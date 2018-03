Phim 'Lion King' 3D ra rạp vào tháng 9 tới

Bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Người đẹp và Quái vật" của Disney sẽ ra rạp với phiên bản 3D ngay đầu năm sau.

Sau khi trình làng bộ phim hoạt hình Lion King 3D được dựng lại từ bộ phim 2D Lion King công chiếu từ năm 1994, theo trang Flatpanels HD, hãng phim Disney vừa quyết định sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi hàng loạt bộ phim nổi tiếng của mình thành phiên bản 3D.

Trong năm 2012 và 2013 sắp tới, người xem sẽ có cơ hội thưởng thức các bộ phim hoạt hình 3D vốn nổi tiếng ở phiên bản 2D trước đây như Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái vật), Finding Nemo, Monsters hay The Little Mermaid (Nàng tiên cá). Hai bộ phim đầu sẽ ra rạp chiếu ngay trong tháng 1 và tháng 2 đầu năm sau. Trong khi hai bộ phim còn lại sẽ có phiên bản 3D vào đầu và cuối năm 2013.

Ngân Lê