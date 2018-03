Ẩn mình dưới lớp sơn đen bóng bẩy hào nhoáng vốn là đặc trưng của Samsung thời kỳ gần đây. Hệ thống âm thanh gia đình HT-BD2 có một thiết kế hơi cách điệu với kiểu dáng "thò thụt" nhưng vẫn mang phong cách đơn giản. Mặt trước của đầu đọc chỉ gồm công tắc nguồn với đèn ánh xanh đặc trưng và các nút điều khiển nghe nhạc, xem phim, chỉnh âm lượng. Khe đĩa được thiết kế dạng nuốt nên không bị "thô" như các thiết kế "nhè" khay đĩa của các hãng khác.

HT-BD2 là hệ thống 7.1 với đầu đọc Blu-ray. Ảnh: Trustedreviews.

Mặc dù là đầu Blu-ray nhưng hiển nhiên đầu đọc này cũng tương thích ngược các định dạng vẫn đang thông dụng hiện nay như DVD video, DVD-RW/-R hay CD. Tận dụng công nghệ âm thanh chất lượng cao HD, đầu đọc BD2 có vẻ rất ưu ái cho công nghệ này với việc tích hợp giải mã Dolby True HD, DTS HD Master Audio, DTS HD High Resolution Audio và Dolby Digital Plus, đảm bảo thể hiện đầy đủ nhất chất âm surround qua dàn loa 7.1 của mình. Bên cạnh đó, Dolby Digital, DTS và Pro Logic Iix cũng được hỗ trợ nhằm nâng tầm âm thanh stereo hay âm thanh DVD 5.1 giả lập thành hệ thống 7.1. Chỉ tiếc là dù ưu ái cho âm thanh, BD2 lại bỏ qua hỗ trợ định dạng DVD Audio hay SACD vốn vẫn được nhiều audiophile ưa thích.

Đầu Blu-ray Samsung. Ảnh: Trustedreviews.

Không hầm hố "rung" người dùng bằng hàng loạt các kết nối rối rắm, mặt sau của đầu đọc BD2 được tối giản với chỉ có 3 đường video out (component, composit và HDMI) và 3 đường audio in (một analog và 2 optical). Ngoài ra một cổng LAN cũng được tích hợp để có thể sử dụng nâng cấp firmware cho đầu đọc này.

Thuần chất Blu-ray và có lẽ cũng là một phần giảm chi phí, HT-BD2 không có các cổng USB cho nghe nhạc hay xem phim nén, không có đầu đọc thẻ, không có cả cổng hỗ trợ iPod vốn hay gặp trên các bộ hometheatre đời mới. Không nhắm tới tham vọng HT-BD2 trở thành một trái tim kết nối của cả hệ thống, cổng HDMI in cũng được dỡ bỏ, vì thế các nguồn xem HD khác buộc phải nối độc lập với màn hình thay vì qua HT-BD2.

Cũng trong suy đoán tiết kiện chi phí, một điều đáng tiếc nữa là đầu Blu-ray này chỉ hỗ trợ Profile 1.0 chứ chưa phải 1.1 nên không hỗ trợ tính năng hình-trong-hình vốn cần hai bộ giải mã hình và tiếng.

Kết nối trên đầu đọc đơn giản. Ảnh: Trustedreviews.

Ngoài hai loa bên dạng treo thông thường, loa trước và loa sau được thiết kế dạng cột cao 1,3 mét và trông khá sang trọng với nước sơn bóng đặc trưng có thể phù hợp với bất kỳ phòng khách nào. Nếu không đủ không gian để bố trí toàn bộ các loa đứng trên đế, bạn hoàn toàn có thể chuyển thành dạng treo tường độc lập. Tổng công suất toàn hệ thống lên đến 1.100 Watt (RMS) với 135 Watt mỗi kênh và 155 Watt cho kênh subwoofer.

Việc cài đặt hệ thống loa cũng khá dễ dàng nhờ vào các dây nối theo màu vốn dần trở thành tiêu chuẩn trong các dàn hometheatre gần đây. Menu màn hình trên đầu đọc cũng được thiết kế rất đơn giản và chỉ hiển thị những thông tin tối giản, giảm thiểu tối đa thời gian làm quen. Điều khiển từ xa vẫn là phong cách thiết kế dạng thanh dài vốn có của Samsung gần đây, dễ sử dụng nhưng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên các nút bấm, như thường thấy, khá bé với các dòng chữ minh họa li ti khiến cho việc điều khiển không mấy dễ dàng, nhất là khi xem phim trong phòng tối.

Hệ thống này hiển thị hình ảnh sâu và chi tiết. Ảnh: Trustedreviews.

Chất lượng hình ảnh của HT-BD2 thì không có gì phải bàn, kể cả khi đấu nối với các màn LCD True-HD với chuẩn hình ảnh cao nhất hiện nay nhờ vào dung lượng khổng lồ của đĩa Blu-ray. Hình ảnh hiển thị rất sâu và chi tiết, lột tả được hết từng vẻ đẹp trong các cảnh phim, từ hoang mạc cát vàng rực, rừng cây bát ngát hay biển xanh sâu thẳm.

Chức năng nâng cấp lên 1080p từ chuẩn DVD thường của BD2 cũng khá ấn tượng đủ để mang đến một sức sống mới cho những bộ phim DVD bạn đã trót sưu tầm. Dù chưa thật chi tiết như hình ảnh chuẩn nhưng răng cưa giảm đáng kể và hầu như khó nhận thấy nếu như khoảng cách ngồi với màn hình đủ xa hơn tiêu chuẩn một chút.

Âm thanh vòm mà HT-BD2 thể hiện rất ấn tượng.

Ảnh: Homecinemachoice.

Âm thanh mà HT-BD2 mang lại mới thực sự ấn tượngvà chi tiết, nhất là khi thể hiện hiệu ứng âm thanh vòng trong các phim HD nhờ vào hai loa hai bên bổ sung thêm vào hệ thống 5.1. Nhưng cũng chính việc tích hợp thêm hai loa con nay khiến cho đôi lúc hệ thống bị nhấn quá mạnh vào hiệu ứng, âm lượng quá to mà không đạt đủ khoảng lặng cần thiết cho âm thanh chạy từ sau ra trước, nhất là những căn phòng không đủ rộng. Tiếng bass cũng chưa đủ độ sâu và tính trầm hùng so với các hệ thống 5.1 khác, có lẽ do công suất chỉ nhỉnh hơn công suất các kênh chút ít.

Chấm điểm sản phẩm

Chơi CD với âm thanh stereo, HT-BD2 chỉ thể hiện trên mức trung bình với chất âm hơi quá sáng mà ít ấm do nhược điểm âm trầm nêu ở trên. Tuy nhiên rõ ràng BD2 không dành cho dân chơi stereo mà chỉ là giải pháp thay thế khi người dùng chán xem phim quay sang nghe nhạc.

Với dàn loa tới 7.1, Samsung quả thật đã rất biết đánh vào tâm lý thích "hầm hố" của người tiêu dùng khi cân nhắc đầu tư cho hệ thống rạp hát tích hợp đầu Blu-ray thời thượng. Với mức giá không phải là quá cao (khoảng 1.000 USD trên Amazon.com và khoảng 19 triệu đồng tại Việt Nam) so với các hệ thống Blu-ray 5.1 hay thậm chí là 3.1 của các hãng khác, chắc chắn HT-BD2 sẽ lọt vào tầm ngắm của không ít người muốn "trang trí công nghệ" cho phòng khách nhà mình.

Nguyễn Hà