết kế loa của Totem sau 25 năm theo đuổi mục tiêu vươn tới âm thanh đỉnh cao với nhiều cải tiến.



Đó là củ loa trung và trầm (mid bass) 18cm sử dụng màng nhựa tổng hợp đặc biệt mỏng nhẹ có hỗ trợ vật liệu chống rung và được hỗ trợ bởi một hệ thống nam châm dùng 16 cục nhỏ, thay vì chỉ là một củ truyền thống. Củ loa này rất đắt tiền, được thiết kế và sản xuất tại nhà máy của Totem: đầu tiên gia công cơ khí chính xác tuyệt đối, mỗi chassis của một củ loa mất 3 giờ gia công, không dùng khuôn đúc hoặc dập khung. Thời gian lắp màng, quấn dây và thử nghiệm mất 4 giờ. Chi phí vật liệu từ cho củ loa này cao hơn hầu hết các củ loa cao cấp. Ngay cả hệ thống dây điện cũng đặc biệt, sử dụng tiết diện vuông để loại bỏ những khoảng trống giữa các dây dẫn và tăng tối đa băng thông.



Tiếp theo, củ loa tần số cao (tweeter) chỉ có một bộ cắt tần số giản dị nhằm đáp ứng đặc điểm của củ mid bass "đánh" trực tiếp không qua phân tần. Tweeter của loa Element Earth - được thiết kế và chế tạo tại nhà máy của Totem - là một củ loa tản nhiệt bằng không khí, màng titanium vòm (dome) “gồ ghề” với lưới phân tán âm treble. Nhiệt lượng sinh ra từ các bộ phận được di chuyển qua ba phần tám tấm mặt nhôm dày bao quanh, tấm mặt nhôm này được tích hợp trực tiếp vào khối hợp kim nhôm. Mô hình phân tán rộng âm treble làm cho vị trí ngồi nghe thoải mái hơn (so với treble bình thường phải ngồi đúng điểm ngọt nghe mới hay nhất).



Tóm lại, Element Earth dùng củ loa đặc biệt và chạy thẳng không qua phân tần giống như sản phẩm của hãng Reference 3A (cũng ở Canada). Lợi ích của kỹ thuật cho loa chạy trực tiếp với ampli nằm ở chỗ nó khắc phục sự méo âm, cải thiện phản ứng của màng loa và cho phép ampli trực tiếp kiểm soát hoạt động của củ loa. Trước khi trải nghiệm âm nhạc thực sự, Totem Acoustics yêu cầu loa phải được chạy rà tối thiểu 100 giờ, đồng thời, trong thời gian này, không được chơi loa ở mức âm lượng rất lớn.

Loa Element Earth hứa hẹn những trải nghiệm thú vị ngay cả khi không được phối ghép đúng tầm mức trong các bộ dàn trị giá cả nửa tỷ đồng...

Những phút đầu tiên sau khi khui thùng, Element Earth được chơi với ampli bán dẫn tích hợp Technics SU-V100D công suất 150 watt một bên 6 ohm (đầu CD Denon DCD 3300, dây tín hiệu Analysis Plus Copper Oval In, dây loa Analysis Plus Oval 9). Sự lưạ chọn này chỉ là do thuận tay, không hề có ý sắp đặt từ trước. Thế nhưngâm thanh từ loa Earth quá sắc sảo. Đoạn dạo đầu Piano Concerto No5 “Emperor” của Beethoven, tiếng chiếc “grand piano” mạnh mẽ ở dải trầm, rõ ràng - óng ả ở dải trung, tinh tế ở dải cao, như chuông ở mọi dải. So sánh Element Earth với những loa “thường thường bậc trung” khác giống như xem TV 50 inch độ nét cao so với xem TV 40 inch độ nét vừa vậy.



Sau đó, thử đôi loa này với các ampli đèn tích hợp Separo SE300I, Pilot 245a hay power ampli Bozak 929 (dùng Kenwood L0-2A làm pre-ampli) càng xác nhận Earth rất sắc sảo. Không chỉ có thế, earth “hơi khô” nhưng “đủ mềm mại”, thiên về thể hiện khách quan tất cả những gì bản thu thanh chứa đựng, hoàn toàn không nịnh tai. Loa đảm bảo một cân bằng âm thanh giữa hai loa vững chắc, mang lại một bầu không khí âm nhạc sống động, tự nhiên và luôn khiến người nghe có cảm giác đang ở phòng thu hay phòng hòa nhạc.

Ảnh chi tiết và đặc tính kỹ thuật loa Totem Acoustics Element Earth

Bài và ảnh: Như Dũng