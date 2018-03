Slave Mass (Hòa tấu)

Thành phố New York, một trong những ngày vang bóng xưa, tại một câu lạc bộ nhỏ, chật hẹp, người ta chen nhau chờ nghe một buổi trình tấu solo piano sắp bắt đầu. Tất cả đều đang chờ một nhạc sĩ người Brazil, Hermoto Pascoal. Chất nhạc của Hermoto có thể tạm mường tượng như Nirvana trong jazz - loạn cuồng, ngẫu hứng, không kiểm soát, đốt cháy các ý niệm về hòa âm. Là vũ trụ của sáng tạo hay chỉ là một cơn hỗn độn manh nha? Không kết luận được.

Một album vương vãi âm thanh, hay - dở tùy thuộc vào sức đề kháng cảm âm của mỗi người.

Slave Mass do nghệ sĩ Hermoto Pascoal trình diễn, Warner Bros Record sản xuất.

Bleeding Wolves (Hòa tấu)

Album Bleeding Wolves. Ảnh: Matthew Lien.

Ở một vài nơi trên thế giới, Lien nổi tiếng hơn cả Backstreet Boys. Tại Đài Loan, ông được xếp ngang hàng với Eric Clapton hay Celine Dion.

"Đến với thiên nhiên" là tư duy sáng tạo của ông, nhà soạn nhạc gốc Đài Loan này, thật ra mà nói, đã gìn giữ được cái hồn của phương Đông trong lối hòa âm khá hiện đại. Một chút an nhiên, một chút hiền, dù chỉ là ẩn hiện, thoáng qua, nhưng cũng đủ để mang lại cho người nghe một cảm giác tự tại. Sự nhẹ nhàng và thanh thoát được nuôi dưỡng khá trọn vẹn trong cách xử lý chừng mực và có nghề. Tuy nhiên, người nghe vẫn cảm thấy thiếu thốn một chút tinh điệu trong mênh mang lắng đọng, an lành.

Nếu muốn tìm một khoảnh khắc thanh thản, nhẹ nhàng, bạn nên nghe thử album này.

Bleeding Wolves do Matthew Lien hòa tấu, Whisper Willows Records sản xuất.

Defying Gravity (Folk/Pop)

Album Defying Gravity. Ảnh: Rounder.

Album mới nhất của nữ ca sĩ/nhạc sĩ Cheryl Whealer chứa đựng những ca khúc thành công nhất của cô trong gần 30 năm chơi và viết nhạc.

Tinh thần trong chất nhạc của Cheryl được chắt lọc rất kỹ lưỡng trong bộ sưu tập này. Những yếu tố khiến cô trở thành một biểu tượng của dòng nhạc folk đã được tái hiện rất đậm nét. Trong tiếng guitar acoustic loang dẫn, thanh thoát một giọng ca chưa bao giờ thanh thản. Không hề trầm bổng, nhưng người nghe rõ ràng cảm nhận được những tái tê đã được kết tinh thành một kiểu ngân nga đều đặn dị thường. Vẫn có điều gì đó bất an trong những dòng hòa âm dìu dặt, uyển chuyển.

Các ca khúc Beyond The Lights, Defying Gravity, Here Come Floyd và Alice là những ca khúc tuyệt hay bởi lối hòa âm đậm tính acoustic. Sự giàu có trong lối biểu cảm của Cheryl cũng được thể hiện rất đậm nét.

Defying Gravity do Cheryl Wheeler thể hiện, hãng Rounder Record sản xuất.

Hotels and Dreamers (Country)

Album Hotels and Dreamers. Ảnh: Abella.

Album này là một công trình của hòa âm và phối khí. Nó không chỉ dừng lại với âm điệu country thong thả, tình tứ, giang hồ, mà trong từng chi tiết là sự tinh điệu của nghệ thuật sử dụng nhạc cụ.

Âm thanh tinh diệu nhất mà bạn nghe được là giọng hát của Allan Taylor. Khàn, trầm, sơ mộc, quyện chặt vào từng tiếng nhạc cụ long lanh, trong trẻo. Nó tạo nên một hợp âm của sự cân bằng tuyệt đối. "Nhức nhối" là từ biểu cảm nhất mà bạn có thể thốt lên khi nghe sự dàn xếp huyền diệu về âm thanh của giọng ca này cùng sự phối hợp đệm nhạc của hoan 10 nhạc công. Có không ít các ca khúc của album được dân chơi chọn lọc làm "đĩa thuốc" của mình.

Hotels and Dreamers do Allan Taylor thể hiện, hãng Stockfisch Records sản xuất.

For Sentimental Reasons (Jazz hòa tấu)

Album này gần như là một bản thu âm "chọn bài". Các nhạc khúc đã mang lại một không khí rất hài hòa và chọn lọc.

Album gồm 12 track với các tuyệt phẩm như The Very Thought of You, What A Wonderful World, My Funny Valentine hay In A Sentimental Mood. Tất cả những bản nhạc này đều được chơi theo phong cách nguyên bản như những gì đã từng vang vọng trong lòng người nghe bấy lâu. Điều này mang lại một không khí hoài cổ bao trùm toàn bộ album. Nhu cầu thưởng thức của người nghe được gìn giữ trong sự tôn trọng và trọn vẹn. Không hề có một thoáng phá cách hoặc ngẫu hứng nào lạc điệu, dị kỳ.

Một album rất gần gũi, nó không chỉ hay mà còn khơi gợi nhiều nỗi niềm.

For Sentimental Reasons do Cystal Record sản xuất.

(Theo Nghe Nhìn)