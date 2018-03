Thuộc dòng Smart (thông minh), S-302 là bước nâng cấp từ mẫu home theatre nhỏ gọn S-301 vốn đã khá đình đám về tính đơn giản trong kết nối và chất lượng của âm thanh và hình ảnh. S-302 được bổ sung thêm cổng Ethernet và tính năng hỗ trợ Wi-Fi tích hợp, biến bộ dàn này trở thành trung tâm của rạp hát gia đình với khả năng chơi nhạc hay xem phim từ mọi nguồn, từ máy tính để bàn tới các trạm âm nhạc trực tuyến. Chính nhờ khả năng kết nối linh động này mà S-302 được chứng nhận hợp chuẩn DLNA, chuẩn kết nối liên thông giữa các thiết bị điện tử cá nhân và di động của Liên minh mạng kết nối cuộc sống số (DLNA).

Dàn Denon S-302. Ảnh: Trustedreview.

Với tiêu chí thiết kế đơn giản và lắp đặt dễ dàng, nhưng mặt trước của S-302 chưa làm nổi bật được phong thái đơn giản này. Thay vì một bề mặt vuông vức truyền thống, S-302 được thiết kế với bề mặt nhôm và các đường cong uốn lượn. Mặt nhôm này vát từ giữa lên hai bên, để lộ hai giắc audio vào/ra 3,5 mm. Ở giữa là màn hình hiển thị trạng thái và bộ đầu đọc DVD kế thừa từ đầu đọc danh tiếng DVD 2930. Hai bên là các phím nhả đĩa, bật, tắt, tua và volume với kích cỡ to, dễ bấm. Ánh sáng xanh nổi lên khi các nút được chạm và sẽ mờ dần, tạo thành một hiệu ứng khá đẹp mắt. Bên cạnh đó là cổng USB cho phép kết nối tới các thiết bị lưu trữ di động khác.

Mặt sau thì thực sự là một "ma trận" các kết nối. Có thể nói S-302 cung cấp cho bạn tất cả các kết nối đủ dùng cho mọi loại thiết bị, khiến cho bạn không còn phải lăn tăn trước việc bổ sung thêm phần phụ trợ nào cả. Trước hết là kết nối thời thượng HDMI với khả năng hỗ trợ 720p, 1080i hay 1080p, kèm theo đó là các cổng video composit và Svideo IN/OUT, video component, digital audio OUT, ba nguồn audio analog IN, cổng quang, ăngten Wi-Fi, Ethernet… và cả khe cắm trực tiếp iPod nếu bạn không muốn bỏ ra khoảng 300 USD cho bộ dock không dây bán rời.

S-302 hỗ trợ hầu hết các định dạng thông dụng, từ video, nhạc nén như MP3, JPEG, WMA, AAC, m4a, DivX 6 đến các định dạng không nén như WAV, WMA Lossless và FLAC. Tất cả các định dạng này không những có thể phát từ các nguồn kết nối mà còn có thể phát trực tiếp qua mạng. Hệ thống home cinema được hỗ trợ Dolby và DTS cũng như hệ thống giả lập âm thanh vòm 5.1 Dolby Virtual SpeakDàn âm thanh mini của Denoner. Công suất mỗi kênh là 50 Watt cho hai loa và 100 Watt cho sub-wooofer với sự hỗ trợ bởi công nghệ Bass-XT và cơ chế EQ động của phòng thí nghiệm Audyssey cho phép mức âm trầm vẫn rất sâu kể cả khi để ở mức âm lượng nhỏ. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của bộ xử lý AL24 của chính Denon phát triển.

Trung tâm của hệ thống là đầu đọc kiêm ampli kỹ thuật số S-302.

Ảnh: Trustedreview.

Do là hệ thống 2.1 và được thiết kế kết nối dây theo màu nên việc lắp đặt S-302 khá đơn giản và không gặp trở ngại gì. Kể cả khi kết nối với một hệ thống mạng không dây sẵn có trong gia đình, S-302 thông qua menu cài đặt cũng dễ dàng nhận ra tín hiệu Wi-Fi và hoàn thiện chỉ trong vòng 15 phút. Khi đã yên vị, bạn có thể bắt đầu thưởng thức mọi tính năng tiên tiến của S-302 nhờ vào chiếc điều khiển đa năng tiện dụng, kể cả việc có thể điều chỉnh mức của âm trầm vốn thường nằm tại sub-woofer.

Mặt sau là một ma trận kết nối. Ảnh: Trustedreview.

Thử nghiệm hình ảnh bằng các bộ phim chiếp rạp như 300, Lord of the rings hay Pirates of Caribbean, S-302 cho hình ảnh sống động và chi tiết. Âm thanh dù giả lập vẫn tạo được độ hoành tráng của những trận đấu nảy lửa hay âm thanh ghê rợn của tiếng đao kiếm. Tuy vậy dù gì thì một hệ thống giả lập cũng không được hoàn hảo bằng một hệ thống rạp hát 5.1 hay 6.1 được, dù rằng sự khác biệt này cũng khá mỏng manh nếu không phải so với một hệ thống rạp hát 5.1 hi-end hay người nghe rất chú ý đến việc đi tìm sự khác biệt.

Chấm điểm sản phẩm

Màu sắc hiển thị từ S-302 khá đồng nhất và ít bị hạt dù ở những cảnh thuần màu xanh biển cả hay bầu trời. Tất nhiên những yếu tố này còn phụ thuộc vào chất lượng màn hình cũng như chất lượng nguồn phim mà bạn trình chiếu nữa.

Chơi nhạc stereo thì S-302 thật sự phát huy do không cần phải giả lập. Kế thừa từ đầu chơi nhạc DVD 2930 với hỗ trợ đáp tần 2 Hz-88 kHz/192 kHz, S-302 đủ thỏa mãn những tai nhạc khó tính. Chỉ tiếc là S-302 lại thiếu hỗ trợ hai định dạng âm thanh chất lượng cao là DVD-A và SACD khiến cho những audiphile có thể chưa thật hài lòng.

Giá tham khảo 1.500 USD. Ảnh: Trustedreview.

Với mức giá không phải là quá cao, S-302 xứng đáng là một lựa chọn hợp lý đúng như tiêu chí dòng Smart của Denon nếu bạn là người ưa thích sự đơn giản, gọn nhẹ, muốn một hệ thống tích hợp tính năng mạng hiện đại mà không muốn hy sinh quá nhiều chất lượng âm thanh và hình ảnh.

Giá hiện tại được công bố trên trang chủ của Denon Việt Nam của S-302 là 1.670 USD. Tuy nhiên tại các cửa hàng audio trên toàn quốc S-302 đang được bày bán với mức giá 1.500 USD (khoảng 26 triệu đồng).

Nguyễn Hà