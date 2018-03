Ru Rừng (Hòa tấu)

Album Ru Rừng của saxophonist Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: Chiase.

Saxophonist Trần Mạnh Tuấn khá hợp gu với các ca khúc của Trịnh Công Sơn và dòng nhạc dân ca nhẹ nhàng, sâu lắng. Sau thành công của album Về Quê, Ru Rừng cũng được anh thể hiện dựa trên những cảm xúc cội nguồn. Nhưng các nhạc khúc của album này đã đi sâu hơn vào mảnh đất của dân ca. Xuyên suốt 7 nhạc phẩm trong CD là những làn điệu dân ca quen thuộc trải dài từ Bắc đến Nam, từ núi rừng đến đồng bằng châu thổ. Chất nhạc vẫn nhẹ nhàng, man mác, nhưng kỹ thuật hòa âm phối khí được trau chuốt kỹ lưỡng hơn. Mặc dù có đôi chút phá cách, nhưng vẫn rất chừng mực, và người nghe có thể cảm nhận được giá trị nghệ thuật của từng tác phẩm.

Giai điệu hay, phối âm đẹp, kỹ thuật thu âm khá tốt, Ru Rừng là một album không nên bỏ qua.

Ru Rừng do Trần Mạnh Tuấn thể hiện, hãng Vafaco sản xuất.

At Last (Jazz hòa tấu)

At Last của Scott Hamilton. Ảnh: Amazon.

Đối với những người yêu thích nhạc jazz, Scott Hamilton không phải là một cái tên xa lạ. My Foolish Heart hay Smoke Gets In Your Eyes là những album từng làm say đắm bao con tim người mộ điệu. At Last là album mới nhất của anh gồm 10 nhạc khúc khá quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ, với chất jazz khá tươi thể hiện trong những giai điệu rất giàu xúc cảm. Đặc biệt với những khúc hợp tấu đầy say đắm, người nghe có thể cảm thấy không phải người nghệ sĩ đang cống hiến vì nghệ thuật mà thực sự đang cố gắng thỏa mãn niềm đam mê của chính mình.

At Last do Scott Hamilton thể hiện, Concord Records sản xuất.

The Best of Nina Simone (Jazz Vocals)

The Best of Nina Simone. Ảnh: Tesco.

Đây là bản thu âm buổi trình diễn live của Nina Simone. Những buổi trình diễn live thường mang đến cho người nghe những cảm giác gần gũi và chân thực trong việc chiêm ngưỡng tài năng và chất nhạc của người nghệ sĩ. Giọng ca của Nina vẫn cuốn hút, đặc trưng như ngày nào. Một chất giọng phóng khoáng, không nhựa và đầy nhiệt huyết. Dù là cung bậc vui hay buồn, thì giọng ca này cũng đều thể hiện ở mức độ nồng nàn nhất. Sinnerman và Ne Me Quitte Pas là hai thái cực rất khác biệt về cảm xúc, giữa một bên là sự hào hứng, cống hiến và bên kia là những thổn thức, dãi bày. Đặc biệt, I Put A Spell On You là một siêu phẩm của nghệ thuật thể hiện cảm xúc và kỹ thuật điều khiển nhạc cụ tinh diệu.

The Best Of Nina Simone do Nina Simone thể hiện, hãng PolyGram Records sản xuất.

Classic Heartstrings (Canton demo CD)

Album hòa tấu Classic Heartstrings. Ảnh: Acousticsounds.

Album này có chất nhạc rất giống với album Silver Screen Classic đã được người mộ điệu yêu mến bấy lâu nay. Âm thanh dìu dặt, mượt mà qua phần song tấu của violin và piano. Các ca khúc trong album đều rất quen thuộc, vì vậy dễ dàng mang lại một cảm giác yên bình, làm cho không gian âm nhạc trở nên trang nhã và tâm hồn thanh thản, lắng đọng hơn. Không mang lại những tiếng "độc" để xuýt xoa, Classic Heartstrings chỉ đem đến một trong những điều mà âm nhạc phải làm: Khiến người nghe thêm yêu cuộc đời.

Classic Heartstrings (Canton demo CD) do Davidson thể hiện violin, Davis chơi piano, hãng Green Hill Productions sản xuất.

(Theo Nghe Nhìn)